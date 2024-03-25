https://sputnikarabic.ae/20240325/وزارة-الخارجية-الصينية-مصدومون-من-الهجوم-الإرهابي-في-روسيا-ونعارض--كل-أشكال-الإرهاب-1087355463.html
وزارة الخارجية الصينية: مصدومون من الهجوم الإرهابي في روسيا ونعارض كل أشكال الإرهاب
وزارة الخارجية الصينية: مصدومون من الهجوم الإرهابي في روسيا ونعارض كل أشكال الإرهاب
سبوتنيك عربي
صرح المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، لين جيان، في مؤتمر صحفي اليوم الاثنين، أن الصين تشعر بالصدمة إزاء الهجوم الإرهابي الذي وقع في موسكو وتعارض أي شكل من... 25.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-25T08:25+0000
2024-03-25T08:25+0000
2024-03-25T08:25+0000
روسيا
العالم
الهجوم الإرهابي في موسكو
الصين
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وقال جيان: "تشعر الصين بصدمة عميقة إزاء الهجوم الإرهابي الواسع النطاق الذي وقع في موسكو، والذي أدى إلى خسائر فادحة. ونعرب عن تعازينا العميقة للضحايا وأقارب الضحايا".بعث الرئيس الصيني شي جين بينغ، يوم السبت، برقية تعزية إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين فيما يتعلق بالهجوم الإرهابي الذي وقع في ضواحي موسكو. وأعرب رئيس الصين، نيابة عن حكومة وشعب الصين، عن تعازيه في الوفيات، فضلا عن تعاطفه الصادق مع الضحايا وأسرهم. وأكد أن بكين تدين بشدة الهجوم الإرهابي وتدعم جهود السلطات الروسية للحفاظ على الأمن القومي.ووفقا لآخر بيانات لجنة التحقيق، عدد قتلى الهجوم الإرهابي على قاعة "كروكوس" إلى 137 شخصًا، ثلاثة منهم أطفال. وبحسب وزارة الصحة في موسكو ارتفاع ارتفاع عدد مصابي الهجوم الإرهابي إلى 182 شخصًا.. تم إعلان يوم 24 مارس يوم حداد وطني.وذكرت وزارة الداخلية الروسية أن هؤلاء كانوا أجانب. وأشار الرئيس إلى أنه تم اعتقال 11 شخصا، وتعمل القوات الأمنية على كشف القاعدة الإرهابية بالكامل. وبحسب جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، فإن الأسلحة التي استخدمها الإرهابيون تم إعدادها مسبقًا في مخبأ.وقال بوتين إن روسيا لم تواجه هجوماً إرهابياً مخططاً له بعناية فحسب، بل واجهت قتلاً جماعياً مُعداً ومنظماً للمدنيين. وأكد الرئيس أن جميع مرتكبي هذه الجريمة ومنظميها وعملائها سينالون العقاب العادل والحتمي.
https://sputnikarabic.ae/20240324/خبير-عسكري-مرتكبو-الهجوم-الإرهابي-تم-تجنيدهم-من-قبل-السفارة-الأوكرانية-في-طاجيكستان-1087332356.html
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روسيا, العالم, الهجوم الإرهابي في موسكو, الصين
روسيا, العالم, الهجوم الإرهابي في موسكو, الصين
وزارة الخارجية الصينية: مصدومون من الهجوم الإرهابي في روسيا ونعارض كل أشكال الإرهاب
صرح المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، لين جيان، في مؤتمر صحفي اليوم الاثنين، أن الصين تشعر بالصدمة إزاء الهجوم الإرهابي الذي وقع في موسكو وتعارض أي شكل من أشكال الإرهاب.
وقال جيان: "تشعر الصين بصدمة عميقة إزاء الهجوم الإرهابي الواسع النطاق الذي وقع في موسكو، والذي أدى إلى خسائر فادحة. ونعرب عن تعازينا العميقة للضحايا وأقارب الضحايا".
وأشار إلى أن "الصين تعارض جميع أشكال الإرهاب، وتدين بشدة الهجمات الإرهابية، وتدعم بقوة جهود جميع الأطراف لحماية أمنها الوطني واستقرارها".
بعث الرئيس الصيني شي جين بينغ، يوم السبت، برقية تعزية إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين فيما يتعلق بالهجوم الإرهابي الذي وقع في ضواحي موسكو. وأعرب رئيس الصين، نيابة عن حكومة وشعب الصين، عن تعازيه في الوفيات، فضلا عن تعاطفه الصادق مع الضحايا وأسرهم. وأكد أن بكين تدين بشدة الهجوم الإرهابي وتدعم جهود السلطات الروسية للحفاظ على الأمن القومي.
وقع إطلاق نار، مساء يوم 22 مارس/ آذار، قبل حفل موسيقي في قاعة "كروكوس" في ضواحي موسكو. وأفاد مراسل وكالة "سبوتنيك" بأن عدة رجال يرتدون ملابس مموهة ودون أقنعة اقتحموا القاعة، وأطلقوا النار على الناس من مسافة قريبة وألقوا قنابل حارقة.
ووفقا لآخر بيانات لجنة التحقيق، عدد قتلى الهجوم الإرهابي على قاعة "كروكوس" إلى 137 شخصًا، ثلاثة منهم أطفال. وبحسب وزارة الصحة في موسكو ارتفاع ارتفاع عدد مصابي الهجوم الإرهابي إلى 182 شخصًا.. تم إعلان يوم 24 مارس يوم حداد وطني.
وأشار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى أنه تم العثور على مرتكبي الهجوم الإرهابي الأربعة واحتجازهم، وحاولوا الهرب وكانوا يتجهون نحو أوكرانيا، حيث تم إعداد "نافذة" لهم على الجانب الأوكراني لعبور الحدود.
وذكرت وزارة الداخلية الروسية أن هؤلاء كانوا أجانب. وأشار الرئيس إلى أنه تم اعتقال 11 شخصا، وتعمل القوات الأمنية على كشف القاعدة الإرهابية بالكامل. وبحسب جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، فإن الأسلحة التي استخدمها الإرهابيون تم إعدادها مسبقًا في مخبأ.
وقال بوتين إن روسيا لم تواجه هجوماً إرهابياً مخططاً له بعناية فحسب، بل واجهت قتلاً جماعياً مُعداً ومنظماً للمدنيين. وأكد الرئيس أن جميع مرتكبي هذه الجريمة ومنظميها وعملائها سينالون العقاب العادل والحتمي.