https://sputnikarabic.ae/20240323/تقرير-أنصار-الله-يضمنون-مرور-السفن-الصينية-والروسية-في-البحر-الأحمر-1087286092.html

تقرير: "أنصار الله" تضمن مرور السفن الصينية والروسية في البحر الأحمر

تقرير: "أنصار الله" تضمن مرور السفن الصينية والروسية في البحر الأحمر

سبوتنيك عربي

أفادت صحيفة أمريكية بأن جماعة "أنصار الله" في اليمن توصلت لاتفاق مع الصين وروسيا لضمان المرور الآمن لسفنهم في البحر الأحمر وخليج عدن مقابل زيادة الدعم السياسي... 23.03.2024, سبوتنيك عربي

2024-03-23T06:40+0000

2024-03-23T06:40+0000

2024-03-23T06:40+0000

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وقالت الصحيفة: "تم التوصل إلى الاتفاق خلال محادثات دبلوماسية في عمان مع القيادي السياسي الحوثي البارز محمد عبد السلام، ويضفي طابعًا رسميًا على الالتزام الذي أعلن عنه الحوثيون في يناير عندما أبلغت الجماعة المدعومة من إيران بكين وموسكو لأول مرة أن سفنها لن تتعرض لهجمات".وأشارت صحيفة "بلومبرغ" الأمريكية إلى أن "شكل الدعم في الأمم المتحدة غير معروف، لكنه قد يشمل عرقلة القرارات التي تدين الجماعة اليمنية".وأعلن زعيم جماعة "أنصار الله" عبد الملك الحوثي، يوم الخميس، إطلاق 479 صاروخا وطائرة مُسيرة منذ بدء عمليات إسناد غزة.وفي تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، أعلنت جماعة "أنصار الله"، منع السفن الإسرائيلية من الملاحة في البحر الأحمر، تضامنًا مع الفصائل الفلسطينية بقطاع غزة ضد إسرائيل.وبين الحين والآخر تعلن "أنصار الله" أنها جزء من محور المقاومة الذي يضم إيران وسوريا و"حزب الله" اللبناني وفصائل المقاومة الفلسطينية، مؤكدةً استعدادها للمشاركة في القتال إلى جانب المقاومة الفلسطينية.وتتواصل العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حينما أعلنت حركة حماس، التي تسيطر على القطاع، بدء عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ تجاه إسرائيل، واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1400 إسرائيلي، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع.وأسفر الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة، حتى الآن، عن سقوط نحو 32 ألف قتيل وأكثر من 74 ألف جريح، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وذلك ممن وصلوا إلى المستشفيات، فيما لا يزال أكثر من 7 آلاف مفقود تحت الأنقاض الناتجة عن القصف المتواصل في أنحاء القطاع.

https://sputnikarabic.ae/20240317/قيادي-في-أنصار-الله-هناك-تطور-مستمر-في-العلاقات-مع-روسيا-والصين-لإضعاف-الدول-الغربية-1087057680.html

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