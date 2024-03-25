خبير اقتصادي: الأمريكيون لا يصدقون الأخبار الكاذبة التي هم ينشرونها عن روسيا

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تغطية مباشرة للهجوم الإرهابي على "كروكوس سيتي"... محكمة روسية تصدر حكما أوليا على مرتكبي الهجوم
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إعادة للتغطية الخاصة للهجوم الإرهابي على كروكوس سيتي
البرنامج المسائي - اعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
سكنوا الشارع فأطلق عليهم لقب أطفال الشوارع
09:18 GMT
41 د
مساحة حرة
ما أسباب زيارة مسؤول حزب الله للإمارات؟
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير التنمر على تكوين شخصية الفرد وطرق مواجهته
10:33 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
مواقع التواصل الاجتماعي متهمة بالتأثير سلبا على الصحة العقلية
11:03 GMT
14 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
11:18 GMT
12 د
مرايا العلوم
أصداء كوكبنا المبكر مخبأة في أعماق المحيط الهادئ
11:31 GMT
29 د
حلقة خاصة
تغطية خاصة للعمل الارهابي في موسكو
12:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
الرحالة أرتيمي رافالوفيتش يتحدث عن رحلته لغزة ويعتبر طرابلس اللبنانية أجمل مدن المشرق
15:03 GMT
29 د
شؤون عسكرية
لواء "ههاريم" الإسرائيلي.. هل هو تطوير دفاعي أم تهيئة لعمليات هجومية مستقبلية؟
15:33 GMT
30 د
عالم سبوتنيك
بوتين يتوعد بمحاسبة جميع المسؤولين عن هجوم موسكو
16:03 GMT
59 د
صدى الحياة
خبير اقتصادي: مؤشر"هانكي" غير دقيق ولبنان ليس "الأكثر بؤسا" عربيا
17:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
نصف سكان العالم سيعانون من السمنة خلال 12 عاما
18:00 GMT
13 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
18:14 GMT
20 د
مساحة حرة
مستقبل اقتصاد العالم بعد استخدام المؤسسات المالية في النزاعات السياسية
18:34 GMT
26 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - اعادة
19:00 GMT
108 د
تغطية خاصة للعمل الارهابي في موسكو
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير الرؤى والأحلام على حياتنا
09:18 GMT
36 د
صدى الحياة
تجدد الانتقادات لـ"جرائم الشرف" بعد مقتل قاصر في سوريا
09:54 GMT
6 د
عرب بوينت بودكاست
جولة في العالم العربي... عادات وتقاليد الشعوب في رمضان
10:03 GMT
39 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
10:42 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل الحضارات والثقافات.. إلى أين؟
11:03 GMT
46 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
11:50 GMT
10 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
12:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل تحل مشكلات الجفاف في العالم العربي؟
17:03 GMT
24 د
عرب بوينت بودكاست
الصوم عبر الأديان والثقافات
17:28 GMT
18 د
صدى الحياة
خبير نفسي: الانتحار سلوك ضد الفطرة والوسط الأسري هو من يحدد شخصية الطفل.
17:46 GMT
14 د
الإنسان والثقافة
الرحالة أرتيمي رافالوفيتش يتحدث عن رحلته لغزة ويعتبر طرابلس اللبنانية أجمل مدن المشرق
18:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
اكتشاف طور غريب وحقيقي للمادة كان سابقًا مجرد نظرية
18:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sputnikarabic.ae/20240325/خبير-اقتصادي-الأمريكيون-لا-يصدقون-الأخبار-الكاذبة-التي-هم-ينشرونها-عن-روسيا-1087367273.html
خبير اقتصادي: الأمريكيون لا يصدقون الأخبار الكاذبة التي هم ينشرونها عن روسيا
خبير اقتصادي: الأمريكيون لا يصدقون الأخبار الكاذبة التي هم ينشرونها عن روسيا
سبوتنيك عربي
أفاد الخبير الاقتصادي الأمريكي ديفيد غولدمان، اليوم الاثنين، بأن المسؤولين والخبراء الأمريكيين السابقين لا يصدقون الأخبار الكاذبة التي هم بأنفسهم ينشرونها حول... 25.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-25T12:33+0000
2024-03-25T12:33+0000
روسيا
العالم
الولايات المتحدة الأمريكية
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وأوضح غولدمان أن عدة عشرات المحللين والباحثين والمسؤولين الأمريكيين السابقين اجتمعوا أخيرا لتقييم الوضع في العالم، مشيرًا إلى أن أحد المشاركين في الاجتماع زعم أن روسيا تعاني من "خسائر فادحة" في الصراع في أوكرانيا.وقال غولدمان في مقال في صحيفة "آسيا تايمز": "من الواضح أن ما ورد أعلاه خاطئ، والمتحدث المذكور يعرف أنه كل هذا غير صحيح"، مؤكدًا أن القوات الروسية تتجنب هجمات مباشرة حفاظا على حياة العسكريين.وشدد غولدمان أن روسيا أصبحت مركزًا لإعادة تنظيم سلاسل التوريد العالمية، كما أوضح أن سياسة فرض العقوبات على روسيا قد فشلت.واختتم غولدمان كلامه، قائلاً: "الشخصيات البارزة المجتمعة، ببساطة لا تستطيع أن تتخيل عالماً لم تعد فيه أمريكا صاحبة القرار. لقد اعتادوا على القيادة، وهم على استعداد للمخاطرة بالعالم كله للحفاظ على موقفهم".وأكدت موسكو مرارًا أن البلاد ستتعامل مع ضغوط العقوبات التي بدأ الغرب يمارسها على روسيا منذ عدة سنوات وما زالت تتزايد.وأشارت إلى أن الغرب يفتقر إلى الشجاعة للاعتراف بفشل العقوبات ضد روسيا، وفي الدول الغربية نفسها، تم التعبير مرارا عن آراء مفادها أن العقوبات ضد روسيا غير فعالة.
https://sputnikarabic.ae/20240325/القوات-الروسية-تسقط-عددا-كبيرا-من-المسيرات-والصواريخ-الأوكرانية-1087360590.html
https://sputnikarabic.ae/20240325/الجيش-الروسي-يحسن-موقعه-على-محور-أفدييفكا-ويدمر-6-دبابات-1087360126.html
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روسيا, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية
روسيا, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية

