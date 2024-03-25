محلل سوداني يكشف لـ"سبوتنيك" حقيقة اختفاء الرئيس السابق عمر البشير ومرافقيه

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تغطية مباشرة للهجوم الإرهابي على "كروكوس سيتي"... محكمة روسية تصدر حكما أوليا على مرتكبي الهجوم
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إعادة للتغطية الخاصة للهجوم الإرهابي على كروكوس سيتي
البرنامج المسائي - اعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
سكنوا الشارع فأطلق عليهم لقب أطفال الشوارع
09:18 GMT
41 د
مساحة حرة
ما أسباب زيارة مسؤول حزب الله للإمارات؟
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير التنمر على تكوين شخصية الفرد وطرق مواجهته
10:33 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
مواقع التواصل الاجتماعي متهمة بالتأثير سلبا على الصحة العقلية
11:03 GMT
14 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
11:18 GMT
12 د
مرايا العلوم
أصداء كوكبنا المبكر مخبأة في أعماق المحيط الهادئ
11:31 GMT
29 د
حلقة خاصة
تغطية خاصة للعمل الارهابي في موسكو
12:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
الرحالة أرتيمي رافالوفيتش يتحدث عن رحلته لغزة ويعتبر طرابلس اللبنانية أجمل مدن المشرق
15:03 GMT
29 د
شؤون عسكرية
لواء "ههاريم" الإسرائيلي.. هل هو تطوير دفاعي أم تهيئة لعمليات هجومية مستقبلية؟
15:33 GMT
30 د
عالم سبوتنيك
بوتين يتوعد بمحاسبة جميع المسؤولين عن هجوم موسكو
16:03 GMT
59 د
صدى الحياة
خبير اقتصادي: مؤشر"هانكي" غير دقيق ولبنان ليس "الأكثر بؤسا" عربيا
17:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
نصف سكان العالم سيعانون من السمنة خلال 12 عاما
18:00 GMT
13 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
18:14 GMT
20 د
مساحة حرة
مستقبل اقتصاد العالم بعد استخدام المؤسسات المالية في النزاعات السياسية
18:34 GMT
26 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - اعادة
19:00 GMT
108 د
تغطية خاصة للعمل الارهابي في موسكو
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير الرؤى والأحلام على حياتنا
09:18 GMT
36 د
صدى الحياة
تجدد الانتقادات لـ"جرائم الشرف" بعد مقتل قاصر في سوريا
09:54 GMT
6 د
عرب بوينت بودكاست
جولة في العالم العربي... عادات وتقاليد الشعوب في رمضان
10:03 GMT
39 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
10:42 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل الحضارات والثقافات.. إلى أين؟
11:03 GMT
46 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
11:50 GMT
10 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
12:00 GMT
183 د
On air
13:39 GMT
6 د
بلا قيود
خبير: منفذ هجوم "كروكوس" هو المستفيد من ضرب الجبهة الداخلية الروسية
15:03 GMT
60 د
مساحة حرة
أبعاد اتفاق مصر وتركيا على إنشاء منطقة صناعية على ساحل المتوسط
16:03 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: استهداف "كروكوس سيتي" هو جزء من سلسلة عمليات لهز ثقة المجتمع الروسي بقيادته
16:33 GMT
29 د
مساحة حرة
هل تحل مشكلات الجفاف في العالم العربي؟
17:03 GMT
24 د
عرب بوينت بودكاست
الصوم عبر الأديان والثقافات
17:28 GMT
18 د
صدى الحياة
خبير نفسي: الانتحار سلوك ضد الفطرة والوسط الأسري هو من يحدد شخصية الطفل.
