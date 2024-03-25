مبادرة رمضانية... 8 فرق نسائية مغربية ضمن دوري لكرة القدم المحلية... صور

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تغطية مباشرة للهجوم الإرهابي على "كروكوس سيتي"... محكمة روسية تصدر حكما أوليا على مرتكبي الهجوم
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إعادة للتغطية الخاصة للهجوم الإرهابي على كروكوس سيتي
البرنامج المسائي - اعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
سكنوا الشارع فأطلق عليهم لقب أطفال الشوارع
09:18 GMT
41 د
مساحة حرة
ما أسباب زيارة مسؤول حزب الله للإمارات؟
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير التنمر على تكوين شخصية الفرد وطرق مواجهته
10:33 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
مواقع التواصل الاجتماعي متهمة بالتأثير سلبا على الصحة العقلية
11:03 GMT
14 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
11:18 GMT
12 د
مرايا العلوم
أصداء كوكبنا المبكر مخبأة في أعماق المحيط الهادئ
11:31 GMT
29 د
حلقة خاصة
تغطية خاصة للعمل الارهابي في موسكو
12:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
الرحالة أرتيمي رافالوفيتش يتحدث عن رحلته لغزة ويعتبر طرابلس اللبنانية أجمل مدن المشرق
15:03 GMT
29 د
شؤون عسكرية
لواء "ههاريم" الإسرائيلي.. هل هو تطوير دفاعي أم تهيئة لعمليات هجومية مستقبلية؟
15:33 GMT
30 د
عالم سبوتنيك
بوتين يتوعد بمحاسبة جميع المسؤولين عن هجوم موسكو
16:03 GMT
59 د
صدى الحياة
خبير اقتصادي: مؤشر"هانكي" غير دقيق ولبنان ليس "الأكثر بؤسا" عربيا
17:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
نصف سكان العالم سيعانون من السمنة خلال 12 عاما
18:00 GMT
13 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
18:14 GMT
20 د
مساحة حرة
مستقبل اقتصاد العالم بعد استخدام المؤسسات المالية في النزاعات السياسية
18:34 GMT
26 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - اعادة
19:00 GMT
108 د
تغطية خاصة للعمل الارهابي في موسكو
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير الرؤى والأحلام على حياتنا
09:18 GMT
36 د
صدى الحياة
تجدد الانتقادات لـ"جرائم الشرف" بعد مقتل قاصر في سوريا
09:54 GMT
6 د
عرب بوينت بودكاست
جولة في العالم العربي... عادات وتقاليد الشعوب في رمضان
10:03 GMT
39 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
10:42 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل الحضارات والثقافات.. إلى أين؟
11:03 GMT
46 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
11:50 GMT
10 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
12:00 GMT
183 د
On air
13:39 GMT
6 د
بلا قيود
خبير: منفذ هجوم "كروكوس" هو المستفيد من ضرب الجبهة الداخلية الروسية
15:03 GMT
60 د
مساحة حرة
أبعاد اتفاق مصر وتركيا على إنشاء منطقة صناعية على ساحل المتوسط
16:03 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: استهداف "كروكوس سيتي" هو جزء من سلسلة عمليات لهز ثقة المجتمع الروسي بقيادته
16:33 GMT
29 د
مساحة حرة
هل تحل مشكلات الجفاف في العالم العربي؟
17:03 GMT
24 د
عرب بوينت بودكاست
الصوم عبر الأديان والثقافات
17:28 GMT
18 د
صدى الحياة
خبير نفسي: الانتحار سلوك ضد الفطرة والوسط الأسري هو من يحدد شخصية الطفل.
