https://sputnikarabic.ae/20240325/الكرملين-موسكو-ترحب-بمحاولات-حل-أزمة-أوكرانيا-لكن-ليس-دون-مشاركة-روسيا-1087382444.html

الكرملين: موسكو ترحب بمحاولات حل أزمة أوكرانيا لكن ليس دون مشاركة روسيا

الكرملين: موسكو ترحب بمحاولات حل أزمة أوكرانيا لكن ليس دون مشاركة روسيا

سبوتنيك عربي

قال المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، اليوم الاثنين، إن موسكو ترحب بمحاولات مختلف الدول لحل الوضع في أوكرانيا، لكن من المستحيل التعامل مع الأزمة دون مشاركة... 25.03.2024, سبوتنيك عربي

2024-03-25T21:32+0000

2024-03-25T21:32+0000

2024-03-25T21:32+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

الكرملين

روسيا

سلاح روسيا

أخبار روسيا اليوم

أخبار أوكرانيا

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وأضاف بيسكوف في مقابلة مع موقع صحيفة "أرجومنتي إي فاكتي" الروسية، "هناك العديد من الدول التي ترغب في المساهمة في التسوية السلمية للوضع في أوكرانيا ومستعدة للانضمام إلى تنسيقات مختلفة".وأضاف: "نحن أيضًا نفهم هذا ونرحب بهذه المحاولات. ولكن هل من الممكن حل مشكلة أوكرانيا دون مشاركة روسيا؟ الجواب بلا تردد - من المستحيل".ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، شتاءها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها، دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.وبعد أكثر من عام على بدء العملية، ظهرت الكثير من الأصوات لدى الغرب، تنادي بضرورة إيقاف دعم نظام كييف، الذي سرق الأموال، وزج بجنوده في معركة كان يعلم من البداية أنها فاشلة، على خلفية وعود قدمتها بريطانيا وأمريكا.

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الكرملين, روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا