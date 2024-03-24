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التسلسل الزمني لأحداث قصف جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية
التسلسل الزمني لأحداث قصف جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية
سبوتنيك عربي
يصادف اليوم الأحد 24 مارس/ آذار، ذكرى مرور 25 عامًا على بدء قصف الناتو لجمهورية يوغوسلافيا الاتحادية. 24.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-24T10:47+0000
2024-03-24T10:54+0000
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1996: نظمت الجماعات الإرهابية الألبانية في كوسوفو أول هجمات ضد المدنيين الصرب وضباط الشرطة الصربية، وكذلك ضد الألبان الذين عملوا في وزارة الداخلية الصربية، أو تعاونوا مع السلطات في بلغراد.1997:استمرار عمليات قتل الصرب والألبان الموالين لصربيا. وفي أواخر تشرين الثاني/ نوفمبر 1997، ظهر ممثلو ما يسمى "جيش تحرير كوسوفو" علناً لأول مرة، وزعموا أنهم "يقاتلون من أجل تحرير الألبان من المحتلين الصرب"، وبدأ "جيش تحرير كوسوفو" في تهريب الأسلحة من ألبانيا، حيث تم نهب المستودعات العسكرية نتيجة لأعمال الشغب.النصف الأول من عام 1998:في كوسوفو، أصبحت الاشتباكات المسلحة بين الجماعات الإرهابية الألبانية والشرطة الصربية عنيفة بشكل متزايد، وفي مارس/آذار 1998، قامت قوات الأمن اليوغوسلافية بتحييد أحد قادة "جيش تحرير كوسوفو"، آدم يشاري، مع أعضاء مجموعته والمدنيين الذين لم يستسلموا.وقد طُلب من بلغراد السماح بوساطة دولية وإرسال بعثة تحقيق خاصة إلى المنطقة، ولكن في استفتاء أُجري في 23 نيسان/أبريل 1998، صوّت 95 في المئة من المواطنين اليوغوسلافيين المشاركين في الاستفتاء، ضد ذلك.النصف الثاني من عام 1998:وفي أيلول/سبتمبر 1998، وافق مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة على القرار رقم 1199، الذي طالب سلطات جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية والقيادة الألبانية في كوسوفو، بتأمين وقف إطلاق النار في كوسوفو، وبدء المفاوضات دون تأخير.وبموجب الاتفاق، سيغادر أكثر من 6000 ضابط شرطة صربي كوسوفو، ما يتيح لـ"جيش تحرير كوسوفو" المزيد من الحرية، فالهجمات على الصرب في كوسوفو، أصبحت أكثر انتظامًا.كانون الثاني/ يناير 1999.قامت قوات اﻷمن اليوغوسلافية بعملية في قرية راتشاك في كوسوفو، قتلت خلالها، وفقا لما ذكرته بلغراد، عشرات اﻹرهابيين وعثرت على كميات كبيرة من اﻷسلحة والذخيرة، ووصفت بعثة منظمة الأمن والتعاون في أوروبا الحادث بأنه مذبحة للمدنيين.فبراير/ شباط 1999.عقدت مفاوضات بين ممثلي يوغوسلافيا وألبان كوسوفو، بوساطة الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا الاتحادية والاتحاد الأوروبي، في قصر رامبوييه بالقرب من باريس.وفشلت المحادثات بسبب شروط غير مقبولة لبلغراد، مثل تمركز قوات حلف شمال الأطلسي في كوسوفو، وتحت ضغط من وزيرة الخارجية الأمريكية، مادلين أولبرايت، وقع وفد كوسوفو على مسودة الاتفاق.مارس/ آذار 1999.وفي أوائل شهر مارس 1999، غادرت بعثة منظمة الأمن والتعاون في أوروبا من كوسوفو، وفي 23 مارس 1999، وصل المبعوث الأمريكي الخاص ريتشارد هولبروك، إلى بلغراد لإقناع ميلوسوفيتش، بالموافقة على شروط محادثات فبراير.وفي مساء اليوم ذاته، أعلن رئيس الوزراء اليوغوسلافي مومير بولاتوفيتش، الخطر الفوري لفرض الأحكام العرفية، وقرر الأمين العام لحلف شمال الأطلسي خافيير سولانا، شن عملية عسكرية.24 مارس 1999:ودون أي عقوبات من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، ومن دون موافقة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، بدأ حلف الناتو بقصف يوغوسلافيا الاتحادية.شاهد أيضا - ذكرى بدء حرب الناتو ضد يوغوسلافيا في صورواستمرت الغارات الجوية لحلف شمال الأطلسي، من 24 مارس إلى 10 يونيو/ حزيران 1999، إذ أدى قصف الناتو إلى مقتل أكثر من 2500 شخص، بينهم 87 طفلًا، وخسارة مادية تقدر بـ100 مليار دولار.
https://sputnikarabic.ae/20240324/الرئيس-السابق-للمخابرات-الصربية-لا-نستطيع-أن-نغفر-لحلف-شمال-الأطلسي-1087321756.html
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العالم, الناتو, صربيا, يوغوسلافيا
العالم, الناتو, صربيا, يوغوسلافيا