17:46 GMT
14 د
الإنسان والثقافة
الرحالة أرتيمي رافالوفيتش يتحدث عن رحلته لغزة ويعتبر طرابلس اللبنانية أجمل مدن المشرق
18:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
اكتشاف طور غريب وحقيقي للمادة كان سابقًا مجرد نظرية
18:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:00 GMT
120 د
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https://sputnikarabic.ae/20240325/مبادرة-رمضانية-8-فرق-نسائية-مغربية-ضمن-دوري-لكرة-القدم-المحلية-صور-1087372059.html
مبادرة رمضانية... 8 فرق نسائية مغربية ضمن دوري لكرة القدم المحلية... صور
مبادرة رمضانية... 8 فرق نسائية مغربية ضمن دوري لكرة القدم المحلية... صور
سبوتنيك عربي
يحظى شهر رمضان بخصوصية كبيرة في الدول العربية والإسلامية، حيث تنظم العديد من المؤسسات والجمعيات مبادرات رمضانية وأنشطة متعددة. 25.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-25T14:26+0000
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تقدم الأغلبية من هذه المؤسسات مبادرات خيرية معنية بتقديم المساعدات الغذائية والمالية و"موائد الرحمن"، في حين تنظم بعض المؤسسات مبادرات ترفيهية وتعليمية أخرى، من بينها دوري كرة القدم النسائية، الذي أسسته إحدى الجمعيات في المغرب.نظمت جمعية "تسيت لرعاية المرأة و الطفل" بمدينة تزنيت المغربية، النسخة الثانية من دوري كرة القدم النسائية.من ناحيتها قالت سعاد الأبيض، رئيسة جمعية "تِيسيت" لرعاية المرأة والطفل الجمعية المنظمة للدوري الرمضاني، إن النسخة الثانية من الدوري الرمضاني، نظمت بدعم المجلس الجماعي والإقليمي والشبيبة والرياضة، بساحة الاستقبال، وحملت اسم الفقيدة الفاعلة الجمعوية "سميرة اجبود " واسم الفقيذ الإعلامي "عبد العزيز الأبيض " تكريما لروحيهما، في ظل مشاركة جماهيرية كبيرة من أهالي المدينة.وفق رئيسة الجمعية تشارك 8 فرق في النسخة الثانية من الدوري النسائي، ويضم كل فريق 10 لاعبات من سن 15 وحتى 21 عاما.تشارك في الدوري فتيات المدينة من اللاتي يجدن لعب كرة القدم، حتى غير المحترفات منهن، حيث تعد المبادرة التي أطلقتها الجمعية العام الماضي، تشجيعا للفتيات على مارسة الرياضة والمشاركة في الفعاليات.يحرص أهالي المدينة على مشاهدة المباريات بشكل يومي، كما تحرص الفتيات على مشاهدة المباريات والتعرف على المدربات واللاعبات أملا في المشاركة في النسخ القادمة.ويعد النشاط الرمضاني الأبرز على المستوى الترفيهي الذي تقدمه الجمعية في نسخته الثانية، بمشاركة العديد من الفتيات المنخرطات في أندية محلية، وفرق من القرى المجاورة للمدينة.يمثل الدوري فرصة للنساء والأمهات، في المدينة والقرى المجاورة المشاركة في حدث رياضي اقتصر سابقا على تنظيمه عبر الدوري الرسمي، في حين أن الدوري النسائي الحالي يسمح للجميع بالمشاهدة في المناطق المخصص للجمهور.على مستوى مشاركة اللاعبات، يعد الدوري الرمضاني فرصة لاكتشافهن من قبل المدربات، حيث يقمن باختيار الأفضل في البطولة وصاحبات المواهب الفريدة لترشيحهن للفرق والأندية المحترفة على المستوى المحلي.وفق رئيسة الجمعية سعاد الأبيض، فإن أنشطة الجمعية لا تقتصر على تنظيم الدوري النسائي، حيث تقدم العديد من الأنشطة الأخرى والخدمات الخاصة بالمرأة على مدار العام، كما تقدم العديد من الأنشطة والمبادرات الخاصة بشهر رمضان.مدينة تزنيت هي إحدى المدن المغربية، الواقعة في جهة سوس ماسة، وهي عاصمة إقليم تيزنيت، تفصلها مسافة ستمئة وتسعين كيلومتراً عن العاصمة الرباط جنوبا، ويبلغ عدد سكانها أكثر من مئتي ألف نسمة.
https://sputnikarabic.ae/20240320/منكوبون-يطعمون-محتاجين-سيدات-حلبيات-يطهين-إفطار-رمضان-لفقراء-مدينتهن-1087202410.html
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رمضان, رمضان شهر الخير, أخبار المغرب اليوم, حصري, تقارير سبوتنيك, أخبار العالم الآن, العالم العربي
رمضان, رمضان شهر الخير, أخبار المغرب اليوم, حصري, تقارير سبوتنيك, أخبار العالم الآن, العالم العربي

مبادرة رمضانية... 8 فرق نسائية مغربية ضمن دوري لكرة القدم المحلية... صور

14:26 GMT 25.03.2024
© Sputnik . mohamed Hemidaمبادرة رمضانية... 8 فرق نسائية مغربية ضمن دوري لكرة القدم المحلية
مبادرة رمضانية... 8 فرق نسائية مغربية ضمن دوري لكرة القدم المحلية - سبوتنيك عربي, 1920, 25.03.2024
© Sputnik . mohamed Hemida
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حصري
يحظى شهر رمضان بخصوصية كبيرة في الدول العربية والإسلامية، حيث تنظم العديد من المؤسسات والجمعيات مبادرات رمضانية وأنشطة متعددة.
