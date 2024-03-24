https://sputnikarabic.ae/20240324/المتهم-الأول-في-قضية-الهجوم-الإرهابي-على-كروكوس-يعترف-بارتكابه-التهم-الموجهة-إليه-1087346855.html
المتهم الأول في قضية الهجوم الإرهابي على "كروكوس" يعترف بارتكابه التهم الموجهة إليه
المتهم الأول في قضية الهجوم الإرهابي على "كروكوس" يعترف بارتكابه التهم الموجهة إليه
سبوتنيك عربي
اعترف داليرجون ميرزويف، المشتبه به في الهجوم على قاعة مدينة "كروكوس"، بجميع التهم الموجه إليه، حسبما صرحت الخدمة الصحفية لمحكمة مدينة موسكو لوكالة "سبوتنيك". 24.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-24T20:51+0000
2024-03-24T20:51+0000
2024-03-24T20:51+0000
الهجوم الإرهابي في موسكو
روسيا
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وذكرت المحكمة: "شارك ميرزويف، ضمن جزء من مجموعة منظمة مسلحة، في إطلاق النار على المواطنين الروس الذين كانوا في مركز تسوق "كروكوس سيتي" في العاصمة موسكو، وبعد ذلك أشعل المتهم النار في مبنى واعترف ميرزويف بذنبه كاملا".وأوضحت الهيئة أن هذه المعلومات وردت في قرار محكمة "باسماني" في موسكو بشأن اعتقال ميرزويف.وأفاد مراسل وكالة "سبوتنيك" الذي شهد الحدث بأن ثلاثة أشخاص على الأقل يرتدون ملابس مموهة ودون أقنعة اقتحموا قاعة "كروكوس سيتي هول" وأطلقوا النار على الناس من مسافة قريبة وألقوا قنابل حارقة.من جانبها، أعلنت لجنة التحقيق الروسية ارتفاع عدد الضحايا الذين عُثر على جثثهم خلال فحص حطام مجمع "كروكوس سيتي هول"، إلى 137 قتيلًا، وأعلنت وزارة الطوارئ الروسية أن عدد مصابي الهجوم بلغ 180 شخصًا.وتشهد روسيا، اليوم الأحد، حدادا وطنيا عاما على ضحايا الهجوم الإرهابي على مجمع "كروكوس سيتي" في ضواحي العاصمة موسكو.وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد أعلن يوم 24 مارس/آذار الجاري، يوم حداد وطني، وذلك خلال كلمة للمواطنين الروس ألقاها أمس السبت.وأدان الرئيس الروسي، الهجوم، قائلًا إنه "عمل إرهابي همجي"، متوعدا جميع مرتكبي هذه الجريمة ومنظميها وعملائها بالعقاب.كما دانت دول عربية وغربية هذا الهجوم وأعربت عن تعازيها لحكومة وشعب روسيا، مع تأكيدها رفضها التام واستنكارها لجميع أشكال العنف والإرهاب.
https://sputnikarabic.ae/20240324/محكمة-روسية-توجه-تهما-لاثنين-من-المشتبه-بهم-في-هجوم-كروكوس-بارتكاب-عمل-إرهابي-1087346528.html
https://sputnikarabic.ae/20240324/جهاز-الأمن-الفيدرالي-الروسي-يؤكد-على-وقوع-أكثر-من-40-قتيل-و100-جريح-في-حادثة-كروكوس-سيتي-1087276271.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
الهجوم الإرهابي في موسكو, روسيا
الهجوم الإرهابي في موسكو, روسيا
المتهم الأول في قضية الهجوم الإرهابي على "كروكوس" يعترف بارتكابه التهم الموجهة إليه
اعترف داليرجون ميرزويف، المشتبه به في الهجوم على قاعة مدينة "كروكوس"، بجميع التهم الموجه إليه، حسبما صرحت الخدمة الصحفية لمحكمة مدينة موسكو لوكالة "سبوتنيك".
وذكرت المحكمة: "شارك ميرزويف، ضمن جزء من مجموعة منظمة مسلحة، في إطلاق النار على المواطنين الروس الذين كانوا في مركز تسوق "كروكوس سيتي" في العاصمة موسكو، وبعد ذلك أشعل المتهم النار في مبنى واعترف ميرزويف بذنبه كاملا".
وأوضحت الهيئة أن هذه المعلومات وردت في قرار محكمة "باسماني" في موسكو بشأن اعتقال ميرزويف.
وأفاد مراسل وكالة "سبوتنيك" الذي شهد الحدث بأن ثلاثة أشخاص على الأقل يرتدون ملابس مموهة ودون أقنعة اقتحموا قاعة "كروكوس سيتي هول" وأطلقوا النار على الناس من مسافة قريبة وألقوا قنابل حارقة.
من جانبها، أعلنت لجنة التحقيق الروسية ارتفاع عدد الضحايا الذين عُثر على جثثهم خلال فحص حطام مجمع "كروكوس سيتي هول"، إلى 137 قتيلًا، وأعلنت وزارة الطوارئ الروسية أن عدد مصابي الهجوم بلغ 180 شخصًا.
وتشهد روسيا، اليوم الأحد، حدادا وطنيا عاما على ضحايا الهجوم الإرهابي على مجمع "كروكوس سيتي" في ضواحي العاصمة موسكو.
وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد أعلن يوم 24 مارس/آذار الجاري، يوم حداد وطني
، وذلك خلال كلمة للمواطنين الروس ألقاها أمس السبت.
وأدان الرئيس الروسي
، الهجوم، قائلًا إنه "عمل إرهابي همجي"، متوعدا جميع مرتكبي هذه الجريمة ومنظميها وعملائها بالعقاب.
كما دانت دول عربية وغربية هذا الهجوم وأعربت عن تعازيها لحكومة وشعب روسيا، مع تأكيدها رفضها التام واستنكارها لجميع أشكال العنف والإرهاب.