طلبة سوريون يقفون دقيقة صمت أمام سفارة روسيا في دمشق تضامنا مع ضحايا "كروكوس"
© Sputnik . Shams Melhemطلبة سوريون يقفون دقيقة صمت أمام سفارة روسيا بدمشق تضامنا مع ضحايا "كروكوس"
© Sputnik . Shams Melhem
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قام أعضاء "الاتحاد الوطني لطلبة سورية" بزيارة تضامنية إلى مبنى السفارة الروسية بدمشق، تعبيرا عن وقوفهم إلى جانب روسيا، وتنديداً بالعمل الإرهابي الذي استهدف مواطنيها في مجمع "كروكوس"، بضواحي العاصمة موسكو.
ونفذ أعضاء الاتحاد الذي يضم طلبة الجامعات السورية، وقفة تضامنية أمام مبنى السفارة الروسية في دمشق معبرين عن تضامنهم مع روسيا وشعبها في مواجهة الإرهاب الدموي الذي ضرب مكانا للموسيقا والفنون.
🟠طلبة سوريون يقفون دقيقة صمت أمام سفارة روسيا بدمشق تضامنا مع ضحايا "كروكوس"— Sputnik Arabic (@sputnik_ar) March 24, 2024
قام أعضاء "الاتحاد الوطني لطلبة سورية" بزيارة تضامنية إلى مبنى السفارة الروسية بدمشق، تعبيرا عن وقوفهم إلى جانب روسيا، وتنديداً بالعمل الإرهابي الذي استهدف مواطنيها في مجمع "كروكوس" للحفلات الموسيقية،… pic.twitter.com/pchgrILPie
واستذكر الطلبة في أحاديثهم لـ"سبوتنيك" الهجمات الإرهابية المماثلة التي اجتاحت دور الثقافة والمستشفيات ومراكز الترفيه في سوريا خلال سنوات الحرب.
© Sputnik . Shams Melhemطلبة سوريون يقفون دقيقة صمت أمام سفارة روسيا بدمشق تضامنا مع ضحايا "كروكوس"
طلبة سوريون يقفون دقيقة صمت أمام سفارة روسيا بدمشق تضامنا مع ضحايا "كروكوس"
© Sputnik . Shams Melhem
ونفذ المتضامنون دقيقة صمت حدادا على أرواح الضحايا، وحملوا الفريق الدبلوماسي الروسي رسائل تعازيهم للشعب الصديق، مؤكدين ضرورة التعاون من أجل الحفاظ على السلام والأمن في جميع أنحاء العالم، ومحاربة الإرهاب الذي يشكل خطراً على البشرية جمعاء.
وتشهد روسيا، اليوم الأحد، حدادا وطنيا عاما على ضحايا الهجوم الإرهابي على مجمع "كروكوس سيتي" في ضواحي العاصمة موسكو.
© Sputnik . Shams Melhemطلبة سوريون يقفون دقيقة صمت أمام سفارة روسيا بدمشق تضامنا مع ضحايا "كروكوس"
طلبة سوريون يقفون دقيقة صمت أمام سفارة روسيا بدمشق تضامنا مع ضحايا "كروكوس"
© Sputnik . Shams Melhem
وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد أعلن يوم 24 مارس/آذار الجاري، يوم حداد وطني، وذلك خلال كلمة للمواطنين الروس ألقاها أمس السبت.
© Sputnik . Shams Melhemطلبة سوريون يقفون دقيقة صمت أمام سفارة روسيا بدمشق تضامنا مع ضحايا "كروكوس"
طلبة سوريون يقفون دقيقة صمت أمام سفارة روسيا بدمشق تضامنا مع ضحايا "كروكوس"
© Sputnik . Shams Melhem
وأعلن الكرملين، السبت، اعتقال 11 شخصا بينهم 4 شاركوا بشكل مباشر في الهجوم أثناء محاولتهم الفرار إلى أوكرانيا.
© Sputnik . Shams Melhemطلبة سوريون يقفون دقيقة صمت أمام سفارة روسيا بدمشق تضامنا مع ضحايا "كروكوس"
طلبة سوريون يقفون دقيقة صمت أمام سفارة روسيا بدمشق تضامنا مع ضحايا "كروكوس"
© Sputnik . Shams Melhem
ومن جانبه، أدان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الهجوم، قائلًا إنه "عمل إرهابي همجي"، متوعدا جميع مرتكبي هذه الجريمة ومنظميها وعملائها بالعقاب.
كما دانت دول عربية وغربية هذا الهجوم وأعربت عن تعازيها لحكومة وشعب روسيا، مع تأكيدها رفضها التام واستنكارها لجميع أشكال العنف والإرهاب.