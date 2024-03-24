https://sputnikarabic.ae/20240324/قصف-صاروخي-يدك-قاعدة-الجيش-الأمريكي-في-خراب-الجير-أقصى-شمال-شرقي-سوريا-1087328909.html
قصف صاروخي يدك قاعدة الجيش الأمريكي في خراب الجير أقصى شمال شرقي سوريا
قصف صاروخي يدك قاعدة الجيش الأمريكي في خراب الجير أقصى شمال شرقي سوريا
سبوتنيك عربي
هزت انفجارات، اليوم الأحد 24 آذار/ مارس الجاري، قاعدة الجيش الأمريكي في منطقة الرميلان النفطية في ريف محافظة الحسكة، شرقي سوريا، ناتجة عن تعرضها لهجوم برشقات... 24.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-24T12:03+0000
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وأفاد مراسل "سبوتنيك" في محافظة الحسكة، بأن أصوات الانفجارات الناتجة عن الهجوم عبر الصواريخ مع قذائف المضادات الجوية في إحدى أهم القواعد الأمريكية في سوريا (قاعدة قرية خراب الجير) عند مثلث الحدود السورية - العراقية - التركية، سُمعت في جميع أرجاء المنطقة المحيطة بها، إذ إنه الهجوم الأول الذي تتعرض له القاعدة بعد توقف الهجمات عليها، منذ شهرين تقريبًا.وقاعدة "الرميلان" اللاشرعية أو مطار "خراب الجير"، هي مطار زراعي سوري قديم حوّله الجيش الأمريكي عام 2014، إلى مهبط للمروحيات كأول قاعدة له في سوريا، تم إنشاؤها في قرية الجفال الواقعة بين بلدتي الرميلان واليعربية، بالقرب من الطريق الدولي وحقول مديرية نفط الحسكة بالرميلان.وإضافة إلى عشرات القواعد الصغيرة، تنتشر في سوريا 9 قواعد أمريكية كبيرة، الأولى في منطقة التنف في ريف محافظة حمص الشرقي واثنتين في ريف دير الزور و6 في محافظة الحسكة، وجميعها تعرضت لهجمات صاروخية أو عبر الطائرات المسيرة خلال ما يقارب الشهرين.
https://sputnikarabic.ae/20240322/مقتل-5-مدنيين-وخطف-آخرين-في-هجوم-لـ-داعش-على-أشخاص-يجمعون-الكمأة-شرقي-سوريا-1087264558.html
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حصري, تقارير سبوتنيك, أخبار سوريا اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية
حصري, تقارير سبوتنيك, أخبار سوريا اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية
قصف صاروخي يدك قاعدة الجيش الأمريكي في خراب الجير أقصى شمال شرقي سوريا
حصري
هزت انفجارات، اليوم الأحد 24 آذار/ مارس الجاري، قاعدة الجيش الأمريكي في منطقة الرميلان النفطية في ريف محافظة الحسكة، شرقي سوريا، ناتجة عن تعرضها لهجوم برشقات صاروخية استهدفتها بشكل مباشر.
وأفاد مراسل "سبوتنيك" في محافظة الحسكة، بأن أصوات الانفجارات الناتجة عن الهجوم عبر الصواريخ مع قذائف المضادات الجوية في إحدى أهم القواعد الأمريكية في سوريا (قاعدة قرية خراب الجير) عند مثلث الحدود السورية - العراقية - التركية، سُمعت في جميع أرجاء المنطقة المحيطة بها، إذ إنه الهجوم الأول الذي تتعرض له القاعدة بعد توقف الهجمات عليها، منذ شهرين تقريبًا.
وأكد المراسل أن عددا من القذائف سقطت في ساحة القاعدة المذكورة (مدرج المطار)، مع معلومات غير مؤكدة عن سقوط خسائر بشرية ومادية.
وقاعدة "الرميلان" اللاشرعية أو مطار "خراب الجير"، هي مطار زراعي سوري قديم حوّله الجيش الأمريكي عام 2014، إلى مهبط للمروحيات كأول قاعدة له في سوريا، تم إنشاؤها في قرية الجفال الواقعة بين بلدتي الرميلان واليعربية، بالقرب من الطريق الدولي وحقول مديرية نفط الحسكة بالرميلان.
وقبل أسابيع، تراجعت حدة الهجمات التي تستهدف القواعد الأمريكية في سوريا، في حين كانت بدايتهاعلى خلفية الدعم الأمريكي للحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.
وإضافة إلى عشرات القواعد الصغيرة، تنتشر في سوريا 9 قواعد أمريكية كبيرة، الأولى في منطقة التنف في ريف محافظة حمص الشرقي واثنتين في ريف دير الزور و6 في محافظة الحسكة، وجميعها تعرضت لهجمات صاروخية أو عبر الطائرات المسيرة خلال ما يقارب الشهرين.