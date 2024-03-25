https://sputnikarabic.ae/20240325/مراسل-سبوتنيك-غارات-جوية-مجهولة-تستهدف-مدن-دير-الزور-والبوكمال-والميادين-شرقي-سوريا-1087383318.html
مراسل "سبوتنيك": غارات جوية مجهولة تستهدف مدن دير الزور والبوكمال والميادين شرقي سوريا
مراسل "سبوتنيك": غارات جوية مجهولة تستهدف مدن دير الزور والبوكمال والميادين شرقي سوريا
سبوتنيك عربي
هزت انفجارات عنيفة متزامنة، صباح اليوم الثلاثاء، مدن الميادين والبوكمال وداخل مدينة دير الزور، شرقي سوريا، ناجمة عن غارات جوية يعتقد أنها أمريكية استهدفت مواقع... 25.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-25T23:16+0000
2024-03-25T23:16+0000
2024-03-26T00:20+0000
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وأفاد مراسل "سبوتنيك" أن انفجارا ضخما هز فجر اليوم الثلاثاء 26 مارس/ آذار، مدينة دير الزور ناجم عن قصف جوي استهدف أحد الأبنية السكنية في شارع (رئاسة جامعة الفرات) ضمن حي (القصور)، وسط المدينة.وأضاف المراسل أن فرق الإطفاء والدفاع المدني هرعت في هذه الأثناء إلى موقع الانفجار.وتابع المراسل: "كما سمع دوي انفجارات عنيفة استهدفت مواقع عسكرية ومدنية في حي (التمو) ضمن مدينة (الميادين) بريف محافظة دير الزور الشرقي، على منطقة (المزارع) بريف المدينة".وأكد مراسل "سبوتنيك" أن المضادات الأرضية لاحقت الطائرات المعادية أثناء تنفيذ عدوانها.وفي مدينة البوكمال، أكد مراسل "سبوتنيك" أن الطائرات المعادية شنت موجتين من الغارات الجوية التي استهدفت مواقع للقوات الرديفة في حي "الجلاء" داخل المدينة، وفي المزارع المحيطة.كما استهدف العدوان مبنى سكنيا قرب (مشفى بدر) في شارع الهجانة وسط مدينة البوكمال على الحدود السورية العراقية، بريف دير الزور الشرقي.وكانت الجبهة الشرقية من سوريا باردة منذ أكثر من شهر بعد توقف الفصائل المسلحة في العراق وسوريا عن استهداف القواعد الأمريكية إلا أنها عادت إلى الواجهة يوم أمس باستهداف القاعدة الأمريكية خراب الجير بريف الحسكة والتي تتهم أميركا قوات تابعة لإيران بالوقوف وراء هذه الاستهدافات.
https://sputnikarabic.ae/20240324/قصف-صاروخي-يدك-قاعدة-الجيش-الأمريكي-في-خراب-الجير-أقصى-شمال-شرقي-سوريا-1087328909.html
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أخبار سوريا اليوم, العالم العربي, دير الزور, البوكمال
أخبار سوريا اليوم, العالم العربي, دير الزور, البوكمال
مراسل "سبوتنيك": غارات جوية مجهولة تستهدف مدن دير الزور والبوكمال والميادين شرقي سوريا
23:16 GMT 25.03.2024 (تم التحديث: 00:20 GMT 26.03.2024)
هزت انفجارات عنيفة متزامنة، صباح اليوم الثلاثاء، مدن الميادين والبوكمال وداخل مدينة دير الزور، شرقي سوريا، ناجمة عن غارات جوية يعتقد أنها أمريكية استهدفت مواقع ومراكز مدنية وعسكرية.
وأفاد مراسل "سبوتنيك" أن انفجارا ضخما هز فجر اليوم الثلاثاء 26 مارس/ آذار، مدينة دير الزور ناجم عن قصف جوي استهدف أحد الأبنية السكنية في شارع (رئاسة جامعة الفرات) ضمن حي (القصور)، وسط المدينة.
وأضاف المراسل أن فرق الإطفاء والدفاع المدني هرعت في هذه الأثناء إلى موقع الانفجار.
وتابع المراسل: "كما سمع دوي انفجارات عنيفة استهدفت مواقع عسكرية ومدنية في حي (التمو) ضمن مدينة (الميادين) بريف محافظة دير الزور الشرقي، على منطقة (المزارع) بريف المدينة".
وأكد مراسل "سبوتنيك" أن المضادات الأرضية لاحقت الطائرات المعادية أثناء تنفيذ عدوانها.
وفي مدينة البوكمال، أكد مراسل "سبوتنيك
" أن الطائرات المعادية شنت موجتين من الغارات الجوية التي استهدفت مواقع للقوات الرديفة في حي "الجلاء" داخل المدينة، وفي المزارع المحيطة.
كما استهدف العدوان مبنى سكنيا قرب (مشفى بدر) في شارع الهجانة وسط مدينة البوكمال على الحدود السورية العراقية، بريف دير الزور الشرقي.
وكانت الجبهة الشرقية من سوريا باردة منذ أكثر من شهر بعد توقف الفصائل المسلحة في العراق وسوريا عن استهداف القواعد الأمريكية إلا أنها عادت إلى الواجهة يوم أمس باستهداف القاعدة الأمريكية خراب الجير بريف الحسكة والتي تتهم أميركا قوات تابعة لإيران بالوقوف وراء هذه الاستهدافات.