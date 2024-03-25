https://sputnikarabic.ae/20240325/إعلام-الأوكرانيون-يشككون-في-قدرة-كييف-على-النصر-1087350410.html

إعلام: الأوكرانيون يشككون في قدرة كييف على النصر

إعلام: الأوكرانيون يشككون في قدرة كييف على النصر

سبوتنيك عربي

أفادت وسائل إعلام غربية بأنه بدأ المزيد والمزيد من الناس في أوكرانيا يشككون في قدرة كييف على كسب الصراع مع روسيا. 25.03.2024, سبوتنيك عربي

2024-03-25T07:52+0000

2024-03-25T07:52+0000

2024-03-25T07:52+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

أخبار أوكرانيا

العالم

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وقالت الصحيفة: "يتساءل المزيد والمزيد من الناس عما إذا كانت أوكرانيا قادرة على هزيمة قوات موسكو".وأضافت صحيفة "بوليتيكو": "أوكرانيا تعاني من نقص خطير ليس فقط في الذخيرة، وخاصة قذائف المدفعية وصواريخ الدفاع الجوي، بل أيضاً في الجنود اللازمين لصد أي هجوم روسي".وتيشر بيانات استطلاع أجراه معهد كييف الدولي لعلم الاجتماع (KIIS) في فبراير/شباط، إلى أن أكثر من 70% من الأوكرانيين يعتقدون أنه من الضروري البحث عن طريقة دبلوماسية لحل النزاع في البلاد؛ وقد زاد عدد مؤيدي هذا وقد نما هذا النهج منذ مايو/أيار 2022.وفي وقت سابق، ذكر الكرملين أنه لا توجد حاليا أي متطلبات مسبقة لانتقال الوضع في أوكرانيا إلى الاتجاه السلمي؛ والأولوية المطلقة بالنسبة لروسيا هي تحقيق أهداف العملية الخاصة؛ وفي الوقت الحالي لا يمكن تحقيق ذلك إلا من خلال الوسائل العسكرية.وأشار إلى أن خسائر القوات المسلحة الأوكرانية كانت أعلى بثلاث مرات تقريبًا مما كانت عليه في ذات الفترة من العام الماضي.

https://sputnikarabic.ae/20240325/ضربة-روسية-على-أوديسا-تسبب-أضرارا-كبيرا-في-النبية-التحتية-1087349484.html

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