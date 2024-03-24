https://sputnikarabic.ae/20240324/خبير-عسكري-مرتكبو-الهجوم-الإرهابي-تم-تجنيدهم-من-قبل-السفارة-الأوكرانية-في-طاجيكستان-1087332356.html

خبير عسكري: مرتكبو الهجوم الإرهابي تم تجنيدهم من قبل السفارة الأوكرانية في طاجيكستان

خبير عسكري: مرتكبو الهجوم الإرهابي تم تجنيدهم من قبل السفارة الأوكرانية في طاجيكستان

سبوتنيك عربي

أفاد العقيد المتقاعد في جهاز المخابرات الطاجيكستانية، بختيور رحمانوف، بأن السفارة الأوكرانية في طاجيكستان جندت الإرهابيين لتنفيذ الهجوم الإرهابي على مجمع... 24.03.2024, سبوتنيك عربي

2024-03-24T13:23+0000

2024-03-24T13:23+0000

2024-03-24T13:23+0000

الهجوم الإرهابي في موسكو

العالم

روسيا

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وقال رحمانوف لوكالة "سبوتنيك": "تجنيد القتلة لتنفيذ الهجوم الإرهابي تم من خلال السفارة الأوكرانية في دوشانبيه، وسفيرها هو رئيس سابق للمخابرات الخارجية، والقنصلية نفسها كانت تبحث عن منفذين قبل عدة أسابيع من الهجوم، حيث نشرت أمرًا بتوظيف قتلة بشكل علني على صفحة السفارة الأوكرانية في طاجيكستان".وأضاف: "البعثة الدبلوماسية الأوكرانية قدمت جميع الاتصالات في الرسالة المنشورة، وما على الإرهابي المحتمل إلا أن يكتب أو يتصل".ويراقب رحمانوف باستمرار مثل هذه الرسائل على الموقع الإلكتروني للسفارة الأوكرانية. ومنذ عام 2014، نشر الدبلوماسيون الأوكرانيون إعلانات مماثلة عدة مرات، ولكن بعد تدخل وزارة الخارجية الطاجيكية تم حذفها. ووفقا لقانون الجمهورية، فإن مشاركة مواطني طاجيكستان في النزاعات على أراضي الدول الأخرى يعاقب عليها جنائيا.وكان السفير الأوكراني لدى طاجيكستان فاليري إيفدوكيموف رئيسًا لجهاز المخابرات الخارجية الأوكراني من سبتمبر/ أيلول 2019 إلى يونيو/ حزيران 2020.المواطنون الروس يتضامنون مع ضحايا الهجوم الإرهابي في موسكووشدد رحمونوف على أن مواطني طاجيكستان يصبحون بانتظام أهدافًا للتجنيد من قبل الخدمات الخاصة الأوكرانية.وأضاف: "كما قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الانتقام أمر لا مفر منه، وجميع المتورطين سيدفعون ثمن موت الروس!".تشهد روسيا، اليوم الأحد، حدادا وطنيا عاما على ضحايا الهجوم الإرهابي على مجمع "كروكوس سيتي" في ضواحي العاصمة موسكو.البيت الأبيض ينفي مرة أخرى تورط كييف بالهجوم الإرهابي على "كروكوس سيتي"وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد أعلن يوم 24 مارس/آذار الجاري، يوم حداد وطني، وذلك خلال كلمة للمواطنين الروس ألقاها أمس السبت.وأمس السبت، أعلن الكرملين، اعتقال 11 شخصا بينهم 4 شاركوا بشكل مباشر في الهجوم وهم يحاولون الفرار إلى أوكرانيا.كما دانت دول عربية وغربية هذا الهجوم وأعربت عن تعازيها لحكومة وشعب روسيا، مع تأكيدها رفضها التام واستنكارها لجميع أشكال العنف والإرهاب.روسيا تشهد اليوم حدادا وطنيا على ضحايا هجوم "كروكوس" الإرهابي

https://sputnikarabic.ae/20240324/مجلس-الأمن-الروسي-حول-هجوم-كروكوس-الإرهابي-كل-من-شارك-فيه-هو-الآن-هدفنا-القانوني-والرئيسي-1087325269.html

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الهجوم الإرهابي في موسكو, العالم, روسيا