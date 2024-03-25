https://sputnikarabic.ae/20240325/خبير-اقتصادي-الأمريكيون-لا-يصدقون-الأخبار-الكاذبة-التي-هم-ينشرونها-عن-روسيا-1087367273.html

خبير اقتصادي: الأمريكيون لا يصدقون الأخبار الكاذبة التي هم ينشرونها عن روسيا

خبير اقتصادي: الأمريكيون لا يصدقون الأخبار الكاذبة التي هم ينشرونها عن روسيا

سبوتنيك عربي

أفاد الخبير الاقتصادي الأمريكي ديفيد غولدمان، اليوم الاثنين، بأن المسؤولين والخبراء الأمريكيين السابقين لا يصدقون الأخبار الكاذبة التي هم بأنفسهم ينشرونها حول... 25.03.2024, سبوتنيك عربي

2024-03-25T12:33+0000

2024-03-25T12:33+0000

2024-03-25T12:33+0000

روسيا

العالم

الولايات المتحدة الأمريكية

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وأوضح غولدمان أن عدة عشرات المحللين والباحثين والمسؤولين الأمريكيين السابقين اجتمعوا أخيرا لتقييم الوضع في العالم، مشيرًا إلى أن أحد المشاركين في الاجتماع زعم أن روسيا تعاني من "خسائر فادحة" في الصراع في أوكرانيا.وقال غولدمان في مقال في صحيفة "آسيا تايمز": "من الواضح أن ما ورد أعلاه خاطئ، والمتحدث المذكور يعرف أنه كل هذا غير صحيح"، مؤكدًا أن القوات الروسية تتجنب هجمات مباشرة حفاظا على حياة العسكريين.وشدد غولدمان أن روسيا أصبحت مركزًا لإعادة تنظيم سلاسل التوريد العالمية، كما أوضح أن سياسة فرض العقوبات على روسيا قد فشلت.واختتم غولدمان كلامه، قائلاً: "الشخصيات البارزة المجتمعة، ببساطة لا تستطيع أن تتخيل عالماً لم تعد فيه أمريكا صاحبة القرار. لقد اعتادوا على القيادة، وهم على استعداد للمخاطرة بالعالم كله للحفاظ على موقفهم".وأكدت موسكو مرارًا أن البلاد ستتعامل مع ضغوط العقوبات التي بدأ الغرب يمارسها على روسيا منذ عدة سنوات وما زالت تتزايد.وأشارت إلى أن الغرب يفتقر إلى الشجاعة للاعتراف بفشل العقوبات ضد روسيا، وفي الدول الغربية نفسها، تم التعبير مرارا عن آراء مفادها أن العقوبات ضد روسيا غير فعالة.

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