https://sputnikarabic.ae/20240325/روساتوم-تختبر-المنشأة-الأولى-لوحدة-الطاقة-المستقبلية-1087358903.html
"روساتوم" تختبر المنشأة الأولى لوحدة الطاقة المستقبلية
"روساتوم" تختبر المنشأة الأولى لوحدة الطاقة المستقبلية
سبوتنيك عربي
بدأت "روساتوم" اختبار المنشأة الأولى لوحدة الطاقة النووية المستقبلية في سيفيرسك، مقاطعة تومسك، حسبما أفاد مراسل "سبوتنيك" من منتدى "أتوم إكسبو-2024". 25.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-25T09:30+0000
2024-03-25T09:30+0000
2024-03-25T09:30+0000
روسيا
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وتم اختبار إطلاق وحدة لإنتاج الوقود النووي لـ "قلب" وحدة الطاقة هذه - مفاعل النيوترونات السريع بريست-أو دي-300 بقوة 300 ميغاوات مع مبرد معدني سائل من الرصاص.تقوم "روساتوم"، في إطار مشروع "بروريف"، ببناء مجمّع تجريبي للطاقة في سيفيرسك، والذي يجب أن يُظهر لأول مرة في العالم التشغيل المستدام لمجموعة كاملة من المرافق التي تضمن إغلاق دورة الوقود النووي.سيتألف المجمع من وحدة طاقة بمفاعل بريست-أو دي-300، ومحطة لإغلاق دورة الوقود النووي، والتي تتضمن وحدة لمعالجة الوقود النووي المختلط من نيتريد اليورانيوم والبلوتونيوم المشع من مفاعل بريست ووحدة لإنتاج مثل هذا الوقود النووي.
https://sputnikarabic.ae/20240131/روس-آتوم-تطور-نظيرا-لـوقود-المستقبل-النووي--1085607708.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا
"روساتوم" تختبر المنشأة الأولى لوحدة الطاقة المستقبلية
بدأت "روساتوم" اختبار المنشأة الأولى لوحدة الطاقة النووية المستقبلية في سيفيرسك، مقاطعة تومسك، حسبما أفاد مراسل "سبوتنيك" من منتدى "أتوم إكسبو-2024".
وتم اختبار إطلاق وحدة لإنتاج الوقود النووي لـ "قلب" وحدة الطاقة هذه - مفاعل النيوترونات السريع بريست-أو دي-300 بقوة 300 ميغاوات مع مبرد معدني سائل من الرصاص.
تقوم "روساتوم"، في إطار مشروع "بروريف"، ببناء مجمّع تجريبي للطاقة في سيفيرسك، والذي يجب أن يُظهر لأول مرة في العالم التشغيل المستدام لمجموعة كاملة من المرافق التي تضمن إغلاق دورة الوقود النووي.
سيتألف المجمع من وحدة طاقة بمفاعل بريست-أو دي-300، ومحطة لإغلاق دورة الوقود النووي، والتي تتضمن وحدة لمعالجة الوقود النووي المختلط من نيتريد اليورانيوم والبلوتونيوم المشع من مفاعل بريست ووحدة لإنتاج مثل هذا الوقود النووي.