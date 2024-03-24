https://sputnikarabic.ae/20240324/ضابط-أمريكي-هزيمة-أوكرانيا-ستؤدي-إلى-انهيار-الناتو-والاتحاد-الأوروبي-1087335430.html
ضابط أمريكي: هزيمة أوكرانيا ستؤدي إلى انهيار الناتو والاتحاد الأوروبي
ضابط أمريكي: هزيمة أوكرانيا ستؤدي إلى انهيار الناتو والاتحاد الأوروبي
سبوتنيك عربي
صرح ضابط المخابرات السابق في الجيش الأمريكي، سكوت ريتر، بأن هزيمة أوكرانيا في الصراع مع روسيا ستؤدي إلى انقسام في حلف شمال الأطلسي والاتحاد الأوروبي. 24.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-24T14:44+0000
2024-03-24T14:44+0000
2024-03-24T14:44+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e8/02/13/1086209906_0:0:3054:1719_1920x0_80_0_0_60045440af33fd41dc4da56131ba7094.jpg
وقال ريتر خلال مقابلة على موقع "يوتيوب": "إذا هُزمت أوكرانيا، وهذا سيحدث، فستكون هزيمة لكل من حلف شمال الأطلسي والاتحاد الأوروبي، وبعد ذلك سيكون هناك انقسام عميق داخل المنظمتين، مما سيؤدي إلى انهيارهما".وأوضح ريتر أن التحالف والاتحاد الأوروبي يراهنان بمستقبلهما على انتصار أوكرانيا، وهو النصر الذي لن يصبح حقيقيا أبدا.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.ودمرت القوات الروسية، خلال العملية، الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف الناتو، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
https://sputnikarabic.ae/20240324/كالبرق-صحيفة-تكشف-عن-الطريقة-التي-تدمر-بها-روسيا-أفضل-الأسلحة-الأوكرانية--1087333956.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e8/02/13/1086209906_323:0:3054:2048_1920x0_80_0_0_206c6a6afc0c0a448837e371ec25c754.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا
ضابط أمريكي: هزيمة أوكرانيا ستؤدي إلى انهيار الناتو والاتحاد الأوروبي
صرح ضابط المخابرات السابق في الجيش الأمريكي، سكوت ريتر، بأن هزيمة أوكرانيا في الصراع مع روسيا ستؤدي إلى انقسام في حلف شمال الأطلسي والاتحاد الأوروبي.
وقال ريتر خلال مقابلة على موقع "يوتيوب": "إذا هُزمت أوكرانيا، وهذا سيحدث، فستكون هزيمة لكل من حلف شمال الأطلسي والاتحاد الأوروبي، وبعد ذلك سيكون هناك انقسام عميق داخل المنظمتين، مما سيؤدي إلى انهيارهما".
وأوضح ريتر أن التحالف والاتحاد الأوروبي يراهنان بمستقبلهما على انتصار أوكرانيا، وهو النصر الذي لن يصبح حقيقيا أبدا.
وحذر ريتر من أنه إذا أرسلت الدول الغربية قواتها لتجنب هزيمة كييف، فإنها لن تواجه إلا الهزيمة على يد الجيش الروسي.
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف
، لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية، خلال العملية
، الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف الناتو، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.