17:46 GMT
14 د
الإنسان والثقافة
الرحالة أرتيمي رافالوفيتش يتحدث عن رحلته لغزة ويعتبر طرابلس اللبنانية أجمل مدن المشرق
18:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
اكتشاف طور غريب وحقيقي للمادة كان سابقًا مجرد نظرية
18:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sputnikarabic.ae/20240325/محلل-سوداني-يكشف-لـسبوتنيك-حقيقة-اختفاء-الرئيس-السابق-عمر-البشير-ومرافقيه-1087375864.html
محلل سوداني يكشف لـ"سبوتنيك" حقيقة اختفاء الرئيس السابق عمر البشير ومرافقيه
محلل سوداني يكشف لـ"سبوتنيك" حقيقة اختفاء الرئيس السابق عمر البشير ومرافقيه
سبوتنيك عربي
أكد الكاتب والمحلل السياسي السوداني، عثمان ميرغني، أن الرئيس السوداني السابق عمر البشير ومرافقيه لم يهربوا أثناء الحرب الدائرة، وقد يكونون في مكان آمن بعد... 25.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-25T16:19+0000
2024-03-25T16:19+0000
أخبار السودان اليوم
المجلس السيادي في السودان
الجيش السوداني
قوات الدعم السريع السودانية
عمر البشير
حصري
تقارير سبوتنيك
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وقال في اتصال مع "سبوتنيك"،اليوم الاثنين، إن الأخبار التي تحدثت عن اختفاء البشير بعد الخامس عشر من أبريل/نيسان الماضي لم تكن دقيقة، حيث كان البشير موجودا مع مجموعة القيادات الأخرى المتحفظ عليها في مستشفى "علياء" التابع للسلاح الطبي في أم درمان، وعندما اندلعت الحرب لم يكن بمقدور أي شخص أن يخرج من المستشفى حتى الكوادر الطبية بعد أن أصبح تحت الحصار الكامل من جانب قوات الدعم السريع.وأضاف ميرغني أن مبنى المستشفى تم استهدافه بقذائف المدفعية في فترة من الفترات وأصيبت بعض الأجنحة بأضرار كبيرة، علاوة على أنه لم يتمكن حتى مدير المستشفى والطواقم الطبية من المغادرة طوال تلك الفترة حتى تم فك الحصار عن المستشفى قبل أيام قليلة من جانب القوات المسلحة.وتابع: بعد فك الحصار عن المستشفى في أم درمان أصبح بإمكان المحتجزين الخروج، هنا طالبت أسر المحتجزين بإخراجهم من هذا المكان إلى مكان آمن آخر، باعتبار أن المنطقة لا تزال منطقة عمليات، وفي اعتقادي أنه تم إخراج البشير ومرافقيه وهم تحت التحفظ من قبل الدولة ولم يكن خروجهم طوعيا من تلقاء أنفسهم، والمؤكد أنهم لا يزالون تحت تصرف الدولة، ويرجح أن عملية الاحتجاز في منطقة بشمال السودان بعيدا عن مناطق العمليات.وأكد ميرغني أن البشير لا يملك أي خيوط يستطيع بها تحريك الشارع أو الاتباع كما يروج البعض، نظرا لأن البشير خرج تماما من دائرة الفعل السياسي بمجرد الإطاحة به، نظرا لأنه لم يكن صاحب موقف قوي داخل حزبه ولم يكن الشخصية القيادية بالمعنى الذي يتصوره البعض.وتناولت بعض الأخبار والتقارير الصحفية خلال الأيام الماضية ما وصفته بـ"اختفاء البشير ورفاقه" المطلوبين لدى المحكمة الجنائية الدولية.أطلق عبد الله حمدوك، رئيس الوزراء السوداني السابق و"تجمع المهنيين السودانيين"، مبادرة تحمل مقترحا بتنفيذ هدنة بين الأطراف المتنازعة في السودان، لمدة 60 يوما.وقال موقع "اليوم التالي" السوداني، إن "المبادرة استندت إلى جهود الحل الجارية وعلى رأسها إعلان جدة الموقع، في 11 مايو/ أيار 2023، وخريطة طريق "الإيغاد" والاتحاد الأفريقي وإعلان المبادئ الموقع في المنامة، في 20 يناير/ كانون الثاني الماضي".ووُضع المقترح في وثيقة حملت عنوان "مقترح الحل السياسي لإنهاء الحرب وتأسيس الدولة السودانية"، نشرتها مجلة "المجلة" وتلخصت في وقف الأعمال العدائية وهدنة لمدة شهرين، ومن ثم تشكيل حكومة انتقالية مدنية وجيش موحد خلال فترة تستمر عشر سنوات.