https://sputnikarabic.ae/20240324/كالبرق-صحيفة-تكشف-عن-الطريقة-التي-تدمر-بها-روسيا-أفضل-الأسلحة-الأوكرانية--1087333956.html
"كالبرق".. صحيفة تكشف عن الطريقة التي تدمر بها روسيا أفضل الأسلحة الأوكرانية
"كالبرق".. صحيفة تكشف عن الطريقة التي تدمر بها روسيا أفضل الأسلحة الأوكرانية
سبوتنيك عربي
صرح المحلل العسكري، ديفيد آكس، بأن الطائرات دون طيار الروسية تكتشف بسرعة وتدمر أفضل أسلحة القوات المسلحة الأوكرانية وتلحق أضرارا وخسائر مؤلمة بالمعدات... 24.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-24T14:02+0000
2024-03-24T14:02+0000
2024-03-24T14:02+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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وقال آكس: "يجب أن يكون واضحًا تمامًا للقادة الأوكرانيين أن قواتهم ومعداتهم لم تعد آمنة على مسافة 80 كيلومترًا من خط المواجهة. خاصة خلال النهار في المناطق المفتوحة".وأوضح لصحيفة "فوربس" الأمريكية أن أفضل أسلحة القوات المسلحة الأوكرانية، مثل أنظمة الدفاع الجوي باتريوت أو أنظمة صواريخ "هيمارس"، وقعت أخيرا ضحية لمثل هذه التكتيكات.وفي وقت سابق، قال وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، إنه منذ بداية العام الحالي، فقدت القوات المسلحة الأوكرانية، أكثر من 71 ألف شخص و11 ألف قطعة من المعدات العسكرية.وأضاف شويغو أن الجيش الروسي يواصل إخراج العدو من مواقعه ولا يسمح له بالحصول على موطئ قدم على خطوط جديدة.وفي فبراير/ شباط الماضي، قال شويغو إن ما يقرب من 540 ألف شخص دخلوا الخدمة العسكرية التعاقدية في القوات المسلحة الروسية في عام 2023، ما جعل من الممكن إنشاء جيشين احتياطيين وستة فرق، كما تم التعاقد مع 50 ألفاً آخرين من بداية 2024.
https://sputnikarabic.ae/20240324/محلل-بريطاني-روسيا-وجهت-أقوى-ضربة-في-الصراع-الأوكراني-بأكمله-1087328537.html
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روسيا, العالم
"كالبرق".. صحيفة تكشف عن الطريقة التي تدمر بها روسيا أفضل الأسلحة الأوكرانية
صرح المحلل العسكري، ديفيد آكس، بأن الطائرات دون طيار الروسية تكتشف بسرعة وتدمر أفضل أسلحة القوات المسلحة الأوكرانية وتلحق أضرارا وخسائر مؤلمة بالمعدات العسكرية.
وقال آكس: "يجب أن يكون واضحًا تمامًا للقادة الأوكرانيين أن قواتهم ومعداتهم لم تعد آمنة على مسافة 80 كيلومترًا من خط المواجهة. خاصة خلال النهار في المناطق المفتوحة".
وأشار الخبير إلى أن الجيش الروسي في أوكرانيا يستخدم تكتيكات "سلسلة التدمير"، حيث تكتشف الطائرات دون طيار الأهداف في عمق خط المواجهة، ثم تضربها بضربات جوية أو مدفعية.
وأوضح لصحيفة "فوربس" الأمريكية أن أفضل أسلحة القوات المسلحة الأوكرانية، مثل أنظمة الدفاع الجوي باتريوت أو أنظمة صواريخ "هيمارس"، وقعت أخيرا ضحية لمثل هذه التكتيكات.
وفي وقت سابق، قال وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، إنه منذ بداية العام الحالي، فقدت القوات المسلحة الأوكرانية، أكثر من 71 ألف شخص و11 ألف قطعة من المعدات العسكرية.
وأشار إلى أن خسائر القوات المسلحة الأوكرانية كانت أعلى بثلاث مرات تقريبًا مما كانت عليه في ذات الفترة من العام الماضي.
وأضاف شويغو أن الجيش الروسي يواصل إخراج العدو من مواقعه ولا يسمح له بالحصول على موطئ قدم على خطوط جديدة.
وفي فبراير/ شباط الماضي، قال شويغو إن ما يقرب من 540 ألف شخص دخلوا الخدمة العسكرية التعاقدية في القوات المسلحة الروسية في عام 2023، ما جعل من الممكن إنشاء جيشين احتياطيين وستة فرق، كما تم التعاقد مع 50 ألفاً آخرين من بداية 2024.