https://sputnikarabic.ae/20240324/محلل-بريطاني-روسيا-وجهت-أقوى-ضربة-في-الصراع-الأوكراني-بأكمله-1087328537.html

محلل بريطاني: روسيا وجهت أقوى ضربة في الصراع الأوكراني بأكمله

محلل بريطاني: روسيا وجهت أقوى ضربة في الصراع الأوكراني بأكمله

سبوتنيك عربي

أفاد المحلل البريطاني ألكسندر ميركوريس، بأن الضربة الروسية الضخمة على المنشآت الأوكرانية الحربية ولإنتاج الطاقة، صباح أول أمس الجمعة 22 مارس/ آذار الجاري،... 24.03.2024, سبوتنيك عربي

2024-03-24T11:49+0000

2024-03-24T11:49+0000

2024-03-24T11:50+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

العالم

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0b/07/1082891961_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_577d1ea52fd6d7965485b8fafeb25b46.jpg

وقال ميركوريس في مقابلة مع قناة "Duran" على "يوتيوب": "لقد رأينا ما أعتبره أضخم الهجمات الصاروخية، التي نفذتها روسيا ضد أوكرانيا.... وكان كل هذا منظمًا بشكل معقد للغاية، وأكثر تعقيدًا بكثير مما حدث العام الماضي".ووصف ميركوريس أن الاستخدام المكثف للطائرات من دون طيار أدى إلى إرباك المدفعية الأوكرانية المضادة للطائرات، بينما تعرضت معدات القوات المسلحة الأوكرانية للتأثير الكامل لأنظمة الحرب الإلكترونية الروسية.وأوضح ميركوريس أن "الدفاع الجوي الأوكراني يقترب الآن من الانهيار التام".وفي صباح يوم 22 مارس الجاري، شنّت القوات الروسية هجمات واسعة النطاق على أهداف في أوكرانيا، إذ تم تسجيل الوصول إلى البنية التحتية ومحطات الطاقة ومحطات الدفاع في خاركوف، ومواقع القوات المسلحة الأوكرانية في أوديسا، ومطار "كولوميا" في إيفانو فرانكيفسك، ومحطة "موتور سيش" ومحطة "دنيبر" للطاقة الكهرومائية في زابوروجيه.ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، عامها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.لحظة تدمير القوات الروسية مدافع هاوتزر "إم777" أوكرانية على الحدود مع مقاطعة بيلغورود... فيديوودمرت القوات الروسية، خلال العملية، الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف الناتو، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.

https://sputnikarabic.ae/20240324/الدفاع-الروسية-تعلن-استهداف-منشآت-أوكرانية-لتوليد-الطاقة-ولإنتاج-الغاز-1087327479.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

روسيا, العالم