https://sputnikarabic.ae/20240325/صحيفة-تحالف-روسيا-والصين-وإيران-يهدد-بالتحول-إلى-كابوس-للغرب-1087349316.html

صحيفة: تحالف روسيا والصين وإيران يهدد بالتحول إلى كابوس للغرب

صحيفة: تحالف روسيا والصين وإيران يهدد بالتحول إلى كابوس للغرب

سبوتنيك عربي

أفادت صحيفة أمريكية، بأن التحالف بين روسيا والصين وإيران، يهدد بالتحول إلى كابوس للولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها. 25.03.2024, سبوتنيك عربي

2024-03-25T05:12+0000

2024-03-25T05:12+0000

2024-03-25T05:12+0000

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وقالت الصحيفة: "الدول الثلاث أعضاء في ذات الأندية الدولية، مثل مجموعة "بريكس"، والتجارة الثنائية بينها آخذة في النمو، ويجري وضع خطط لإنشاء كتل معفاة من الرسوم الجمركية، وأنظمة دفع جديدة وطرق تجارية تتجاوز المناطق التي يسيطر عليها الغرب، وهذا يهدد بالتحول إلى كابوس لأمريكا وحلفائها".وأوضحت صحيفة "إيكونوميست"، أن "المحور المناهض للغرب المزدهر، سيسمح للدول بتجاوز العقوبات، والانتصار في الحروب، وجذب لاعبين آخرين إلى جانبه".وكما قال الرئيس فلاديمير بوتين سابقًا، إن المظاهر العدوانية للاستعمار الجديد تُلاحظ اليوم في سلوك الغرب الجماعي، في محاولاته لممارسة الضغط الاقتصادي على الدول الأخرى، وحرمانها من السيادة وفرض القيم الأجنبية.وأشار بوتين إلى أن مثل هذه السياسة أصبحت أحد العوامل الرئيسية المزعزعة للاستقرار في العلاقات الدولية وعائقًا أمام تنمية البشرية جمعاء، ووفقا له، فإن روسيا مستعدة لتوحيد الجهود في النضال من أجل الحرية الحقيقية والعدالة، والتقدم لجميع البلدان والشعوب، من أجل تشكيل عالم ديمقراطي متعدد الأقطاب.

https://sputnikarabic.ae/20240317/قيادي-في-أنصار-الله-هناك-تطور-مستمر-في-العلاقات-مع-روسيا-والصين-لإضعاف-الدول-الغربية-1087057680.html

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