خبير اقتصادي: الأمريكيون لا يصدقون الأخبار الكاذبة التي هم ينشرونها عن روسيا

12:33 GMT 25.03.2024
© AP Photo / Mark Schiefelbeinالعلم الأمريكي في داخل المحكمة العليا الأمريكية في واشنطن
العلم الأمريكي في داخل المحكمة العليا الأمريكية في واشنطن - سبوتنيك عربي, 1920, 25.03.2024
© AP Photo / Mark Schiefelbein
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أفاد الخبير الاقتصادي الأمريكي ديفيد غولدمان، اليوم الاثنين، بأن المسؤولين والخبراء الأمريكيين السابقين لا يصدقون الأخبار الكاذبة التي هم بأنفسهم ينشرونها حول روسيا، ولا يمكنهم تصور عالم دون الهيمنة الأمريكية.
وأوضح غولدمان أن عدة عشرات المحللين والباحثين والمسؤولين الأمريكيين السابقين اجتمعوا أخيرا لتقييم الوضع في العالم، مشيرًا إلى أن أحد المشاركين في الاجتماع زعم أن روسيا تعاني من "خسائر فادحة" في الصراع في أوكرانيا.
وقال غولدمان في مقال في صحيفة "آسيا تايمز": "من الواضح أن ما ورد أعلاه خاطئ، والمتحدث المذكور يعرف أنه كل هذا غير صحيح"، مؤكدًا أن القوات الروسية تتجنب هجمات مباشرة حفاظا على حياة العسكريين.
القوات المسلحة الروسية تقصف بواسطة غراد مواقع القوات المسلحة الأوكرانية في اتجاه محور كراسني ليمان، العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 25.03.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الروسية تسقط عددا كبيرا من المسيرات والصواريخ الأوكرانية
10:57 GMT
وشدد غولدمان أن روسيا أصبحت مركزًا لإعادة تنظيم سلاسل التوريد العالمية، كما أوضح أن سياسة فرض العقوبات على روسيا قد فشلت.
وشدد غولدمان على أنه "لم يشكك أحد في البيانات التي قدمتها"، مبينًا أن المشاركين في الاجتماع أيضًا لا يصدقون مزاعم وقوع "خسائر فادحة" لروسيا.
واختتم غولدمان كلامه، قائلاً: "الشخصيات البارزة المجتمعة، ببساطة لا تستطيع أن تتخيل عالماً لم تعد فيه أمريكا صاحبة القرار. لقد اعتادوا على القيادة، وهم على استعداد للمخاطرة بالعالم كله للحفاظ على موقفهم".
جنود القوات المسلحة الروسية الواصلون حديثاً يجرون تدريباً في ميدان للتدريب في منطقة المنطقة العسكرية الخاصة في اتجاه محور زابوروجيه - سبوتنيك عربي, 1920, 25.03.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الجيش الروسي يحسن موقعه على محور أفدييفكا ويدمر 6 دبابات
10:27 GMT
وأكدت موسكو مرارًا أن البلاد ستتعامل مع ضغوط العقوبات التي بدأ الغرب يمارسها على روسيا منذ عدة سنوات وما زالت تتزايد.
وأشارت إلى أن الغرب يفتقر إلى الشجاعة للاعتراف بفشل العقوبات ضد روسيا، وفي الدول الغربية نفسها، تم التعبير مرارا عن آراء مفادها أن العقوبات ضد روسيا غير فعالة.
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