https://sputnikarabic.ae/20240324/خبير-عسكري-مرتكبو-الهجوم-الإرهابي-تم-تجنيدهم-من-قبل-السفارة-الأوكرانية-في-طاجيكستان-1087332356.html
خبير عسكري: مرتكبو الهجوم الإرهابي تم تجنيدهم من قبل السفارة الأوكرانية في طاجيكستان
خبير عسكري: مرتكبو الهجوم الإرهابي تم تجنيدهم من قبل السفارة الأوكرانية في طاجيكستان
سبوتنيك عربي
أفاد العقيد المتقاعد في جهاز المخابرات الطاجيكستانية، بختيور رحمانوف، بأن السفارة الأوكرانية في طاجيكستان جندت الإرهابيين لتنفيذ الهجوم الإرهابي على مجمع... 24.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-24T13:23+0000
2024-03-24T13:23+0000
2024-03-24T13:23+0000
الهجوم الإرهابي في موسكو
العالم
روسيا
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وقال رحمانوف لوكالة "سبوتنيك": "تجنيد القتلة لتنفيذ الهجوم الإرهابي تم من خلال السفارة الأوكرانية في دوشانبيه، وسفيرها هو رئيس سابق للمخابرات الخارجية، والقنصلية نفسها كانت تبحث عن منفذين قبل عدة أسابيع من الهجوم، حيث نشرت أمرًا بتوظيف قتلة بشكل علني على صفحة السفارة الأوكرانية في طاجيكستان".وأضاف: "البعثة الدبلوماسية الأوكرانية قدمت جميع الاتصالات في الرسالة المنشورة، وما على الإرهابي المحتمل إلا أن يكتب أو يتصل".ويراقب رحمانوف باستمرار مثل هذه الرسائل على الموقع الإلكتروني للسفارة الأوكرانية. ومنذ عام 2014، نشر الدبلوماسيون الأوكرانيون إعلانات مماثلة عدة مرات، ولكن بعد تدخل وزارة الخارجية الطاجيكية تم حذفها. ووفقا لقانون الجمهورية، فإن مشاركة مواطني طاجيكستان في النزاعات على أراضي الدول الأخرى يعاقب عليها جنائيا.وكان السفير الأوكراني لدى طاجيكستان فاليري إيفدوكيموف رئيسًا لجهاز المخابرات الخارجية الأوكراني من سبتمبر/ أيلول 2019 إلى يونيو/ حزيران 2020.المواطنون الروس يتضامنون مع ضحايا الهجوم الإرهابي في موسكووشدد رحمونوف على أن مواطني طاجيكستان يصبحون بانتظام أهدافًا للتجنيد من قبل الخدمات الخاصة الأوكرانية.وأضاف: "كما قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الانتقام أمر لا مفر منه، وجميع المتورطين سيدفعون ثمن موت الروس!".تشهد روسيا، اليوم الأحد، حدادا وطنيا عاما على ضحايا الهجوم الإرهابي على مجمع "كروكوس سيتي" في ضواحي العاصمة موسكو.البيت الأبيض ينفي مرة أخرى تورط كييف بالهجوم الإرهابي على "كروكوس سيتي"وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد أعلن يوم 24 مارس/آذار الجاري، يوم حداد وطني، وذلك خلال كلمة للمواطنين الروس ألقاها أمس السبت.وأمس السبت، أعلن الكرملين، اعتقال 11 شخصا بينهم 4 شاركوا بشكل مباشر في الهجوم وهم يحاولون الفرار إلى أوكرانيا.كما دانت دول عربية وغربية هذا الهجوم وأعربت عن تعازيها لحكومة وشعب روسيا، مع تأكيدها رفضها التام واستنكارها لجميع أشكال العنف والإرهاب.روسيا تشهد اليوم حدادا وطنيا على ضحايا هجوم "كروكوس" الإرهابي
https://sputnikarabic.ae/20240324/مجلس-الأمن-الروسي-حول-هجوم-كروكوس-الإرهابي-كل-من-شارك-فيه-هو-الآن-هدفنا-القانوني-والرئيسي-1087325269.html
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الهجوم الإرهابي في موسكو, العالم, روسيا
الهجوم الإرهابي في موسكو, العالم, روسيا
خبير عسكري: مرتكبو الهجوم الإرهابي تم تجنيدهم من قبل السفارة الأوكرانية في طاجيكستان
أفاد العقيد المتقاعد في جهاز المخابرات الطاجيكستانية، بختيور رحمانوف، بأن السفارة الأوكرانية في طاجيكستان جندت الإرهابيين لتنفيذ الهجوم الإرهابي على مجمع "كروكوس سيتي".
