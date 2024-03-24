https://sputnikarabic.ae/20240324/الدفاع-الروسية-تعلن-استهداف-منشآت-أوكرانية-لتوليد-الطاقة-ولإنتاج-الغاز-1087327479.html

الدفاع الروسية تعلن استهداف منشآت أوكرانية لتوليد الطاقة وإنتاج الغاز

الدفاع الروسية تعلن استهداف منشآت أوكرانية لتوليد الطاقة وإنتاج الغاز

سبوتنيك عربي

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، أن القوات الروسية شنت ضربة عالية الدقة بالصواريخ والطائرات دون طيار على منشآت أوكرانية لتوليد الطاقة ولإنتاج الغاز. 24.03.2024, سبوتنيك عربي

2024-03-24T11:07+0000

2024-03-24T11:07+0000

2024-03-24T11:25+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

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وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "الليلة الماضية ، نفذت القوات الجوية الروسية ضربة جماعية بأسلحة جوية بعيدة المدى عالية الدقة وطائرات دون طيار على منشآت الطاقة الكهربائية وصناعة إنتاج الغاز والأماكن التي يتم فيها تجميع واختبار القوارب المسيرة".وأكد البيان أنه تم تحقيق جميع أهداف الضربة.وتابع البيان أنه على اتجاه كوبيانسك، استهدفت وحدات من قوات مجموعة "الغرب" القوى العاملة والمعدات الأوكرانية في مناطق سينكوفكا في مقاطعة خاركوف، وتيرني في جمهورية دونيتسك الشعبية، وصدت 3 هجمات للقوات الأوكرانية.وأضاف البيان أنه على اتجاه دونيتسك، استهدفت وحدات قوات مجموعة "الجنوب"، نتيجة للأعمال النشطة، خطوطا أكثر فائدة، واستهدفت القوات الأوكرانية في مناطق كليشيفكا وكراسنوي وكورديوموفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية، وصدت أيضا هجوما مضادا من قبل تشكيلات اللواء 80 الأوكراني المحمول جوا في منطقة كراسنوغوروفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية.وبلغت خسائر القوات الأوكرانية على هذا الاتجاه نحو 300 جندي، وناقلة جند مدرعة من طراز "إم 113" أمريكية الصنع، و3 سيارات، ومدافع هاوتزر من طراز "إم 119" أمريكية، ومدفع من طراز "دي 30" ومستودع ذخيرة ميداني.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.ودمرت القوات الروسية، خلال العملية، الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف الناتو، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.

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