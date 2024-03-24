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Военнослужащий реактивного дивизиона артиллерийской бригады группировки войск Центр - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20240324/ضابط-أمريكي-هزيمة-أوكرانيا-ستؤدي-إلى-انهيار-الناتو-والاتحاد-الأوروبي-1087335430.html
ضابط أمريكي: هزيمة أوكرانيا ستؤدي إلى انهيار الناتو والاتحاد الأوروبي
ضابط أمريكي: هزيمة أوكرانيا ستؤدي إلى انهيار الناتو والاتحاد الأوروبي
سبوتنيك عربي
صرح ضابط المخابرات السابق في الجيش الأمريكي، سكوت ريتر، بأن هزيمة أوكرانيا في الصراع مع روسيا ستؤدي إلى انقسام في حلف شمال الأطلسي والاتحاد الأوروبي. 24.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-24T14:44+0000
2024-03-24T14:44+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقال ريتر خلال مقابلة على موقع "يوتيوب": "إذا هُزمت أوكرانيا، وهذا سيحدث، فستكون هزيمة لكل من حلف شمال الأطلسي والاتحاد الأوروبي، وبعد ذلك سيكون هناك انقسام عميق داخل المنظمتين، مما سيؤدي إلى انهيارهما".وأوضح ريتر أن التحالف والاتحاد الأوروبي يراهنان بمستقبلهما على انتصار أوكرانيا، وهو النصر الذي لن يصبح حقيقيا أبدا.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.ودمرت القوات الروسية، خلال العملية، الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف الناتو، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
https://sputnikarabic.ae/20240324/كالبرق-صحيفة-تكشف-عن-الطريقة-التي-تدمر-بها-روسيا-أفضل-الأسلحة-الأوكرانية--1087333956.html
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روسيا

ضابط أمريكي: هزيمة أوكرانيا ستؤدي إلى انهيار الناتو والاتحاد الأوروبي

14:44 GMT 24.03.2024
© Sputnik . Evgeny Biyatov / الانتقال إلى بنك الصورخبراء المتفجرات في المركز الدولي للأعمال المتعلقة بإزالة الألغام التابع لوزارة الدفاع الروسية خلال أعمال إزالة الألغام لأغراض إنسانية في جمهورية لوغانسك الشعبية
خبراء المتفجرات في المركز الدولي للأعمال المتعلقة بإزالة الألغام التابع لوزارة الدفاع الروسية خلال أعمال إزالة الألغام لأغراض إنسانية في جمهورية لوغانسك الشعبية - سبوتنيك عربي, 1920, 24.03.2024
© Sputnik . Evgeny Biyatov
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صرح ضابط المخابرات السابق في الجيش الأمريكي، سكوت ريتر، بأن هزيمة أوكرانيا في الصراع مع روسيا ستؤدي إلى انقسام في حلف شمال الأطلسي والاتحاد الأوروبي.
وقال ريتر خلال مقابلة على موقع "يوتيوب": "إذا هُزمت أوكرانيا، وهذا سيحدث، فستكون هزيمة لكل من حلف شمال الأطلسي والاتحاد الأوروبي، وبعد ذلك سيكون هناك انقسام عميق داخل المنظمتين، مما سيؤدي إلى انهيارهما".
وأوضح ريتر أن التحالف والاتحاد الأوروبي يراهنان بمستقبلهما على انتصار أوكرانيا، وهو النصر الذي لن يصبح حقيقيا أبدا.
وحذر ريتر من أنه إذا أرسلت الدول الغربية قواتها لتجنب هزيمة كييف، فإنها لن تواجه إلا الهزيمة على يد الجيش الروسي.
جنود من قوات مجموعة تسنتر (المركز) التابعة للقوات المسلحة الروسية أثناء تدريب أطقم أنظمة الصواريخ المضادة للدبابات كورنيت في اتجاه محور أفدييفكا بمنطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 24.03.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
"كالبرق".. صحيفة تكشف عن الطريقة التي تدمر بها روسيا أفضل الأسلحة الأوكرانية
14:02 GMT
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية، خلال العملية، الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف الناتو، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
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Концертный зал Крокус Сити Холл, где произошла стрельба в Москве - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة للهجوم الإرهابي على "كروكوس سيتي"... بوتين يتوعد المتورطين في الهجوم بالعقاب14:48 GMTВоеннослужащие группировки войск Центр ВС РФ на тренировке расчетов противотанковых ракетных комплексов Корнет - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة13:48 GMT
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