وقال رحمانوف لوكالة "سبوتنيك": "تجنيد القتلة لتنفيذ الهجوم الإرهابي تم من خلال السفارة الأوكرانية في دوشانبيه، وسفيرها هو رئيس سابق للمخابرات الخارجية، والقنصلية نفسها كانت تبحث عن منفذين قبل عدة أسابيع من الهجوم، حيث نشرت أمرًا بتوظيف قتلة بشكل علني على صفحة السفارة الأوكرانية في طاجيكستان".
وأشار إلى أنه قبل أسابيع قليلة من الهجوم الإرهابي، ظهرت معلومات على الموقع الإلكتروني للبعثة الدبلوماسية الأوكرانية بشأن دعوة الأجانب للانضمام إلى ما يسمى بـ"الفيلق الدولي".
وأضاف: "البعثة الدبلوماسية الأوكرانية قدمت جميع الاتصالات في الرسالة المنشورة، وما على الإرهابي المحتمل إلا أن يكتب أو يتصل".
ويراقب رحمانوف باستمرار مثل هذه الرسائل على الموقع الإلكتروني للسفارة الأوكرانية. ومنذ عام 2014، نشر الدبلوماسيون الأوكرانيون إعلانات مماثلة عدة مرات، ولكن بعد تدخل وزارة الخارجية الطاجيكية تم حذفها. ووفقا لقانون الجمهورية، فإن مشاركة مواطني طاجيكستان في النزاعات على أراضي الدول الأخرى يعاقب عليها جنائيا.
وقال: "ترأس عمل تجنيد الأجانب السفير الأوكراني فاليري إيفدوكيموف، الرئيس السابق لجهاز الاستخبارات الخارجية".
وكان السفير الأوكراني لدى طاجيكستان فاليري إيفدوكيموف رئيسًا لجهاز المخابرات الخارجية الأوكراني من سبتمبر/ أيلول 2019 إلى يونيو/ حزيران 2020.
وشدد رحمونوف على أن مواطني طاجيكستان يصبحون بانتظام أهدافًا للتجنيد من قبل الخدمات الخاصة الأوكرانية.
وتابع: "الآن بعد اكتمال الأمر، تم حذف طلب البحث عن القتلة، لكن الإنترنت يتذكر كل شيء، احتفظت وسائل الإعلام المحلية بلقطة شاشة للإعلان. وحاولت مديرية المخابرات الرئيسية التابعة للمنظمة الإرهابية لوزارة الدفاع الأوكرانية ضرب عصفورين بحجر واحد، للتحريض على الكراهية العرقية وقتل المزيد من المدنيين بشكل متطور".
وأضاف: "كما قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الانتقام أمر لا مفر منه، وجميع المتورطين سيدفعون ثمن موت الروس!".
تشهد روسيا، اليوم الأحد، حدادا وطنيا عاما على ضحايا الهجوم الإرهابي على مجمع "كروكوس سيتي" في ضواحي العاصمة موسكو.
وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد أعلن يوم 24 مارس/آذار الجاري، يوم حداد وطني
، وذلك خلال كلمة للمواطنين الروس ألقاها أمس السبت.
واليوم الأحد، أعلنت وزارة الطوارئ الروسية، مقتل 133 شخصا وإصابة 152 آخرين في الهجوم الإرهابي، في حصيلة غير نهائية ومرشحة للارتفاع.
وأمس السبت، أعلن الكرملين، اعتقال 11 شخصا بينهم 4 شاركوا بشكل مباشر في الهجوم وهم يحاولون الفرار إلى أوكرانيا
.
ومن جانبه، أدان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الهجوم، قائلًا إنه "عمل إرهابي همجي"، متوعدا جميع مرتكبي هذه الجريمة ومنظميها وعملائها بالعقاب.
كما دانت دول عربية وغربية هذا الهجوم وأعربت عن تعازيها لحكومة وشعب روسيا، مع تأكيدها رفضها التام واستنكارها لجميع أشكال العنف والإرهاب.