التسلسل الزمني لأحداث قصف جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية

10:47 GMT 24.03.2024 (تم التحديث: 10:54 GMT 24.03.2024)
© AP Photo / Harry Page/MOD poolالمدرعات البريطانية مستعدة للتحرك، في منطقة تدريب بتروفاش في مقدونيا، 10 يونيو 1999.
المدرعات البريطانية مستعدة للتحرك، في منطقة تدريب بتروفاش في مقدونيا، 10 يونيو 1999. - سبوتنيك عربي, 1920, 24.03.2024
© AP Photo / Harry Page/MOD pool
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يصادف اليوم الأحد 24 مارس/ آذار، ذكرى مرور 25 عامًا على بدء قصف الناتو لجمهورية يوغوسلافيا الاتحادية.
1996: نظمت الجماعات الإرهابية الألبانية في كوسوفو أول هجمات ضد المدنيين الصرب وضباط الشرطة الصربية، وكذلك ضد الألبان الذين عملوا في وزارة الداخلية الصربية، أو تعاونوا مع السلطات في بلغراد.

1997:

استمرار عمليات قتل الصرب والألبان الموالين لصربيا. وفي أواخر تشرين الثاني/ نوفمبر 1997، ظهر ممثلو ما يسمى "جيش تحرير كوسوفو" علناً لأول مرة، وزعموا أنهم "يقاتلون من أجل تحرير الألبان من المحتلين الصرب"، وبدأ "جيش تحرير كوسوفو" في تهريب الأسلحة من ألبانيا، حيث تم نهب المستودعات العسكرية نتيجة لأعمال الشغب.

النصف الأول من عام 1998:

في كوسوفو، أصبحت الاشتباكات المسلحة بين الجماعات الإرهابية الألبانية والشرطة الصربية عنيفة بشكل متزايد، وفي مارس/آذار 1998، قامت قوات الأمن اليوغوسلافية بتحييد أحد قادة "جيش تحرير كوسوفو"، آدم يشاري، مع أعضاء مجموعته والمدنيين الذين لم يستسلموا.
© AP Photoاللاجئون الألبان العرقيون من إقليم كوسوفو اليوغوسلافي ، يتوجهون إلى الحدود المقدونية بالقرب من قرية بلاس ، على بعد 25 كلم شمال غرب سكوبي، مقدونيا يوم 29 مارس 1999
اللاجئون الألبان العرقيون من إقليم كوسوفو اليوغوسلافي ، يتوجهون إلى الحدود المقدونية بالقرب من قرية بلاس ، على بعد 25 كلم شمال غرب سكوبي، مقدونيا يوم 29 مارس 1999 - سبوتنيك عربي, 1920, 24.03.2024
اللاجئون الألبان العرقيون من إقليم كوسوفو اليوغوسلافي ، يتوجهون إلى الحدود المقدونية بالقرب من قرية بلاس ، على بعد 25 كلم شمال غرب سكوبي، مقدونيا يوم 29 مارس 1999
© AP Photo

وبدأ الغرب في اتهام بلغراد بالاستخدام المفرط للقوة وتفسير العمليات الرامية إلى استعادة النظام الدستوري على أنها "مذبحة للمدنيين العزل".

