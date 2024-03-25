https://sputnikarabic.ae/20240325/إعلام-الأوكرانيون-يشككون-في-قدرة-كييف-على-النصر-1087350410.html
إعلام: الأوكرانيون يشككون في قدرة كييف على النصر
إعلام: الأوكرانيون يشككون في قدرة كييف على النصر
سبوتنيك عربي
أفادت وسائل إعلام غربية بأنه بدأ المزيد والمزيد من الناس في أوكرانيا يشككون في قدرة كييف على كسب الصراع مع روسيا. 25.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-25T07:52+0000
2024-03-25T07:52+0000
2024-03-25T07:52+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار أوكرانيا
العالم
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وقالت الصحيفة: "يتساءل المزيد والمزيد من الناس عما إذا كانت أوكرانيا قادرة على هزيمة قوات موسكو".وأضافت صحيفة "بوليتيكو": "أوكرانيا تعاني من نقص خطير ليس فقط في الذخيرة، وخاصة قذائف المدفعية وصواريخ الدفاع الجوي، بل أيضاً في الجنود اللازمين لصد أي هجوم روسي".وتيشر بيانات استطلاع أجراه معهد كييف الدولي لعلم الاجتماع (KIIS) في فبراير/شباط، إلى أن أكثر من 70% من الأوكرانيين يعتقدون أنه من الضروري البحث عن طريقة دبلوماسية لحل النزاع في البلاد؛ وقد زاد عدد مؤيدي هذا وقد نما هذا النهج منذ مايو/أيار 2022.وفي وقت سابق، ذكر الكرملين أنه لا توجد حاليا أي متطلبات مسبقة لانتقال الوضع في أوكرانيا إلى الاتجاه السلمي؛ والأولوية المطلقة بالنسبة لروسيا هي تحقيق أهداف العملية الخاصة؛ وفي الوقت الحالي لا يمكن تحقيق ذلك إلا من خلال الوسائل العسكرية.وأشار إلى أن خسائر القوات المسلحة الأوكرانية كانت أعلى بثلاث مرات تقريبًا مما كانت عليه في ذات الفترة من العام الماضي.
https://sputnikarabic.ae/20240325/ضربة-روسية-على-أوديسا-تسبب-أضرارا-كبيرا-في-النبية-التحتية-1087349484.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, أخبار أوكرانيا, العالم
روسيا, أخبار أوكرانيا, العالم
إعلام: الأوكرانيون يشككون في قدرة كييف على النصر
أفادت وسائل إعلام غربية بأنه بدأ المزيد والمزيد من الناس في أوكرانيا يشككون في قدرة كييف على كسب الصراع مع روسيا.
وقالت الصحيفة: "يتساءل المزيد والمزيد من الناس عما إذا كانت أوكرانيا قادرة على هزيمة قوات موسكو".
وأشارت الصحيفة إلى أن "الحماس الوطني" في أوكرانيا يضعف وسط تزايد الخسائر والإصابات في صفوف العسكريين، وتشتد حدة الأفكار المتشائمة بشأن مستقبل الصراع.
وأضافت صحيفة "بوليتيكو": "أوكرانيا تعاني من نقص خطير ليس فقط في الذخيرة، وخاصة قذائف المدفعية وصواريخ الدفاع الجوي، بل أيضاً في الجنود اللازمين لصد أي هجوم روسي".
ووفقا للصحيفة، فإنه "يبلغ متوسط عمر جنود الخطوط الأمامية في أوكرانيا 43 عامًا، وتتزايد الأدلة على التهرب من الخدمة العسكرية".
وتيشر بيانات استطلاع أجراه معهد كييف الدولي لعلم الاجتماع (KIIS) في فبراير/شباط، إلى أن أكثر من 70% من الأوكرانيين يعتقدون أنه من الضروري البحث عن طريقة دبلوماسية لحل النزاع في البلاد؛ وقد زاد عدد مؤيدي هذا وقد نما هذا النهج منذ مايو/أيار 2022.
وقد أشارت موسكو مرارًا وتكرارًا إلى أنها مستعدة للمفاوضات، لكن كييف فرضت حظرًا عليها على المستوى التشريعي. ويتجاهل الغرب رفض كييف المستمر للدخول في حوار.
وفي وقت سابق، ذكر الكرملين أنه لا توجد حاليا أي متطلبات مسبقة لانتقال الوضع في أوكرانيا إلى الاتجاه السلمي؛ والأولوية المطلقة بالنسبة لروسيا هي تحقيق أهداف العملية الخاصة؛ وفي الوقت الحالي لا يمكن تحقيق ذلك إلا من خلال الوسائل العسكرية.
وفي وقت سابق، قال وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، إنه منذ بداية العام الحالي، فقدت القوات المسلحة الأوكرانية، أكثر من 71 ألف شخص و11 ألف قطعة من المعدات العسكرية.
وأشار إلى أن خسائر القوات المسلحة الأوكرانية كانت أعلى بثلاث مرات تقريبًا مما كانت عليه في ذات الفترة من العام الماضي.