حظيت الوثيقة بدعم أطراف دولية وعربية، وتكونت من ثلاثة أقسام تضمنت مبادئ وأسس الحل الشامل ووقف الأعمال العدائية وإدخال المساعدات الإنسانية، بالإضافة إلى العملية السياسية.وفي وقت سابق، وجّه عضو مجلس السيادة السوداني مساعد القائد العام للجيش، ياسر العطا، بانتخاب لجان من المقاومة الشعبية لتكوين برلمانات على المستوى الولائي والقومي تتولى مهمة تعيين رئيس الوزراء والولاة.وقال موقع "سودان تربيون"، إن "توجيهات العطا، تأتي في إطار الدعوات الرافضة لأي سلام مع قوات الدعم السريع وتطالب بحسمها عسكريا واستبعاد القوى السياسية الموالية لها، في حين يطالب أنصار الجيش بتكوين حكومة انتقالية تدير شؤون البلاد تحت إشراف الجيش إلى حين تنظيم انتخابات عامة في البلاد".ودعا العطا لجان المقاومة الشعبية المؤيدة للجيش إلى انتخاب ممثلين لها على مستوى الأحياء يختارون بدورهم ممثليهم على مستوى المحلية، وأن تنتخب الأخيرة ممثلين لها في برلمان الولاية، الذين بدورهم يختارون نوابا لهم في البرلمان الشعبي الاتحادي الانتقالي، وتابع: "بعدها تجلسوا مع الرئيس ونائبه وتقولوا هذا هو رئيس الوزراء عينه لنا وهؤلاء هم الوزراء".وتتواصل منذ 15 أبريل/ نيسان الماضي، اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في مناطق متفرقة في السودان، حيث يحاول كل من الطرفين السيطرة على مقار حيوية، بينها القصر الجمهوري ومقر القيادة العامة للقوات المسلحة وقيادة قوات الدعم السريع وعدد من المطارات العسكرية والمدنية.
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https://sputnikarabic.ae/20240317/مبادرة-خيرية-تستهدف-مئات-الآلاف-في-غزة-والسودان-وبلدان-أخرى-خلال-شهر-رمضان-1087070026.html
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أخبار السودان اليوم, المجلس السيادي في السودان, الجيش السوداني, قوات الدعم السريع السودانية, عمر البشير, حصري, تقارير سبوتنيك
أخبار السودان اليوم, المجلس السيادي في السودان, الجيش السوداني, قوات الدعم السريع السودانية, عمر البشير, حصري, تقارير سبوتنيك

محلل سوداني يكشف لـ"سبوتنيك" حقيقة اختفاء الرئيس السابق عمر البشير ومرافقيه

16:19 GMT 25.03.2024
© AP Photoالرئيس السوداني السابق عمر البشير في قفص أثناء محاكمته بتهم الفساد وغسيل الأموال في الخرطوم
الرئيس السوداني السابق عمر البشير في قفص أثناء محاكمته بتهم الفساد وغسيل الأموال في الخرطوم - سبوتنيك عربي, 1920, 25.03.2024
© AP Photo
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أكد الكاتب والمحلل السياسي السوداني، عثمان ميرغني، أن الرئيس السوداني السابق عمر البشير ومرافقيه لم يهربوا أثناء الحرب الدائرة، وقد يكونون في مكان آمن بعد سيطرة قوات الجيش على مدينة أم درمان بالعاصمة الخرطوم.
وقال في اتصال مع "سبوتنيك"،اليوم الاثنين، إن الأخبار التي تحدثت عن اختفاء البشير بعد الخامس عشر من أبريل/نيسان الماضي لم تكن دقيقة، حيث كان البشير موجودا مع مجموعة القيادات الأخرى المتحفظ عليها في مستشفى "علياء" التابع للسلاح الطبي في أم درمان، وعندما اندلعت الحرب لم يكن بمقدور أي شخص أن يخرج من المستشفى حتى الكوادر الطبية بعد أن أصبح تحت الحصار الكامل من جانب قوات الدعم السريع.
وأضاف ميرغني أن مبنى المستشفى تم استهدافه بقذائف المدفعية في فترة من الفترات وأصيبت بعض الأجنحة بأضرار كبيرة، علاوة على أنه لم يتمكن حتى مدير المستشفى والطواقم الطبية من المغادرة طوال تلك الفترة حتى تم فك الحصار عن المستشفى قبل أيام قليلة من جانب القوات المسلحة.
