https://sputnikarabic.ae/20240325/خبير-أمريكي-الولايات-المتحدة-تعتقد-أنها-تحكم-العالم-1087349739.html

خبير أمريكي: الولايات المتحدة تعتقد أنها تحكم العالم

خبير أمريكي: الولايات المتحدة تعتقد أنها تحكم العالم

سبوتنيك عربي

صرح الاقتصادي الأمريكي والأستاذ في جامعة كولومبيا، جيفري ساكس، أن الولايات المتحدة الأمريكية لا تزال تعتقد أنها تحكم العالم، وهذا أمر خطير للغاية ويؤدي إلى... 25.03.2024, سبوتنيك عربي

2024-03-25T06:53+0000

2024-03-25T06:53+0000

2024-03-25T06:53+0000

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وقال ساكس لوكالة "سبوتنيك"، على هامش "منتدى التنمية الصيني" في بكين: "نحن نعلم أن التوترات التجارية هي في الحقيقة نتيجة محاولات الولايات المتحدة الأمريكية لإبطاء التقدم الاقتصادي للصين. إنها جزء من محاولة أمريكية شاملة للحفاظ على الهيمنة أو الأحادية القطبية في عالم أصبحت فيه التعددية القطبية حقيقة واقعة بالفعل".وأشار إلى أن الحل يمكن أن يكون باعتماد التعددية القطبية من قبل الدول.وأعرب الخبير الأمريكي عن أمله في أن تفهم الولايات المتحدة، قريبا، أنها بحاجة إلى التفاعل مع روسيا والصين والقوى الكبرى الأخرى في عالم متعدد الأقطاب.وشهدت العلاقات بين بكين وواشنطن فتورا ​​ملحوظا حتى في ظل إدارة الرئيس دونالد ترامب، التي بدأت "حربا تجارية" مع الصين. ومع مجيء جو بايدن، لم يتحسن الوضع بل ازداد سوءا، في ظل عدد من الحوادث بما في ذلك الزيارة التي قامت بها رئيسة مجلس النواب الأمريكي آنذاك، نانسي بيلوسي، إلى تايوان.وتدمير الولايات المتحدة لمنطاد صيني في المجال الجوي الأميركي، أدى لجولة جديدة من المواجهة الدبلوماسية، ومقاطعة من الصين للتعاون مع الولايات المتحدة الأمريكية في مجموعة كاملة من الاتجاهات.

https://sputnikarabic.ae/20240325/صحيفة-تحالف-روسيا-والصين-وإيران-يهدد-بالتحول-إلى-كابوس-للغرب-1087349316.html

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