وزارة الخارجية الصينية: مصدومون من الهجوم الإرهابي في روسيا ونعارض كل أشكال الإرهاب

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تغطية مباشرة للهجوم الإرهابي على "كروكوس سيتي"... محكمة روسية تصدر حكما أوليا على مرتكبي الهجوم
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إعادة للتغطية الخاصة للهجوم الإرهابي على كروكوس سيتي
البرنامج المسائي - اعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
سكنوا الشارع فأطلق عليهم لقب أطفال الشوارع
09:18 GMT
41 د
مساحة حرة
ما أسباب زيارة مسؤول حزب الله للإمارات؟
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير التنمر على تكوين شخصية الفرد وطرق مواجهته
10:33 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
مواقع التواصل الاجتماعي متهمة بالتأثير سلبا على الصحة العقلية
11:03 GMT
14 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
11:18 GMT
12 د
مرايا العلوم
أصداء كوكبنا المبكر مخبأة في أعماق المحيط الهادئ
11:31 GMT
29 د
حلقة خاصة
تغطية خاصة للعمل الارهابي في موسكو
12:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
الرحالة أرتيمي رافالوفيتش يتحدث عن رحلته لغزة ويعتبر طرابلس اللبنانية أجمل مدن المشرق
15:03 GMT
29 د
شؤون عسكرية
لواء "ههاريم" الإسرائيلي.. هل هو تطوير دفاعي أم تهيئة لعمليات هجومية مستقبلية؟
15:33 GMT
30 د
عالم سبوتنيك
بوتين يتوعد بمحاسبة جميع المسؤولين عن هجوم موسكو
16:03 GMT
59 د
صدى الحياة
خبير اقتصادي: مؤشر"هانكي" غير دقيق ولبنان ليس "الأكثر بؤسا" عربيا
17:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
نصف سكان العالم سيعانون من السمنة خلال 12 عاما
18:00 GMT
13 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
18:14 GMT
20 د
مساحة حرة
مستقبل اقتصاد العالم بعد استخدام المؤسسات المالية في النزاعات السياسية
18:34 GMT
26 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - اعادة
19:00 GMT
108 د
تغطية خاصة للعمل الارهابي في موسكو
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير الرؤى والأحلام على حياتنا
09:18 GMT
36 د
صدى الحياة
تجدد الانتقادات لـ"جرائم الشرف" بعد مقتل قاصر في سوريا
09:54 GMT
6 د
عرب بوينت بودكاست
جولة في العالم العربي... عادات وتقاليد الشعوب في رمضان
10:03 GMT
39 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
10:42 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل الحضارات والثقافات.. إلى أين؟
11:03 GMT
46 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
11:50 GMT
10 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
12:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل تحل مشكلات الجفاف في العالم العربي؟
17:03 GMT
24 د
عرب بوينت بودكاست
الصوم عبر الأديان والثقافات
17:28 GMT
18 د
صدى الحياة
خبير نفسي: الانتحار سلوك ضد الفطرة والوسط الأسري هو من يحدد شخصية الطفل.
17:46 GMT
14 د
الإنسان والثقافة
الرحالة أرتيمي رافالوفيتش يتحدث عن رحلته لغزة ويعتبر طرابلس اللبنانية أجمل مدن المشرق
18:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
اكتشاف طور غريب وحقيقي للمادة كان سابقًا مجرد نظرية
18:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sputnikarabic.ae/20240325/وزارة-الخارجية-الصينية-مصدومون-من-الهجوم-الإرهابي-في-روسيا-ونعارض--كل-أشكال-الإرهاب-1087355463.html
وزارة الخارجية الصينية: مصدومون من الهجوم الإرهابي في روسيا ونعارض كل أشكال الإرهاب
وزارة الخارجية الصينية: مصدومون من الهجوم الإرهابي في روسيا ونعارض كل أشكال الإرهاب
سبوتنيك عربي
صرح المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، لين جيان، في مؤتمر صحفي اليوم الاثنين، أن الصين تشعر بالصدمة إزاء الهجوم الإرهابي الذي وقع في موسكو وتعارض أي شكل من... 25.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-25T08:25+0000
2024-03-25T08:25+0000
روسيا
العالم
الهجوم الإرهابي في موسكو
الصين
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وقال جيان: "تشعر الصين بصدمة عميقة إزاء الهجوم الإرهابي الواسع النطاق الذي وقع في موسكو، والذي أدى إلى خسائر فادحة. ونعرب عن تعازينا العميقة للضحايا وأقارب الضحايا".بعث الرئيس الصيني شي جين بينغ، يوم السبت، برقية تعزية إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين فيما يتعلق بالهجوم الإرهابي الذي وقع في ضواحي موسكو. وأعرب رئيس الصين، نيابة عن حكومة وشعب الصين، عن تعازيه في الوفيات، فضلا عن تعاطفه الصادق مع الضحايا وأسرهم. وأكد أن بكين تدين بشدة الهجوم الإرهابي وتدعم جهود السلطات الروسية للحفاظ على الأمن القومي.ووفقا لآخر بيانات لجنة التحقيق، عدد قتلى الهجوم الإرهابي على قاعة "كروكوس" إلى 137 شخصًا، ثلاثة منهم أطفال. وبحسب وزارة الصحة في موسكو ارتفاع ارتفاع عدد مصابي الهجوم الإرهابي إلى 182 شخصًا.. تم إعلان يوم 24 مارس يوم حداد وطني.وذكرت وزارة الداخلية الروسية أن هؤلاء كانوا أجانب. وأشار الرئيس إلى أنه تم اعتقال 11 شخصا، وتعمل القوات الأمنية على كشف القاعدة الإرهابية بالكامل. وبحسب جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، فإن الأسلحة التي استخدمها الإرهابيون تم إعدادها مسبقًا في مخبأ.وقال بوتين إن روسيا لم تواجه هجوماً إرهابياً مخططاً له بعناية فحسب، بل واجهت قتلاً جماعياً مُعداً ومنظماً للمدنيين. وأكد الرئيس أن جميع مرتكبي هذه الجريمة ومنظميها وعملائها سينالون العقاب العادل والحتمي.
https://sputnikarabic.ae/20240324/خبير-عسكري-مرتكبو-الهجوم-الإرهابي-تم-تجنيدهم-من-قبل-السفارة-الأوكرانية-في-طاجيكستان-1087332356.html
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روسيا, العالم, الهجوم الإرهابي في موسكو, الصين
روسيا, العالم, الهجوم الإرهابي في موسكو, الصين