دخان كثيف يتصاعد فوق المباني المجاورة لمطار الخرطوم في 15 أبريل 2023، وسط اشتباكات في العاصمة السودانية. - سبوتنيك عربي, 1920, 24.03.2024
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وتابع: بعد فك الحصار عن المستشفى في أم درمان أصبح بإمكان المحتجزين الخروج، هنا طالبت أسر المحتجزين بإخراجهم من هذا المكان إلى مكان آمن آخر، باعتبار أن المنطقة لا تزال منطقة عمليات، وفي اعتقادي أنه تم إخراج البشير ومرافقيه وهم تحت التحفظ من قبل الدولة ولم يكن خروجهم طوعيا من تلقاء أنفسهم، والمؤكد أنهم لا يزالون تحت تصرف الدولة، ويرجح أن عملية الاحتجاز في منطقة بشمال السودان بعيدا عن مناطق العمليات.
وأكد ميرغني أن البشير لا يملك أي خيوط يستطيع بها تحريك الشارع أو الاتباع كما يروج البعض، نظرا لأن البشير خرج تماما من دائرة الفعل السياسي بمجرد الإطاحة به، نظرا لأنه لم يكن صاحب موقف قوي داخل حزبه ولم يكن الشخصية القيادية بالمعنى الذي يتصوره البعض.
وتناولت بعض الأخبار والتقارير الصحفية خلال الأيام الماضية ما وصفته بـ"اختفاء البشير ورفاقه" المطلوبين لدى المحكمة الجنائية الدولية.
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11 مارس, 23:19 GMT
أطلق عبد الله حمدوك، رئيس الوزراء السوداني السابق و"تجمع المهنيين السودانيين"، مبادرة تحمل مقترحا بتنفيذ هدنة بين الأطراف المتنازعة في السودان، لمدة 60 يوما.
وقال موقع "اليوم التالي" السوداني، إن "المبادرة استندت إلى جهود الحل الجارية وعلى رأسها إعلان جدة الموقع، في 11 مايو/ أيار 2023، وخريطة طريق "الإيغاد" والاتحاد الأفريقي وإعلان المبادئ الموقع في المنامة، في 20 يناير/ كانون الثاني الماضي".
ووُضع المقترح في وثيقة حملت عنوان "مقترح الحل السياسي لإنهاء الحرب وتأسيس الدولة السودانية"، نشرتها مجلة "المجلة" وتلخصت في وقف الأعمال العدائية وهدنة لمدة شهرين، ومن ثم تشكيل حكومة انتقالية مدنية وجيش موحد خلال فترة تستمر عشر سنوات.
حظيت الوثيقة بدعم أطراف دولية وعربية، وتكونت من ثلاثة أقسام تضمنت مبادئ وأسس الحل الشامل ووقف الأعمال العدائية وإدخال المساعدات الإنسانية، بالإضافة إلى العملية السياسية.
وفي وقت سابق، وجّه عضو مجلس السيادة السوداني مساعد القائد العام للجيش، ياسر العطا، بانتخاب لجان من المقاومة الشعبية لتكوين برلمانات على المستوى الولائي والقومي تتولى مهمة تعيين رئيس الوزراء والولاة.
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وقال موقع "سودان تربيون"، إن "توجيهات العطا، تأتي في إطار الدعوات الرافضة لأي سلام مع قوات الدعم السريع وتطالب بحسمها عسكريا واستبعاد القوى السياسية الموالية لها، في حين يطالب أنصار الجيش بتكوين حكومة انتقالية تدير شؤون البلاد تحت إشراف الجيش إلى حين تنظيم انتخابات عامة في البلاد".
ودعا العطا لجان المقاومة الشعبية المؤيدة للجيش إلى انتخاب ممثلين لها على مستوى الأحياء يختارون بدورهم ممثليهم على مستوى المحلية، وأن تنتخب الأخيرة ممثلين لها في برلمان الولاية، الذين بدورهم يختارون نوابا لهم في البرلمان الشعبي الاتحادي الانتقالي، وتابع: "بعدها تجلسوا مع الرئيس ونائبه وتقولوا هذا هو رئيس الوزراء عينه لنا وهؤلاء هم الوزراء".
وتتواصل منذ 15 أبريل/ نيسان الماضي، اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في مناطق متفرقة في السودان، حيث يحاول كل من الطرفين السيطرة على مقار حيوية، بينها القصر الجمهوري ومقر القيادة العامة للقوات المسلحة وقيادة قوات الدعم السريع وعدد من المطارات العسكرية والمدنية.
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