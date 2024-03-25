https://sputnikarabic.ae/20240325/الجيش-الروسي-يستخدم-تكتيكات-أرجوحة-الموت-التي-صدمت-القوات-الأوكرانية-1087359939.html
الجيش الروسي يستخدم تكتيكات "أرجوحة الموت" التي صدمت القوات الأوكرانية
الجيش الروسي يستخدم تكتيكات "أرجوحة الموت" التي صدمت القوات الأوكرانية
سبوتنيك عربي
أكد العقيد المتقاعد في جهاز الأمن الأوكراني، أوليغ ستاريكوف، أن الجيش الروسي يضغط على القوات المسلحة الأوكرانية على طول الجبهة بأكملها. 25.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-25T10:26+0000
2024-03-25T10:26+0000
2024-03-25T10:26+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
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وقال ستاريكوف، اليوم الاثنين: "يبقينا في حالة توتر مستمر، إنه يتقدم. لقد دخل بيرديتشي وأورلوفكا وتونينكو وإيفانوفسكوي. في السابق كان في الضواحي، لكنه الآن في القرى، سيطر على 90 في المئة من القرى. اعتقدت أنه لن يصل إلى بيرديتشي على الإطلاق، لكنه وصل. لذلك، كل شيء خطير للغاية".وفي الأسبوع الماضي، تحدث وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو أمام الهيئة القيادية لوزارة الدفاع الروسية. ووفقا له، منذ بداية العام، فقدت القوات المسلحة الأوكرانية أكثر من 71 ألف شخص و11 ألف قطعة من المعدات.وأشار شويغو إلى أن خسائر الجيش الأوكراني كانت أعلى بثلاث مرات تقريبًا مما كانت عليه في الفترة نفسها من العام الماضي. وأضاف الوزير أن الجيش يواصل إخراج العدو من مواقعه ولا يسمح له بالحصول على موطئ قدم على خطوط جديدة.
https://sputnikarabic.ae/20240325/طاقم-مي-35-يقصف-العدو-بصواريخ-غير-موجهة-على-محور--كوبيانسكفيديو-1087359356.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري
الجيش الروسي يستخدم تكتيكات "أرجوحة الموت" التي صدمت القوات الأوكرانية
أكد العقيد المتقاعد في جهاز الأمن الأوكراني، أوليغ ستاريكوف، أن الجيش الروسي يضغط على القوات المسلحة الأوكرانية على طول الجبهة بأكملها.
وقال ستاريكوف، اليوم الاثنين: "يبقينا في حالة توتر مستمر، إنه يتقدم. لقد دخل بيرديتشي وأورلوفكا وتونينكو وإيفانوفسكوي. في السابق كان في الضواحي، لكنه الآن في القرى، سيطر على 90 في المئة من القرى. اعتقدت أنه لن يصل إلى بيرديتشي على الإطلاق، لكنه وصل. لذلك، كل شيء خطير للغاية".
ووفقا له، تستخدم القوات الروسية تكتيكات "أرجوحة الموت" ضد الأوكرانيين: فهي تمارس الضغط على القوات المسلحة الأوكرانية على طول خط الاتصال القتالي بأكمله، بحثًا عن نقاط ضعفها.
وفي الأسبوع الماضي، تحدث وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو أمام الهيئة القيادية لوزارة الدفاع الروسية. ووفقا له، منذ بداية العام، فقدت القوات المسلحة الأوكرانية أكثر من 71 ألف شخص و11 ألف قطعة من المعدات.
وأشار شويغو إلى أن خسائر الجيش الأوكراني كانت أعلى بثلاث مرات تقريبًا مما كانت عليه في الفترة نفسها من العام الماضي. وأضاف الوزير أن الجيش يواصل إخراج العدو من مواقعه ولا يسمح له بالحصول على موطئ قدم على خطوط جديدة.