وزارة الخارجية الصينية: مصدومون من الهجوم الإرهابي في روسيا ونعارض كل أشكال الإرهاب

08:25 GMT 25.03.2024
© Sputnik . Sergey Bobylev / الانتقال إلى بنك الصوررجال الإطفاء يقومون بإطفاء قاعة الحفلات الموسيقية المحترقة أثر الهجوم الأرهابي الذي وقع في مركز تسوق "كروكوس سيتي" في منطقة كراسنوغورسك في ضواحي العاصمة الروسية موسكو.
رجال الإطفاء يقومون بإطفاء قاعة الحفلات الموسيقية المحترقة أثر الهجوم الأرهابي الذي وقع في مركز تسوق كروكوس سيتي في منطقة كراسنوغورسك في ضواحي العاصمة الروسية موسكو. - سبوتنيك عربي, 1920, 25.03.2024
© Sputnik . Sergey Bobylev
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صرح المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، لين جيان، في مؤتمر صحفي اليوم الاثنين، أن الصين تشعر بالصدمة إزاء الهجوم الإرهابي الذي وقع في موسكو وتعارض أي شكل من أشكال الإرهاب.
وقال جيان: "تشعر الصين بصدمة عميقة إزاء الهجوم الإرهابي الواسع النطاق الذي وقع في موسكو، والذي أدى إلى خسائر فادحة. ونعرب عن تعازينا العميقة للضحايا وأقارب الضحايا".

وأشار إلى أن "الصين تعارض جميع أشكال الإرهاب، وتدين بشدة الهجمات الإرهابية، وتدعم بقوة جهود جميع الأطراف لحماية أمنها الوطني واستقرارها".

بعث الرئيس الصيني شي جين بينغ، يوم السبت، برقية تعزية إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين فيما يتعلق بالهجوم الإرهابي الذي وقع في ضواحي موسكو. وأعرب رئيس الصين، نيابة عن حكومة وشعب الصين، عن تعازيه في الوفيات، فضلا عن تعاطفه الصادق مع الضحايا وأسرهم. وأكد أن بكين تدين بشدة الهجوم الإرهابي وتدعم جهود السلطات الروسية للحفاظ على الأمن القومي.

وقع إطلاق نار، مساء يوم 22 مارس/ آذار، قبل حفل موسيقي في قاعة "كروكوس" في ضواحي موسكو. وأفاد مراسل وكالة "سبوتنيك" بأن عدة رجال يرتدون ملابس مموهة ودون أقنعة اقتحموا القاعة، وأطلقوا النار على الناس من مسافة قريبة وألقوا قنابل حارقة.

هجوم إرهابي على مركز تسوق كروكوس سيتي في منطقة كراسنوغورسك في ضواحي العاصمة الروسية موسكو. - سبوتنيك عربي, 1920, 24.03.2024
خبير عسكري: مرتكبو الهجوم الإرهابي تم تجنيدهم من قبل السفارة الأوكرانية في طاجيكستان
أمس, 13:23 GMT
ووفقا لآخر بيانات لجنة التحقيق، عدد قتلى الهجوم الإرهابي على قاعة "كروكوس" إلى 137 شخصًا، ثلاثة منهم أطفال. وبحسب وزارة الصحة في موسكو ارتفاع ارتفاع عدد مصابي الهجوم الإرهابي إلى 182 شخصًا.. تم إعلان يوم 24 مارس يوم حداد وطني.

وأشار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى أنه تم العثور على مرتكبي الهجوم الإرهابي الأربعة واحتجازهم، وحاولوا الهرب وكانوا يتجهون نحو أوكرانيا، حيث تم إعداد "نافذة" لهم على الجانب الأوكراني لعبور الحدود.

وذكرت وزارة الداخلية الروسية أن هؤلاء كانوا أجانب. وأشار الرئيس إلى أنه تم اعتقال 11 شخصا، وتعمل القوات الأمنية على كشف القاعدة الإرهابية بالكامل. وبحسب جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، فإن الأسلحة التي استخدمها الإرهابيون تم إعدادها مسبقًا في مخبأ.
وقال بوتين إن روسيا لم تواجه هجوماً إرهابياً مخططاً له بعناية فحسب، بل واجهت قتلاً جماعياً مُعداً ومنظماً للمدنيين. وأكد الرئيس أن جميع مرتكبي هذه الجريمة ومنظميها وعملائها سينالون العقاب العادل والحتمي.
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