تقدم الأغلبية من هذه المؤسسات مبادرات خيرية معنية بتقديم المساعدات الغذائية والمالية و"موائد الرحمن"، في حين تنظم بعض المؤسسات مبادرات ترفيهية وتعليمية أخرى، من بينها دوري كرة القدم النسائية، الذي أسسته إحدى الجمعيات في المغرب.
نظمت جمعية "تسيت لرعاية المرأة و الطفل" بمدينة تزنيت المغربية، النسخة الثانية من دوري كرة القدم النسائية.
سيدات حلبيات يطهين إفطار رمضان لفقراء مدينتهن - سبوتنيك عربي, 1920, 20.03.2024
منكوبون يطعمون محتاجين.. سيدات حلبيات يطهين إفطار رمضان لفقراء مدينتهن... فيديو
20 مارس, 12:56 GMT
من ناحيتها قالت سعاد الأبيض، رئيسة جمعية "تِيسيت" لرعاية المرأة والطفل الجمعية المنظمة للدوري الرمضاني، إن النسخة الثانية من الدوري الرمضاني، نظمت بدعم المجلس الجماعي والإقليمي والشبيبة والرياضة، بساحة الاستقبال، وحملت اسم الفقيدة الفاعلة الجمعوية "سميرة اجبود " واسم الفقيذ الإعلامي "عبد العزيز الأبيض " تكريما لروحيهما، في ظل مشاركة جماهيرية كبيرة من أهالي المدينة.
وفق رئيسة الجمعية تشارك 8 فرق في النسخة الثانية من الدوري النسائي، ويضم كل فريق 10 لاعبات من سن 15 وحتى 21 عاما.
تشارك في الدوري فتيات المدينة من اللاتي يجدن لعب كرة القدم، حتى غير المحترفات منهن، حيث تعد المبادرة التي أطلقتها الجمعية العام الماضي، تشجيعا للفتيات على مارسة الرياضة والمشاركة في الفعاليات.
© Sputnik . mohamed Hemidaمبادرة رمضانية... 8 فرق نسائية مغربية ضمن دوري لكرة القدم المحلية
مبادرة رمضانية... 8 فرق نسائية مغربية ضمن دوري لكرة القدم المحلية - سبوتنيك عربي
1/9
© Sputnik . mohamed Hemida
مبادرة رمضانية... 8 فرق نسائية مغربية ضمن دوري لكرة القدم المحلية
© Sputnik . mohamed Hemidaمبادرة رمضانية... 8 فرق نسائية مغربية ضمن دوري لكرة القدم المحلية
مبادرة رمضانية... 8 فرق نسائية مغربية ضمن دوري لكرة القدم المحلية - سبوتنيك عربي
2/9
© Sputnik . mohamed Hemida
مبادرة رمضانية... 8 فرق نسائية مغربية ضمن دوري لكرة القدم المحلية
© Sputnik . mohamed Hemidaمبادرة رمضانية... 8 فرق نسائية مغربية ضمن دوري لكرة القدم المحلية
مبادرة رمضانية... 8 فرق نسائية مغربية ضمن دوري لكرة القدم المحلية - سبوتنيك عربي
3/9
© Sputnik . mohamed Hemida
مبادرة رمضانية... 8 فرق نسائية مغربية ضمن دوري لكرة القدم المحلية
© Sputnik . mohamed Hemidaمبادرة رمضانية... 8 فرق نسائية مغربية ضمن دوري لكرة القدم المحلية
مبادرة رمضانية... 8 فرق نسائية مغربية ضمن دوري لكرة القدم المحلية - سبوتنيك عربي
4/9
© Sputnik . mohamed Hemida
مبادرة رمضانية... 8 فرق نسائية مغربية ضمن دوري لكرة القدم المحلية
© Sputnik . mohamed Hemidaمبادرة رمضانية... 8 فرق نسائية مغربية ضمن دوري لكرة القدم المحلية
مبادرة رمضانية... 8 فرق نسائية مغربية ضمن دوري لكرة القدم المحلية - سبوتنيك عربي
5/9
© Sputnik . mohamed Hemida
مبادرة رمضانية... 8 فرق نسائية مغربية ضمن دوري لكرة القدم المحلية
© Sputnik . mohamed Hemidaمبادرة رمضانية... 8 فرق نسائية مغربية ضمن دوري لكرة القدم المحلية
مبادرة رمضانية... 8 فرق نسائية مغربية ضمن دوري لكرة القدم المحلية - سبوتنيك عربي
6/9
© Sputnik . mohamed Hemida
مبادرة رمضانية... 8 فرق نسائية مغربية ضمن دوري لكرة القدم المحلية
© Sputnik . mohamed Hemidaمبادرة رمضانية... 8 فرق نسائية مغربية ضمن دوري لكرة القدم المحلية
