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تغطية مباشرة للهجوم الإرهابي على "كروكوس سيتي"... بوتين يتوعد المتورطين في الهجوم بالعقاب
https://sputnikarabic.ae/20240324/محكمة-روسية-توجه-تهما-لاثنين-من-المشتبه-بهم-في-هجوم-كروكوس-بارتكاب-عمل-إرهابي-1087346528.html
محكمة روسية توجه تهما لاثنين من المشتبه بهم في هجوم كروكوس بارتكاب عمل إرهابي
محكمة روسية توجه تهما لاثنين من المشتبه بهم في هجوم كروكوس بارتكاب عمل إرهابي
سبوتنيك عربي
وُجِّهت اتهامات، اليوم الأحد، إلى أول اثنين من المشتبه بهم في الهجوم على قاعة الحفلات الموسيقية "كروكوس سيتي هول" بالقرب من موسكو، حسبما أفادت محكمة "باسماني"... 24.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-24T20:22+0000
2024-03-24T20:22+0000
الهجوم الإرهابي في موسكو
روسيا
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موسكو - سبوتنيك. وقالت المحكمة إن المتهمين، وهما داليردزون باروتوفيتش ميرزوييف وسيداكرامي ميورودالي راشاباليزودا، قد يواجهان السجن مدى الحياة إذا ثبتت إدانتهما.وفي السياق نفسه، أعلنت لجنة التحقيق الروسية ارتفاع عدد الضحايا الذين عُثر على جثثهم خلال فحص حطام مجمع "كروكوس سيتي هول"، إلى 137 قتيلًا، وأعلنت وزارة الطوارئ الروسية أن عدد مصابي الهجوم بلغ 180 شخصًا.وتشهد روسيا، اليوم الأحد، حدادا وطنيا عاما على ضحايا الهجوم الإرهابي على مجمع "كروكوس سيتي" في ضواحي العاصمة موسكو.وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد أعلن يوم 24 مارس/آذار الجاري، يوم حداد وطني، وذلك خلال كلمة للمواطنين الروس ألقاها أمس السبت.ومن جانبه، أدان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الهجوم، قائلًا إنه "عمل إرهابي همجي"، متوعدا جميع مرتكبي هذه الجريمة ومنظميها وعملائها بالعقاب.كما دانت دول عربية وغربية هذا الهجوم وأعربت عن تعازيها لحكومة وشعب روسيا، مع تأكيدها رفضها التام واستنكارها لجميع أشكال العنف والإرهاب.
https://sputnikarabic.ae/20240324/بوتين-يضيء-شمعة-تكريما-لأرواح-ضحايا-هجوم-كروكوس-الإرهابي-فيديو-1087343351.html
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الهجوم الإرهابي في موسكو, روسيا
الهجوم الإرهابي في موسكو, روسيا

محكمة روسية توجه تهما لاثنين من المشتبه بهم في هجوم كروكوس بارتكاب عمل إرهابي

20:22 GMT 24.03.2024
© Sputnik . Sergey Bobylev / الانتقال إلى بنك الصورضباط إنفاذ القانون بالقرب من مركز تسوق "كروكوس سيتي" في العاصمة موسكو
ضباط إنفاذ القانون بالقرب من مركز تسوق كروكوس سيتي في العاصمة موسكو - سبوتنيك عربي, 1920, 24.03.2024
© Sputnik . Sergey Bobylev
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وُجِّهت اتهامات، اليوم الأحد، إلى أول اثنين من المشتبه بهم في الهجوم على قاعة الحفلات الموسيقية "كروكوس سيتي هول" بالقرب من موسكو، حسبما أفادت محكمة "باسماني" في مقاطعة موسكو لـ"سبوتنيك".
موسكو - سبوتنيك. وقالت المحكمة إن المتهمين، وهما داليردزون باروتوفيتش ميرزوييف وسيداكرامي ميورودالي راشاباليزودا، قد يواجهان السجن مدى الحياة إذا ثبتت إدانتهما.
وفي السياق نفسه، أعلنت لجنة التحقيق الروسية ارتفاع عدد الضحايا الذين عُثر على جثثهم خلال فحص حطام مجمع "كروكوس سيتي هول"، إلى 137 قتيلًا، وأعلنت وزارة الطوارئ الروسية أن عدد مصابي الهجوم بلغ 180 شخصًا.
وتشهد روسيا، اليوم الأحد، حدادا وطنيا عاما على ضحايا الهجوم الإرهابي على مجمع "كروكوس سيتي" في ضواحي العاصمة موسكو.
بوتين يشارك في القمة الافتراضية لمجموعة الـ 20 التي تنظمها الهند - سبوتنيك عربي, 1920, 24.03.2024
مجتمع
بوتين يضيء شمعة تكريما لأرواح ضحايا هجوم "كروكوس" الإرهابي... فيديو
16:51 GMT
وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد أعلن يوم 24 مارس/آذار الجاري، يوم حداد وطني، وذلك خلال كلمة للمواطنين الروس ألقاها أمس السبت.
ومن جانبه، أدان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الهجوم، قائلًا إنه "عمل إرهابي همجي"، متوعدا جميع مرتكبي هذه الجريمة ومنظميها وعملائها بالعقاب.
كما دانت دول عربية وغربية هذا الهجوم وأعربت عن تعازيها لحكومة وشعب روسيا، مع تأكيدها رفضها التام واستنكارها لجميع أشكال العنف والإرهاب.
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