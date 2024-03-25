https://sputnikarabic.ae/20240325/ضربة-روسية-على-أوديسا-تسبب-أضرارا-كبيرا-في-النبية-التحتية-1087349484.html

ضربة روسية على أوديسا تسبب أضرارا كبيرة في البنية التحتية

ضربة روسية على أوديسا تسبب أضرارا كبيرة في البنية التحتية

سبوتنيك عربي

أفاد رئيس الإدارة العسكرية في أوديسا، أوليغ كيبر، بأن البنية التحتية للطاقة في أوديسا قد تضررت، وجزء من المدينة الآن دون كهرباء. 25.03.2024, سبوتنيك عربي

2024-03-25T06:05+0000

2024-03-25T06:05+0000

2024-03-25T06:09+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

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وكتب كيبر عبر قناته على "تلغرام": "هناك أضرار في البنية التحتية للطاقة، ولا يوجد كهرباء في جزء من أوديسا".ولم ترد معلومات رسمية عن الانفجارات حتى الآن.وذكرت شركة الطاقة الوطنية الأوكرانية: "تضررت محطتان فرعيتان للطاقة في جنوب أوكرانيا، بعد انفجارات في أوديسا، وتمت زيادة فترات الحد من استهلاك الكهرباء".ووفقا لبيانات الخرائط في وزارة التحول الرقمي الأوكرانية، دوت صفارات الإنذار في مقاطعة أوديسا، عند الساعة 00.22 بتوقيت موسكو.وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، يوم أمس الأحد، أن القوات الروسية شنت ضربة عالية الدقة بالصواريخ والطائرات المسيرة على منشآت أوكرانية، لتوليد الطاقة ولإنتاج الغاز.خبير أمريكي يتحدث عن "أيام معدودة" للقوى والنخب السياسية في كييف والغربوتُشن الضربات على منشآت الطاقة والصناعة الدفاعية والقيادة العسكرية والاتصالات الأوكرانية، ومنذ ذلك الحين، تدوي صفارات الإنذار من الغارات الجوية في المقاطعات الأوكرانية كل يوم، وأحيانا في جميع أنحاء البلاد.

https://sputnikarabic.ae/20240324/الدفاع-الروسية-تعلن-استهداف-منشآت-أوكرانية-لتوليد-الطاقة-ولإنتاج-الغاز-1087327479.html

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