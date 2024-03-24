https://sputnikarabic.ae/20240324/طلبة-سوريون-يقفون-دقيقة-صمت-أمام-سفارة-روسيا-في-دمشق-تضامنا-مع-ضحايا-كروكوس-1087342966.html

طلبة سوريون يقفون دقيقة صمت أمام سفارة روسيا في دمشق تضامنا مع ضحايا "كروكوس"

طلبة سوريون يقفون دقيقة صمت أمام سفارة روسيا في دمشق تضامنا مع ضحايا "كروكوس"

سبوتنيك عربي

قام أعضاء "الاتحاد الوطني لطلبة سورية" بزيارة تضامنية إلى مبنى السفارة الروسية بدمشق، تعبيرا عن وقوفهم إلى جانب روسيا، وتنديداً بالعمل الإرهابي الذي استهدف... 24.03.2024, سبوتنيك عربي

2024-03-24T16:37+0000

2024-03-24T16:37+0000

2024-03-24T16:37+0000

حصري

تقارير سبوتنيك

الهجوم الإرهابي في موسكو

روسيا

أخبار سوريا اليوم

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ونفذ أعضاء الاتحاد الذي يضم طلبة الجامعات السورية، وقفة تضامنية أمام مبنى السفارة الروسية في دمشق معبرين عن تضامنهم مع روسيا وشعبها في مواجهة الإرهاب الدموي الذي ضرب مكانا للموسيقا والفنون.واستذكر الطلبة في أحاديثهم لـ"سبوتنيك" الهجمات الإرهابية المماثلة التي اجتاحت دور الثقافة والمستشفيات ومراكز الترفيه في سوريا خلال سنوات الحرب.ونفذ المتضامنون دقيقة صمت حدادا على أرواح الضحايا، وحملوا الفريق الدبلوماسي الروسي رسائل تعازيهم للشعب الصديق، مؤكدين ضرورة التعاون من أجل الحفاظ على السلام والأمن في جميع أنحاء العالم، ومحاربة الإرهاب الذي يشكل خطراً على البشرية جمعاء.وتشهد روسيا، اليوم الأحد، حدادا وطنيا عاما على ضحايا الهجوم الإرهابي على مجمع "كروكوس سيتي" في ضواحي العاصمة موسكو.وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد أعلن يوم 24 مارس/آذار الجاري، يوم حداد وطني، وذلك خلال كلمة للمواطنين الروس ألقاها أمس السبت.وأعلن الكرملين، السبت، اعتقال 11 شخصا بينهم 4 شاركوا بشكل مباشر في الهجوم أثناء محاولتهم الفرار إلى أوكرانيا.ومن جانبه، أدان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الهجوم، قائلًا إنه "عمل إرهابي همجي"، متوعدا جميع مرتكبي هذه الجريمة ومنظميها وعملائها بالعقاب.كما دانت دول عربية وغربية هذا الهجوم وأعربت عن تعازيها لحكومة وشعب روسيا، مع تأكيدها رفضها التام واستنكارها لجميع أشكال العنف والإرهاب.

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حصري, تقارير سبوتنيك, الهجوم الإرهابي في موسكو, روسيا, أخبار سوريا اليوم