https://sputnikarabic.ae/20240324/الجيش-الروسي-يدمر-4-رادارات-أوكرانية-ومحطة-حرب-إلكترونية--1087328693.html
الجيش الروسي يدمر 4 رادارات أوكرانية ومحطة حرب إلكترونية
الجيش الروسي يدمر 4 رادارات أوكرانية ومحطة حرب إلكترونية
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، أن المدفعية والطيران الروسي، دمرا مستودعات تخزين الذخيرة وطائرات مسيرة، وأربع محطات رادار ومحطة حرب إلكترونية واحدة... 24.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-24T11:54+0000
2024-03-24T11:54+0000
2024-03-24T11:54+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "استهدف الطيران العملياتي التكتيكي والطائرات من دون طيار وقوات الصواريخ والمدفعية الروسية، مستودعات الذخيرة وطائرات مسيرة، و4 محطات رادار لكشف وتتبع الأهداف الجوية من طراز "بي-18" ومحطة حرب إلكترونية تابعين للقوات المسلحة الأوكرانية، كما استهدفت القوى العاملة والمعدات العسكرية الأوكرانية، في 129 منطقة".وأكد البيان أن القوات الروسية أسقطت 11 صاروخ كروز من طراز "ستورم شادو" و3 صواريخ "نبتون" المضادة للسفن و4 صواريخ "مالد" الخداعية، و22 صاروخا لراجمات "هيمارس" و"فامباير"، خلال الساعات الـ24 الماضية.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.ودمرت القوات الروسية، خلال العملية، الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف الناتو، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
https://sputnikarabic.ae/20240324/الدفاع-الروسية-تعلن-استهداف-منشآت-أوكرانية-لتوليد-الطاقة-ولإنتاج-الغاز-1087327479.html
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روسيا
الجيش الروسي يدمر 4 رادارات أوكرانية ومحطة حرب إلكترونية
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، أن المدفعية والطيران الروسي، دمرا مستودعات تخزين الذخيرة وطائرات مسيرة، وأربع محطات رادار ومحطة حرب إلكترونية واحدة التابعين للقوات المسلحة الأوكرانية.
وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "استهدف الطيران العملياتي التكتيكي والطائرات من دون طيار وقوات الصواريخ والمدفعية الروسية، مستودعات الذخيرة وطائرات مسيرة، و4 محطات رادار لكشف وتتبع الأهداف الجوية من طراز "بي-18" ومحطة حرب إلكترونية تابعين للقوات المسلحة الأوكرانية، كما استهدفت القوى العاملة والمعدات العسكرية الأوكرانية، في 129 منطقة".
ولفت البيان أن القوات الروسية أسقطت 172طائرة مسيرة أوكرانية، في مناطق متفرقة، خلال الساعات الـ24 الأخيرة.
وأكد البيان أن القوات الروسية أسقطت 11 صاروخ كروز من طراز "ستورم شادو" و3 صواريخ "نبتون" المضادة للسفن و4 صواريخ "مالد" الخداعية، و22 صاروخا لراجمات "هيمارس" و"فامباير"، خلال الساعات الـ24 الماضية.
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف
، لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية، خلال العملية
، الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف الناتو، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.