وقد طُلب من بلغراد السماح بوساطة دولية وإرسال بعثة تحقيق خاصة إلى المنطقة، ولكن في استفتاء أُجري في 23 نيسان/أبريل 1998، صوّت 95 في المئة من المواطنين اليوغوسلافيين المشاركين في الاستفتاء، ضد ذلك.
أم من كوسوفو تقود أطفالها الباكين خارج بيك، كوسوفو، يوغوسلافيا على طول طريق ثلجي يؤدي إلى إقليم الجبل الأسود اليوغوسلافي القريب يوم 31 مارس 1999 - سبوتنيك عربي, 1920, 24.03.2024
الرئيس السابق للمخابرات الصربية: لا نستطيع أن نغفر لحلف شمال الأطلسي
08:02 GMT

النصف الثاني من عام 1998:

وفي أيلول/سبتمبر 1998، وافق مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة على القرار رقم 1199، الذي طالب سلطات جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية والقيادة الألبانية في كوسوفو، بتأمين وقف إطلاق النار في كوسوفو، وبدء المفاوضات دون تأخير.

في أكتوبر/تشرين الأول من ذات العام، وبعد محادثات بين رئيس جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية سلوبودان ميلوسيفيتش، والمبعوث الأمريكي الخاص ريتشارد هولبروك، تم التوصل إلى اتفاق لإرسال بعثة تحقق تابعة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا إلى كوسوفو.

وبموجب الاتفاق، سيغادر أكثر من 6000 ضابط شرطة صربي كوسوفو، ما يتيح لـ"جيش تحرير كوسوفو" المزيد من الحرية، فالهجمات على الصرب في كوسوفو، أصبحت أكثر انتظامًا.
© AP Photo / Dimitri Messinis أضاءت ألسنة اللهب الانفجار أفق بلغراد بالقرب من محطة كهرباء (إلى اليسار) بعد أن هاجمت طائرات الناتو بصواريخ كروز والطائرات الحربية يوغوسلافيا في وقت متأخر من يوم 24 مارس 1999 رداً على فشل يوغوسلافيا في التوقيع على اتفاق بشأن إقليم كوسوفو الجنوبي المضطرب.
أضاءت ألسنة اللهب الانفجار أفق بلغراد بالقرب من محطة كهرباء (إلى اليسار) بعد أن هاجمت طائرات الناتو بصواريخ كروز والطائرات الحربية يوغوسلافيا في وقت متأخر من يوم 24 مارس 1999 رداً على فشل يوغوسلافيا في التوقيع على اتفاق بشأن إقليم كوسوفو الجنوبي المضطرب. - سبوتنيك عربي, 1920, 24.03.2024
أضاءت ألسنة اللهب الانفجار أفق بلغراد بالقرب من محطة كهرباء (إلى اليسار) بعد أن هاجمت طائرات الناتو بصواريخ كروز والطائرات الحربية يوغوسلافيا في وقت متأخر من يوم 24 مارس 1999 رداً على فشل يوغوسلافيا في التوقيع على اتفاق بشأن إقليم كوسوفو الجنوبي المضطرب.
© AP Photo / Dimitri Messinis

كانون الثاني/ يناير 1999.

قامت قوات اﻷمن اليوغوسلافية بعملية في قرية راتشاك في كوسوفو، قتلت خلالها، وفقا لما ذكرته بلغراد، عشرات اﻹرهابيين وعثرت على كميات كبيرة من اﻷسلحة والذخيرة، ووصفت بعثة منظمة الأمن والتعاون في أوروبا الحادث بأنه مذبحة للمدنيين.

