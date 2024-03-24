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تغطية مباشرة للهجوم الإرهابي على "كروكوس سيتي"... بوتين يتوعد المتورطين في الهجوم بالعقاب
Военнослужащий реактивного дивизиона артиллерийской бригады группировки войск Центр - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20240324/الجيش-الروسي-يدمر-4-رادارات-أوكرانية-ومحطة-حرب-إلكترونية--1087328693.html
الجيش الروسي يدمر 4 رادارات أوكرانية ومحطة حرب إلكترونية
الجيش الروسي يدمر 4 رادارات أوكرانية ومحطة حرب إلكترونية
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، أن المدفعية والطيران الروسي، دمرا مستودعات تخزين الذخيرة وطائرات مسيرة، وأربع محطات رادار ومحطة حرب إلكترونية واحدة... 24.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-24T11:54+0000
2024-03-24T11:54+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "استهدف الطيران العملياتي التكتيكي والطائرات من دون طيار وقوات الصواريخ والمدفعية الروسية، مستودعات الذخيرة وطائرات مسيرة، و4 محطات رادار لكشف وتتبع الأهداف الجوية من طراز "بي-18" ومحطة حرب إلكترونية تابعين للقوات المسلحة الأوكرانية، كما استهدفت القوى العاملة والمعدات العسكرية الأوكرانية، في 129 منطقة".وأكد البيان أن القوات الروسية أسقطت 11 صاروخ كروز من طراز "ستورم شادو" و3 صواريخ "نبتون" المضادة للسفن و4 صواريخ "مالد" الخداعية، و22 صاروخا لراجمات "هيمارس" و"فامباير"، خلال الساعات الـ24 الماضية.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.ودمرت القوات الروسية، خلال العملية، الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف الناتو، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
https://sputnikarabic.ae/20240324/الدفاع-الروسية-تعلن-استهداف-منشآت-أوكرانية-لتوليد-الطاقة-ولإنتاج-الغاز-1087327479.html
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روسيا

الجيش الروسي يدمر 4 رادارات أوكرانية ومحطة حرب إلكترونية

11:54 GMT 24.03.2024
© Sputnik / الانتقال إلى بنك الصور"بودليت - إي"... رادار روسي ثلاثي الأبعاد
بودليت - إي... رادار روسي ثلاثي الأبعاد - سبوتنيك عربي, 1920, 24.03.2024
© Sputnik
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، أن المدفعية والطيران الروسي، دمرا مستودعات تخزين الذخيرة وطائرات مسيرة، وأربع محطات رادار ومحطة حرب إلكترونية واحدة التابعين للقوات المسلحة الأوكرانية.
وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "استهدف الطيران العملياتي التكتيكي والطائرات من دون طيار وقوات الصواريخ والمدفعية الروسية، مستودعات الذخيرة وطائرات مسيرة، و4 محطات رادار لكشف وتتبع الأهداف الجوية من طراز "بي-18" ومحطة حرب إلكترونية تابعين للقوات المسلحة الأوكرانية، كما استهدفت القوى العاملة والمعدات العسكرية الأوكرانية، في 129 منطقة".

ولفت البيان أن القوات الروسية أسقطت 172طائرة مسيرة أوكرانية، في مناطق متفرقة، خلال الساعات الـ24 الأخيرة.

فريق إزلة الألغام المضادة للدبابات في اتجاه كراسني ليمان في جمهورية لوغانسك الشعبية - سبوتنيك عربي, 1920, 24.03.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الدفاع الروسية تعلن استهداف منشآت حيوية في أوكرانيا الليلة الماضية
11:07 GMT
وأكد البيان أن القوات الروسية أسقطت 11 صاروخ كروز من طراز "ستورم شادو" و3 صواريخ "نبتون" المضادة للسفن و4 صواريخ "مالد" الخداعية، و22 صاروخا لراجمات "هيمارس" و"فامباير"، خلال الساعات الـ24 الماضية.
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية، خلال العملية، الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف الناتو، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
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