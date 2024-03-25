القوات الروسية تسقط عددا كبيرا من المسيرات والصواريخ الأوكرانية
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov / الانتقال إلى بنك الصورالقوات المسلحة الروسية تقصف بواسطة "غراد" مواقع القوات المسلحة الأوكرانية في اتجاه محور كراسني ليمان، العملية العسكرية الخاصة
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov/
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أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، بأن أنظمة الدفاع الجوي دمرت وأسقطت عددًا هائلًا من الطائرات دون طيار والصواريخ الأوكرانية في أماكن مفترقة في منطقة العملية العسكرية الخاصة.
وقالت الدفاع الروسية في بيانها: "دمرت أنظمة الدفاع الجوي 103 طائرات دون طيار أوكرانية، كما أسقطت 31 صاروخًا من أنظمة "هيمارس" و"فامبير" و"أوراغان".
وأشار البيان إلى أن "الطيران العملياتي التكتيكي والمركبات الجوية دون طيار والقوات الصاروخية والمدفعية الروسية شنت ضربات على القوة البشرية والمعدات العسكرية للقوات المسلحة الأوكرانية في 142 منقطة".
وتابع: "في اتجاه خيرسون، شنت القوات الروسسية هجمات على تجمعات من القوة البشرية ومعدات الألوية الآلية 28 و65 و118 التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق رابوتينو ونيستيريانكا في مقاطعة زابوروجيه و تياجينكا في مقاطعة خيرسون. وفقدت القوات المسلحة الأوكرانية ما يصل إلى 40 عسكريًا وتسع شاحنات صغيرة".
وأضافت الدفاع: "في اتجاه جنوب دونيتسك، حسنت وحدات من قوات مجموعة "الشرق" الروسية من مواقعها على الجبهة الأمامية، وشنت هجمات على مجموعات القوى البشرية والمعدات التابعة لألوية الدفاع الإقليمي 102، و121، و128، في مناطق بلدات ملينوفكا في مقاطعة زابوروجيه، وستارايامايورسكا في جمهورية دونيتسك الشعبية".
وأضاف التقرير: "بلغت خسائر القوات الأوكرانية على هذا المحور نحو 110 عسكريين، وثلاث سيارات".
ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، عامها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.