ومع ذلك، فإن خبيرة الطب الشرعي الفنلندية هيلينا رانتا، التي أجرت التشريح، كتبت بعد عشر سنوات، في كتاب سيرتها الذاتية، وذكرت في مقابلات أجريت معها، أنها كتبت التقرير عن قتل المدنيين العزل تحت ضغط من رئيس بعثة منظمة الأمن والتعاون في أوروبا ويليام ووكر، الذي كان غير راضٍ عن حقيقة أن التقرير لم يتحدث بشكل مقنع بما فيه الكفاية عن "الجرائم الصربية"، وكانت أحداث قرية راتشاك هي التي أصبحت فيما بعد مبررًا للهجوم على جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية.

© AP Photo / JRTمنظر جوي للقنبلة التي دمرت أنقاض مجمع مصنع في بلدة كاكاك الصربية في هذه الصورة التي نقلها التلفزيون الصربي، يوم 30 مارس 1999
منظر جوي للقنبلة التي دمرت أنقاض مجمع مصنع في بلدة كاكاك الصربية في هذه الصورة التي نقلها التلفزيون الصربي، يوم 30 مارس 1999 - سبوتنيك عربي, 1920, 24.03.2024
منظر جوي للقنبلة التي دمرت أنقاض مجمع مصنع في بلدة كاكاك الصربية في هذه الصورة التي نقلها التلفزيون الصربي، يوم 30 مارس 1999
© AP Photo / JRT

فبراير/ شباط 1999.

عقدت مفاوضات بين ممثلي يوغوسلافيا وألبان كوسوفو، بوساطة الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا الاتحادية والاتحاد الأوروبي، في قصر رامبوييه بالقرب من باريس.
وفشلت المحادثات بسبب شروط غير مقبولة لبلغراد، مثل تمركز قوات حلف شمال الأطلسي في كوسوفو، وتحت ضغط من وزيرة الخارجية الأمريكية، مادلين أولبرايت، وقع وفد كوسوفو على مسودة الاتفاق.
© AP Photo / David Brauchliاللاجئون من كوسوفو من بيك، في غرب كوسوفو، يجلسون خارج مصنع حيث يتجمع اللاجئون في روزاجي، أول مدينة داخل الجبل الأسود يوم 30 مارس 1999.
اللاجئون من كوسوفو من بيك، في غرب كوسوفو، يجلسون خارج مصنع حيث يتجمع اللاجئون في روزاجي، أول مدينة داخل الجبل الأسود يوم 30 مارس 1999. - سبوتنيك عربي, 1920, 24.03.2024
اللاجئون من كوسوفو من بيك، في غرب كوسوفو، يجلسون خارج مصنع حيث يتجمع اللاجئون في روزاجي، أول مدينة داخل الجبل الأسود يوم 30 مارس 1999.
© AP Photo / David Brauchli

مارس/ آذار 1999.

وفي أوائل شهر مارس 1999، غادرت بعثة منظمة الأمن والتعاون في أوروبا من كوسوفو، وفي 23 مارس 1999، وصل المبعوث الأمريكي الخاص ريتشارد هولبروك، إلى بلغراد لإقناع ميلوسوفيتش، بالموافقة على شروط محادثات فبراير.
وفي مساء اليوم ذاته، أعلن رئيس الوزراء اليوغوسلافي مومير بولاتوفيتش، الخطر الفوري لفرض الأحكام العرفية، وقرر الأمين العام لحلف شمال الأطلسي خافيير سولانا، شن عملية عسكرية.
25 عاما من عدوان الناتو على يوغوسلافيا - سبوتنيك عربي, 1920, 24.03.2024
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25 عاما على عدوان "الناتو" ضد يوغوسلافيا
07:00 GMT

24 مارس 1999:

ودون أي عقوبات من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، ومن دون موافقة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، بدأ حلف الناتو بقصف يوغوسلافيا الاتحادية.
شاهد أيضا - ذكرى بدء حرب الناتو ضد يوغوسلافيا في صور
واستمرت الغارات الجوية لحلف شمال الأطلسي، من 24 مارس إلى 10 يونيو/ حزيران 1999، إذ أدى قصف الناتو إلى مقتل أكثر من 2500 شخص، بينهم 87 طفلًا، وخسارة مادية تقدر بـ100 مليار دولار.
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