"روساتوم" تختبر المنشأة الأولى لوحدة الطاقة المستقبلية

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تغطية مباشرة للهجوم الإرهابي على "كروكوس سيتي"... محكمة روسية تصدر حكما أوليا على مرتكبي الهجوم
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إعادة للتغطية الخاصة للهجوم الإرهابي على كروكوس سيتي
البرنامج المسائي - اعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
سكنوا الشارع فأطلق عليهم لقب أطفال الشوارع
09:18 GMT
41 د
مساحة حرة
ما أسباب زيارة مسؤول حزب الله للإمارات؟
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير التنمر على تكوين شخصية الفرد وطرق مواجهته
10:33 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
مواقع التواصل الاجتماعي متهمة بالتأثير سلبا على الصحة العقلية
11:03 GMT
14 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
11:18 GMT
12 د
مرايا العلوم
أصداء كوكبنا المبكر مخبأة في أعماق المحيط الهادئ
11:31 GMT
29 د
حلقة خاصة
تغطية خاصة للعمل الارهابي في موسكو
12:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
الرحالة أرتيمي رافالوفيتش يتحدث عن رحلته لغزة ويعتبر طرابلس اللبنانية أجمل مدن المشرق
15:03 GMT
29 د
شؤون عسكرية
لواء "ههاريم" الإسرائيلي.. هل هو تطوير دفاعي أم تهيئة لعمليات هجومية مستقبلية؟
15:33 GMT
30 د
عالم سبوتنيك
بوتين يتوعد بمحاسبة جميع المسؤولين عن هجوم موسكو
16:03 GMT
59 د
صدى الحياة
خبير اقتصادي: مؤشر"هانكي" غير دقيق ولبنان ليس "الأكثر بؤسا" عربيا
17:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
نصف سكان العالم سيعانون من السمنة خلال 12 عاما
18:00 GMT
13 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
18:14 GMT
20 د
مساحة حرة
مستقبل اقتصاد العالم بعد استخدام المؤسسات المالية في النزاعات السياسية
18:34 GMT
26 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - اعادة
19:00 GMT
108 د
تغطية خاصة للعمل الارهابي في موسكو
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير الرؤى والأحلام على حياتنا
09:18 GMT
36 د
صدى الحياة
تجدد الانتقادات لـ"جرائم الشرف" بعد مقتل قاصر في سوريا
09:54 GMT
6 د
عرب بوينت بودكاست
جولة في العالم العربي... عادات وتقاليد الشعوب في رمضان
10:03 GMT
39 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
10:42 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل الحضارات والثقافات.. إلى أين؟
11:03 GMT
46 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
11:50 GMT
10 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
12:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل تحل مشكلات الجفاف في العالم العربي؟
17:03 GMT
24 د
عرب بوينت بودكاست
الصوم عبر الأديان والثقافات
17:28 GMT
18 د
صدى الحياة
خبير نفسي: الانتحار سلوك ضد الفطرة والوسط الأسري هو من يحدد شخصية الطفل.
17:46 GMT
14 د
الإنسان والثقافة
الرحالة أرتيمي رافالوفيتش يتحدث عن رحلته لغزة ويعتبر طرابلس اللبنانية أجمل مدن المشرق
18:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
اكتشاف طور غريب وحقيقي للمادة كان سابقًا مجرد نظرية
18:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:00 GMT
120 د
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https://sputnikarabic.ae/20240325/روساتوم-تختبر-المنشأة-الأولى-لوحدة-الطاقة-المستقبلية-1087358903.html
"روساتوم" تختبر المنشأة الأولى لوحدة الطاقة المستقبلية
"روساتوم" تختبر المنشأة الأولى لوحدة الطاقة المستقبلية
سبوتنيك عربي
بدأت "روساتوم" اختبار المنشأة الأولى لوحدة الطاقة النووية المستقبلية في سيفيرسك، مقاطعة تومسك، حسبما أفاد مراسل "سبوتنيك" من منتدى "أتوم إكسبو-2024". 25.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-25T09:30+0000
2024-03-25T09:30+0000
روسيا
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وتم اختبار إطلاق وحدة لإنتاج الوقود النووي لـ "قلب" وحدة الطاقة هذه - مفاعل النيوترونات السريع بريست-أو دي-300 بقوة 300 ميغاوات مع مبرد معدني سائل من الرصاص.تقوم "روساتوم"، في إطار مشروع "بروريف"، ببناء مجمّع تجريبي للطاقة في سيفيرسك، والذي يجب أن يُظهر لأول مرة في العالم التشغيل المستدام لمجموعة كاملة من المرافق التي تضمن إغلاق دورة الوقود النووي.سيتألف المجمع من وحدة طاقة بمفاعل بريست-أو دي-300، ومحطة لإغلاق دورة الوقود النووي، والتي تتضمن وحدة لمعالجة الوقود النووي المختلط من نيتريد اليورانيوم والبلوتونيوم المشع من مفاعل بريست ووحدة لإنتاج مثل هذا الوقود النووي.
https://sputnikarabic.ae/20240131/روس-آتوم-تطور-نظيرا-لـوقود-المستقبل-النووي--1085607708.html
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روسيا
روسيا

"روساتوم" تختبر المنشأة الأولى لوحدة الطاقة المستقبلية

09:30 GMT 25.03.2024
© AFP 2023 / Alexander Nemenovالمفاعل النووي العاشر المكتمل "ريتم-200" لكاسحة الجليد "" في محطة "زيو-بودولسك" لبناء الآلات، وهي مؤسسة تابعة لوحدة بناء الآلات التابعة للوكالة النووية الروسية "روساتوم"، في مدينة بودولسك في مقاطعة موسكو، روسيا 5 ديسمبر 2023
المفاعل النووي العاشر المكتمل ريتم-200 لكاسحة الجليد في محطة زيو-بودولسك لبناء الآلات، وهي مؤسسة تابعة لوحدة بناء الآلات التابعة للوكالة النووية الروسية روساتوم، في مدينة بودولسك في مقاطعة موسكو، روسيا 5 ديسمبر 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 25.03.2024
© AFP 2023 / Alexander Nemenov
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بدأت "روساتوم" اختبار المنشأة الأولى لوحدة الطاقة النووية المستقبلية في سيفيرسك، مقاطعة تومسك، حسبما أفاد مراسل "سبوتنيك" من منتدى "أتوم إكسبو-2024".
وتم اختبار إطلاق وحدة لإنتاج الوقود النووي لـ "قلب" وحدة الطاقة هذه - مفاعل النيوترونات السريع بريست-أو دي-300 بقوة 300 ميغاوات مع مبرد معدني سائل من الرصاص.
روساتوم الطاقة النووية - سبوتنيك عربي, 1920, 31.01.2024
"روساتوم" تطور نظيرا لـ"وقود المستقبل" النووي
31 يناير, 11:43 GMT
تقوم "روساتوم"، في إطار مشروع "بروريف"، ببناء مجمّع تجريبي للطاقة في سيفيرسك، والذي يجب أن يُظهر لأول مرة في العالم التشغيل المستدام لمجموعة كاملة من المرافق التي تضمن إغلاق دورة الوقود النووي.
سيتألف المجمع من وحدة طاقة بمفاعل بريست-أو دي-300، ومحطة لإغلاق دورة الوقود النووي، والتي تتضمن وحدة لمعالجة الوقود النووي المختلط من نيتريد اليورانيوم والبلوتونيوم المشع من مفاعل بريست ووحدة لإنتاج مثل هذا الوقود النووي.
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