عربي
تغطية مباشرة للهجوم الإرهابي على "كروكوس سيتي"... بوتين يتوعد المتورطين في الهجوم بالعقاب
https://sputnikarabic.ae/20240324/طلبة-سوريون-يقفون-دقيقة-صمت-أمام-سفارة-روسيا-في-دمشق-تضامنا-مع-ضحايا-كروكوس-1087342966.html
طلبة سوريون يقفون دقيقة صمت أمام سفارة روسيا في دمشق تضامنا مع ضحايا "كروكوس"
طلبة سوريون يقفون دقيقة صمت أمام سفارة روسيا في دمشق تضامنا مع ضحايا "كروكوس"
سبوتنيك عربي
قام أعضاء "الاتحاد الوطني لطلبة سورية" بزيارة تضامنية إلى مبنى السفارة الروسية بدمشق، تعبيرا عن وقوفهم إلى جانب روسيا، وتنديداً بالعمل الإرهابي الذي استهدف... 24.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-24T16:37+0000
2024-03-24T16:37+0000
حصري
تقارير سبوتنيك
الهجوم الإرهابي في موسكو
روسيا
أخبار سوريا اليوم
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e8/03/18/1087341166_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_7b8c52ebd9260afd460c8b3e42ed482d.jpg
ونفذ أعضاء الاتحاد الذي يضم طلبة الجامعات السورية، وقفة تضامنية أمام مبنى السفارة الروسية في دمشق معبرين عن تضامنهم مع روسيا وشعبها في مواجهة الإرهاب الدموي الذي ضرب مكانا للموسيقا والفنون.واستذكر الطلبة في أحاديثهم لـ"سبوتنيك" الهجمات الإرهابية المماثلة التي اجتاحت دور الثقافة والمستشفيات ومراكز الترفيه في سوريا خلال سنوات الحرب.ونفذ المتضامنون دقيقة صمت حدادا على أرواح الضحايا، وحملوا الفريق الدبلوماسي الروسي رسائل تعازيهم للشعب الصديق، مؤكدين ضرورة التعاون من أجل الحفاظ على السلام والأمن في جميع أنحاء العالم، ومحاربة الإرهاب الذي يشكل خطراً على البشرية جمعاء.وتشهد روسيا، اليوم الأحد، حدادا وطنيا عاما على ضحايا الهجوم الإرهابي على مجمع "كروكوس سيتي" في ضواحي العاصمة موسكو.وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد أعلن يوم 24 مارس/آذار الجاري، يوم حداد وطني، وذلك خلال كلمة للمواطنين الروس ألقاها أمس السبت.وأعلن الكرملين، السبت، اعتقال 11 شخصا بينهم 4 شاركوا بشكل مباشر في الهجوم أثناء محاولتهم الفرار إلى أوكرانيا.ومن جانبه، أدان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الهجوم، قائلًا إنه "عمل إرهابي همجي"، متوعدا جميع مرتكبي هذه الجريمة ومنظميها وعملائها بالعقاب.كما دانت دول عربية وغربية هذا الهجوم وأعربت عن تعازيها لحكومة وشعب روسيا، مع تأكيدها رفضها التام واستنكارها لجميع أشكال العنف والإرهاب.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e8/03/18/1087341166_289:0:1249:720_1920x0_80_0_0_a832cfcfce805d25448a91f860e1e3a1.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
حصري, تقارير سبوتنيك, الهجوم الإرهابي في موسكو, روسيا, أخبار سوريا اليوم
حصري, تقارير سبوتنيك, الهجوم الإرهابي في موسكو, روسيا, أخبار سوريا اليوم

طلبة سوريون يقفون دقيقة صمت أمام سفارة روسيا في دمشق تضامنا مع ضحايا "كروكوس"

16:37 GMT 24.03.2024
© Sputnik . Shams Melhemطلبة سوريون يقفون دقيقة صمت أمام سفارة روسيا بدمشق تضامنا مع ضحايا "كروكوس"
طلبة سوريون يقفون دقيقة صمت أمام سفارة روسيا بدمشق تضامنا مع ضحايا كروكوس - سبوتنيك عربي, 1920, 24.03.2024
© Sputnik . Shams Melhem
تابعنا عبر
حصري
قام أعضاء "الاتحاد الوطني لطلبة سورية" بزيارة تضامنية إلى مبنى السفارة الروسية بدمشق، تعبيرا عن وقوفهم إلى جانب روسيا، وتنديداً بالعمل الإرهابي الذي استهدف مواطنيها في مجمع "كروكوس"، بضواحي العاصمة موسكو.
ونفذ أعضاء الاتحاد الذي يضم طلبة الجامعات السورية، وقفة تضامنية أمام مبنى السفارة الروسية في دمشق معبرين عن تضامنهم مع روسيا وشعبها في مواجهة الإرهاب الدموي الذي ضرب مكانا للموسيقا والفنون.
واستذكر الطلبة في أحاديثهم لـ"سبوتنيك" الهجمات الإرهابية المماثلة التي اجتاحت دور الثقافة والمستشفيات ومراكز الترفيه في سوريا خلال سنوات الحرب.
© Sputnik . Shams Melhemطلبة سوريون يقفون دقيقة صمت أمام سفارة روسيا بدمشق تضامنا مع ضحايا "كروكوس"
طلبة سوريون يقفون دقيقة صمت أمام سفارة روسيا بدمشق تضامنا مع ضحايا كروكوس - سبوتنيك عربي, 1920, 24.03.2024
طلبة سوريون يقفون دقيقة صمت أمام سفارة روسيا بدمشق تضامنا مع ضحايا "كروكوس"
© Sputnik . Shams Melhem
ونفذ المتضامنون دقيقة صمت حدادا على أرواح الضحايا، وحملوا الفريق الدبلوماسي الروسي رسائل تعازيهم للشعب الصديق، مؤكدين ضرورة التعاون من أجل الحفاظ على السلام والأمن في جميع أنحاء العالم، ومحاربة الإرهاب الذي يشكل خطراً على البشرية جمعاء.
وتشهد روسيا، اليوم الأحد، حدادا وطنيا عاما على ضحايا الهجوم الإرهابي على مجمع "كروكوس سيتي" في ضواحي العاصمة موسكو.
© Sputnik . Shams Melhemطلبة سوريون يقفون دقيقة صمت أمام سفارة روسيا بدمشق تضامنا مع ضحايا "كروكوس"
طلبة سوريون يقفون دقيقة صمت أمام سفارة روسيا بدمشق تضامنا مع ضحايا كروكوس - سبوتنيك عربي, 1920, 24.03.2024
طلبة سوريون يقفون دقيقة صمت أمام سفارة روسيا بدمشق تضامنا مع ضحايا "كروكوس"
© Sputnik . Shams Melhem
وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد أعلن يوم 24 مارس/آذار الجاري، يوم حداد وطني، وذلك خلال كلمة للمواطنين الروس ألقاها أمس السبت.
© Sputnik . Shams Melhemطلبة سوريون يقفون دقيقة صمت أمام سفارة روسيا بدمشق تضامنا مع ضحايا "كروكوس"
طلبة سوريون يقفون دقيقة صمت أمام سفارة روسيا بدمشق تضامنا مع ضحايا كروكوس - سبوتنيك عربي, 1920, 24.03.2024
طلبة سوريون يقفون دقيقة صمت أمام سفارة روسيا بدمشق تضامنا مع ضحايا "كروكوس"
© Sputnik . Shams Melhem
وأعلن الكرملين، السبت، اعتقال 11 شخصا بينهم 4 شاركوا بشكل مباشر في الهجوم أثناء محاولتهم الفرار إلى أوكرانيا.
© Sputnik . Shams Melhemطلبة سوريون يقفون دقيقة صمت أمام سفارة روسيا بدمشق تضامنا مع ضحايا "كروكوس"
طلبة سوريون يقفون دقيقة صمت أمام سفارة روسيا بدمشق تضامنا مع ضحايا كروكوس - سبوتنيك عربي, 1920, 24.03.2024
طلبة سوريون يقفون دقيقة صمت أمام سفارة روسيا بدمشق تضامنا مع ضحايا "كروكوس"
© Sputnik . Shams Melhem
ومن جانبه، أدان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الهجوم، قائلًا إنه "عمل إرهابي همجي"، متوعدا جميع مرتكبي هذه الجريمة ومنظميها وعملائها بالعقاب.
كما دانت دول عربية وغربية هذا الهجوم وأعربت عن تعازيها لحكومة وشعب روسيا، مع تأكيدها رفضها التام واستنكارها لجميع أشكال العنف والإرهاب.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Концертный зал Крокус Сити Холл, где произошла стрельба в Москве - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة للهجوم الإرهابي على "كروكوس سيتي"... بوتين يتوعد المتورطين في الهجوم بالعقاب14:48 GMTВоеннослужащие группировки войск Центр ВС РФ на тренировке расчетов противотанковых ракетных комплексов Корнет - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة13:48 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала