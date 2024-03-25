عربي
تغطية مباشرة للهجوم الإرهابي على "كروكوس سيتي"... المتهم الأول يعترف بارتكابه التهم الموجهة إليه
https://sputnikarabic.ae/20240325/رئيس-الوزراء-اليمني-يدعو-للوحدة-داخل-مجلس-القيادة-لمواجهة-أنصار-الله-1087348902.html
رئيس الوزراء اليمني يدعو للوحدة داخل مجلس القيادة لمواجهة "أنصار الله"
رئيس الوزراء اليمني يدعو للوحدة داخل مجلس القيادة لمواجهة "أنصار الله"
سبوتنيك عربي
دعا رئيس الوزراء اليمني أحمد عوض بن مبارك، القوى السياسية والعسكرية الممثلة في مجلس القيادة والحكومة، إلى التوحد لمواجهة جماعة "أنصار الله"، متهما إياها بشن... 25.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-25T04:49+0000
2024-03-25T04:49+0000
العالم العربي
الحرب على اليمن
أخبار اليمن الأن
أنصار الله
الأخبار
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/01/1e/1072893594_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_ad44371ae6c77818f408231684ae6f17.jpg
القاهرة - سبوتنيك. جاءت تصريحات بن مبارك، خلال أمسية رمضانية عقدها مساء أمس الأحد، مع قيادات رفيعة، حسب ما نقلت وكالة الأنباء اليمنية الحكومية "سبأ"، أوضح فيها أنه "من الأهمية عدم إغفال القضية الرئيسية التي يتعلق بها مصيرنا، وطن وشعب وأفراد، وهي لب وجوهر مهمة الجميع كنخب سياسية وهيئات وسلطات الدولة، وهي قضية استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب وهزيمة المشروع الإرهابي الحوثي الإيراني في اليمن".وأضاف رئيس الوزراء اليمني: "الأولوية القصوى الآن أن نعد أنفسنا ونوحد قوانا داخل مجلس القيادة وخلفه وخلف الحكومة لمواجهة تصعيد الحوثيين، فهم يسعون بكل الطرق والوسائل للإجهاز على الدولة وإسقاطها بالحرب الاقتصادية والحرب العسكرية، ولن يتوقفوا".وذكر بن مبارك أن "أولويات الحكومة، إجراء إصلاحات مالية وإدارية ودعم تماسك مؤسسات الدولة وتواجدها وخروجها عن إطارها المعزول عن الناس، وكسر الصور النمطية، التي جعلت المواطن غير مستعد إطلاقًا للدفاع عن الدولة".ويعاني اليمن للعام التاسع على التوالي، صراعا مستمرا على السلطة بين الحكومة المعترف بها دوليًا وجماعة "أنصار الله"، انعكست تداعياته على مختلف النواحي، إذ تسبب في أزمة إنسانية تصفها الأمم المتحدة بالأسوأ على مستوى العالم.وتسيطر جماعة "أنصار الله"، منذ أيلول/ سبتمبر 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمالي اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 آذار/ مارس 2015، عمليات عسكرية دعمًا للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.وأودت الحرب الدائرة في اليمن، حتى أواخر 2021، بحياة 377 ألف شخص، كما ألحقت بالاقتصاد اليمني خسائر تراكمية تقدر بـ126 مليار دولار، في حين بات 80% من الشعب اليمني بحاجة إلى مساعدات إنسانية، حسب الأمم المتحدة.
https://sputnikarabic.ae/20240324/عشرات-القتلى-والجرحى-في-مواجهات-بين-الجيش-وأنصار-الله-جنوب-مأرب-باليمن-1087318136.html
https://sputnikarabic.ae/20240324/الحوثي-أوصلنا-رسالة-للسعودية-بأنها-ستكون-هدفا-لو-ساندت-أمريكا-في-العدوان-على-اليمن-1087347195.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/01/1e/1072893594_193:0:2924:2048_1920x0_80_0_0_db6a7579406b6146a7f007867ea09413.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم العربي, الحرب على اليمن, أخبار اليمن الأن, أنصار الله, الأخبار
العالم العربي, الحرب على اليمن, أخبار اليمن الأن, أنصار الله, الأخبار

رئيس الوزراء اليمني يدعو للوحدة داخل مجلس القيادة لمواجهة "أنصار الله"

04:49 GMT 25.03.2024
© AFP 2023 / KENZO TRIBOUILLARDرئيس الوزراء اليمني، أحمد عوض بن مبارك، الاثنين 30 يناير/ كانون الثاني 2023.
رئيس الوزراء اليمني، أحمد عوض بن مبارك، الاثنين 30 يناير/ كانون الثاني 2023. - سبوتنيك عربي, 1920, 25.03.2024
© AFP 2023 / KENZO TRIBOUILLARD
تابعنا عبر
دعا رئيس الوزراء اليمني أحمد عوض بن مبارك، القوى السياسية والعسكرية الممثلة في مجلس القيادة والحكومة، إلى التوحد لمواجهة جماعة "أنصار الله"، متهما إياها بشن حرب اقتصادية وعسكرية لإسقاط السلطة المعترف بها دوليا، بحسب قوله.
القاهرة - سبوتنيك. جاءت تصريحات بن مبارك، خلال أمسية رمضانية عقدها مساء أمس الأحد، مع قيادات رفيعة، حسب ما نقلت وكالة الأنباء اليمنية الحكومية "سبأ"، أوضح فيها أنه "من الأهمية عدم إغفال القضية الرئيسية التي يتعلق بها مصيرنا، وطن وشعب وأفراد، وهي لب وجوهر مهمة الجميع كنخب سياسية وهيئات وسلطات الدولة، وهي قضية استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب وهزيمة المشروع الإرهابي الحوثي الإيراني في اليمن".
التعليم في اليمن... مأساة مستمرة منذ سنوات ضحيتها الأطفال - سبوتنيك عربي, 1920, 24.03.2024
عشرات القتلى والجرحى في مواجهات بين الجيش و"أنصار الله" جنوب مأرب في اليمن
أمس, 03:26 GMT
وأضاف رئيس الوزراء اليمني: "الأولوية القصوى الآن أن نعد أنفسنا ونوحد قوانا داخل مجلس القيادة وخلفه وخلف الحكومة لمواجهة تصعيد الحوثيين، فهم يسعون بكل الطرق والوسائل للإجهاز على الدولة وإسقاطها بالحرب الاقتصادية والحرب العسكرية، ولن يتوقفوا".
وذكر بن مبارك أن "أولويات الحكومة، إجراء إصلاحات مالية وإدارية ودعم تماسك مؤسسات الدولة وتواجدها وخروجها عن إطارها المعزول عن الناس، وكسر الصور النمطية، التي جعلت المواطن غير مستعد إطلاقًا للدفاع عن الدولة".
محمد علي الحوثي - سبوتنيك عربي, 1920, 24.03.2024
قيادي في "أنصار الله": أوصلنا رسالة للسعودية بأنها ستكون هدفا لو ساندت أمريكا في العدوان على اليمن
أمس, 21:07 GMT
ويعاني اليمن للعام التاسع على التوالي، صراعا مستمرا على السلطة بين الحكومة المعترف بها دوليًا وجماعة "أنصار الله"، انعكست تداعياته على مختلف النواحي، إذ تسبب في أزمة إنسانية تصفها الأمم المتحدة بالأسوأ على مستوى العالم.
وتسيطر جماعة "أنصار الله"، منذ أيلول/ سبتمبر 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمالي اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 آذار/ مارس 2015، عمليات عسكرية دعمًا للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.
وأودت الحرب الدائرة في اليمن، حتى أواخر 2021، بحياة 377 ألف شخص، كما ألحقت بالاقتصاد اليمني خسائر تراكمية تقدر بـ126 مليار دولار، في حين بات 80% من الشعب اليمني بحاجة إلى مساعدات إنسانية، حسب الأمم المتحدة.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Новоприбывшее на Запорожское направление пополнение ВС РФ проходит обучение на полигоне в зоне СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة04:44 GMTКонцертный зал Крокус Сити Холл, где произошла стрельба в Москве - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة للهجوم الإرهابي على "كروكوس سيتي"... المتهم الأول يعترف بارتكابه التهم الموجهة إليهأمس, 21:53 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала