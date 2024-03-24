https://sputnikarabic.ae/20240324/روسيا-تشهد-اليوم-حدادا-وطنيا-على-ضحايا-هجوم-كروكوس-الإرهابي-1087322153.html

روسيا تشهد اليوم حدادا وطنيا على ضحايا هجوم "كروكوس" الإرهابي

روسيا تشهد اليوم حدادا وطنيا على ضحايا هجوم "كروكوس" الإرهابي

سبوتنيك عربي

تشهد روسيا، اليوم الأحد، حدادا وطنيا عاما على ضحايا الهجوم الإرهابي الذي وقع على قاعة "كروكوس سيتي" في ضواحي العاصمة موسكو. 24.03.2024, سبوتنيك عربي

2024-03-24T08:15+0000

2024-03-24T08:15+0000

2024-03-24T08:15+0000

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وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد أعلن يوم 24 مارس/آذار الجاري، يوم حداد وطني، وذلك خلال كلمة للمواطنين الروس ألقاها، أمس السبت.ويتم إعلان أيام الحداد في روسيا ليس فقط بسبب الهجمات الإرهابية، ولكن أيضا بعد الكوارث الطبيعية والحوادث الكبرى الأخرى، التي خلفت أعدادا كبيرة من الضحايا، وكذلك بعد وفاة الرؤساء.وفي يوم الحداد، يتم تنكيس الأعلام الوطنية وتلغى جميع الفعاليات الثقافية والترفيهية، كما لا تبث القنوات التلفزيونية البرامج الإعلانية والترفيهية.وكانت آخر مرة أُعلن فيها الحداد في روسيا، في 28 مارس 2018، بعد الحريق في مركز التسوق والترفيه "زيمنيايا فيشنيا" في مدينة كيميروفو، والذي أدى إلى مقتل أكثر من 60 شخصا معظمهم من الأطفال، ليصبح أحد أكبر الحرائق في البلاد منذ 100 عام من حيث عدد الضحايا.ويواصل المواطنون الروس وضع الزهور عند قاعة "كروكوس سيتي" بالقرب من موسكو، تكريما لأرواح ضحايا الهجوم الإرهابي.واليوم الأحد، أعلنت وزارة الطوارئ الروسية، مقتل 133 شخصا وإصابة 152 آخرين في الهجوم الإرهابي، في حصيلة غير نهائية ومرشحة للارتفاع.وأمس السبت، أعلن الكرملين، اعتقال 11 شخصا بينهم 4 شاركوا بشكل مباشر في الهجوم وهم يحاولون الفرار إلى أوكرانيا.ومن جانبه، أدان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الهجوم، قائلًا إنه "عمل إرهابي همجي"، متوعدا جميع مرتكبي هذه الجريمة ومنظميها وعملائها بالعقاب.كما دانت دول عربية وغربية هذا الهجوم وأعربت عن تعازيها لحكومة وشعب روسيا، مع تأكيد رفضها التام واستنكارها لجميع أشكال العنف والإرهاب.

https://sputnikarabic.ae/20240323/محللون-سياسيون-لـسبوتنيك-الهجوم-الإرهابي-في-موسكو-صناعة-غربية-بامتياز-1087295771.html

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