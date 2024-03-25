https://sputnikarabic.ae/20240325/قتلى-وجرحى-باستهداف-لمقرات-القوات-الرديفة-بدير-الزور-وريفها-شرق-سوريا-1087383461.html
إصابة 15 مدنيا بينهم نساء وأطفال خلال استهداف مقرات القوات الرديفة بدير الزور وريفها شرقي سوريا
إصابة 15 مدنيا بينهم نساء وأطفال خلال استهداف مقرات القوات الرديفة بدير الزور وريفها شرقي سوريا
سبوتنيك عربي
أفاد مراسل "سبوتنيك"، صباح اليوم الثلاثاء، بإصابة 5 أشخاص من القوات الرديفة في مدينة دير الزور بحسب المعلومات الأولية، إثر غارات جوية مجهولة استهدفت مدن دير... 25.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-25T23:38+0000
2024-03-25T23:38+0000
2024-03-26T00:20+0000
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وقال مراسل "سبوتنيك": "فرق الدفاع المدني تحاول إخراج 6 ضحايا من تحت أنقاض المبنى السكني الذي استهدفه العدوان في مدينة دير الزور دون معلومات عن حالتهم".وأضاف المراسل: "ارتفاع حصيلة المصابين إلى 15 مدنيا بينهم نساء وأطفال، بينهم حالتين في حال خطر شديد".وهزت انفجارات عنيفة متزامنة، صباح اليوم الثلاثاء، مدن الميادين والبوكمال وداخل مدينة دير الزور، شرقي سوريا، ناجمة عن غارات جوية يعتقد أنها أمريكية استهدفت مواقع ومراكز مدنية وعسكرية.وأفاد مراسل "سبوتنيك" أن انفجارا ضخما هز فجر اليوم الثلاثاء 26 مارس/ آذار، مدينة دير الزور ناجم عن قصف جوي استهدف أحد الأبنية السكنية في شارع (رئاسة جامعة الفرات) ضمن حي (القصور)، وسط المدينة.وأضاف المراسل أن فرق الإطفاء والدفاع المدني هرعت في هذه الأثناء إلى موقع الانفجار.وكانت الجبهة الشرقية من سوريا باردة منذ أكثر من شهر بعد توقف الفصائل المسلحة في العراق وسوريا عن استهداف القواعد الأمريكية إلا أنها عادت إلى الواجهة يوم أمس باستهداف القاعدة الأمريكية خراب الجير بريف الحسكة والتي تتهم أميركا قوات تابعة لإيران بالوقوف وراء هذه الاستهدافات.
https://sputnikarabic.ae/20240325/مراسل-سبوتنيك-غارات-جوية-مجهولة-تستهدف-مدن-دير-الزور-والبوكمال-والميادين-شرقي-سوريا-1087383318.html
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أخبار سوريا اليوم, العالم العربي, دير الزور, البوكمال
أخبار سوريا اليوم, العالم العربي, دير الزور, البوكمال
إصابة 15 مدنيا بينهم نساء وأطفال خلال استهداف مقرات القوات الرديفة بدير الزور وريفها شرقي سوريا
23:38 GMT 25.03.2024 (تم التحديث: 00:20 GMT 26.03.2024)
أفاد مراسل "سبوتنيك"، صباح اليوم الثلاثاء، بإصابة 5 أشخاص من القوات الرديفة في مدينة دير الزور بحسب المعلومات الأولية، إثر غارات جوية مجهولة استهدفت مدن دير الزور والبوكمال والميادين شرقي سوريا.
وقال مراسل "سبوتنيك
": "فرق الدفاع المدني تحاول إخراج 6 ضحايا من تحت أنقاض المبنى السكني الذي استهدفه العدوان في مدينة دير الزور دون معلومات عن حالتهم".
وأضاف المراسل: "ارتفاع حصيلة المصابين إلى 15 مدنيا بينهم نساء وأطفال، بينهم حالتين في حال خطر شديد".
وهزت انفجارات عنيفة متزامنة، صباح اليوم الثلاثاء، مدن الميادين والبوكمال وداخل مدينة دير الزور، شرقي سوريا، ناجمة عن غارات جوية يعتقد أنها أمريكية استهدفت مواقع ومراكز مدنية وعسكرية.
وأفاد مراسل "سبوتنيك" أن انفجارا ضخما هز فجر اليوم الثلاثاء 26 مارس/ آذار، مدينة دير الزور
ناجم عن قصف جوي استهدف أحد الأبنية السكنية في شارع (رئاسة جامعة الفرات) ضمن حي (القصور)، وسط المدينة.
وأضاف المراسل أن فرق الإطفاء والدفاع المدني هرعت في هذه الأثناء إلى موقع الانفجار.
وكانت الجبهة الشرقية من سوريا باردة منذ أكثر من شهر بعد توقف الفصائل المسلحة في العراق وسوريا عن استهداف القواعد الأمريكية إلا أنها عادت إلى الواجهة يوم أمس باستهداف القاعدة الأمريكية خراب الجير بريف الحسكة والتي تتهم أميركا قوات تابعة لإيران بالوقوف وراء هذه الاستهدافات.