مبادرة رمضانية... 8 فرق نسائية مغربية ضمن دوري لكرة القدم المحلية - سبوتنيك عربي
7/9
© Sputnik . mohamed Hemida
مبادرة رمضانية... 8 فرق نسائية مغربية ضمن دوري لكرة القدم المحلية
© Sputnik . mohamed Hemidaمبادرة رمضانية... 8 فرق نسائية مغربية ضمن دوري لكرة القدم المحلية
مبادرة رمضانية... 8 فرق نسائية مغربية ضمن دوري لكرة القدم المحلية - سبوتنيك عربي
8/9
© Sputnik . mohamed Hemida
مبادرة رمضانية... 8 فرق نسائية مغربية ضمن دوري لكرة القدم المحلية
© Sputnik . mohamed Hemidaمبادرة رمضانية... 8 فرق نسائية مغربية ضمن دوري لكرة القدم المحلية
مبادرة رمضانية... 8 فرق نسائية مغربية ضمن دوري لكرة القدم المحلية - سبوتنيك عربي
9/9
© Sputnik . mohamed Hemida
مبادرة رمضانية... 8 فرق نسائية مغربية ضمن دوري لكرة القدم المحلية
1/9
© Sputnik . mohamed Hemida
مبادرة رمضانية... 8 فرق نسائية مغربية ضمن دوري لكرة القدم المحلية
2/9
© Sputnik . mohamed Hemida
مبادرة رمضانية... 8 فرق نسائية مغربية ضمن دوري لكرة القدم المحلية
3/9
© Sputnik . mohamed Hemida
مبادرة رمضانية... 8 فرق نسائية مغربية ضمن دوري لكرة القدم المحلية
4/9
© Sputnik . mohamed Hemida
مبادرة رمضانية... 8 فرق نسائية مغربية ضمن دوري لكرة القدم المحلية
5/9
© Sputnik . mohamed Hemida
مبادرة رمضانية... 8 فرق نسائية مغربية ضمن دوري لكرة القدم المحلية
6/9
© Sputnik . mohamed Hemida
مبادرة رمضانية... 8 فرق نسائية مغربية ضمن دوري لكرة القدم المحلية
7/9
© Sputnik . mohamed Hemida
مبادرة رمضانية... 8 فرق نسائية مغربية ضمن دوري لكرة القدم المحلية
8/9
© Sputnik . mohamed Hemida
مبادرة رمضانية... 8 فرق نسائية مغربية ضمن دوري لكرة القدم المحلية
9/9
© Sputnik . mohamed Hemida
مبادرة رمضانية... 8 فرق نسائية مغربية ضمن دوري لكرة القدم المحلية
يحرص أهالي المدينة على مشاهدة المباريات بشكل يومي، كما تحرص الفتيات على مشاهدة المباريات والتعرف على المدربات واللاعبات أملا في المشاركة في النسخ القادمة.
ويعد النشاط الرمضاني الأبرز على المستوى الترفيهي الذي تقدمه الجمعية في نسخته الثانية، بمشاركة العديد من الفتيات المنخرطات في أندية محلية، وفرق من القرى المجاورة للمدينة.
يمثل الدوري فرصة للنساء والأمهات، في المدينة والقرى المجاورة المشاركة في حدث رياضي اقتصر سابقا على تنظيمه عبر الدوري الرسمي، في حين أن الدوري النسائي الحالي يسمح للجميع بالمشاهدة في المناطق المخصص للجمهور.
على مستوى مشاركة اللاعبات، يعد الدوري الرمضاني فرصة لاكتشافهن من قبل المدربات، حيث يقمن باختيار الأفضل في البطولة وصاحبات المواهب الفريدة لترشيحهن للفرق والأندية المحترفة على المستوى المحلي.
لأول مرة خارج منازلهم.. كيف يقضي متضررو زلزال الحوز بالمغرب شهر رمضان - سبوتنيك عربي, 1920, 19.03.2024
لأول مرة خارج منازلهم... كيف يقضي متضررو زلزال الحوز في المغرب شهر رمضان... صور
19 مارس, 11:57 GMT
وفق رئيسة الجمعية سعاد الأبيض، فإن أنشطة الجمعية لا تقتصر على تنظيم الدوري النسائي، حيث تقدم العديد من الأنشطة الأخرى والخدمات الخاصة بالمرأة على مدار العام، كما تقدم العديد من الأنشطة والمبادرات الخاصة بشهر رمضان.
مدينة تزنيت هي إحدى المدن المغربية، الواقعة في جهة سوس ماسة، وهي عاصمة إقليم تيزنيت، تفصلها مسافة ستمئة وتسعين كيلومتراً عن العاصمة الرباط جنوبا، ويبلغ عدد سكانها أكثر من مئتي ألف نسمة.
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