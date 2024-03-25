وصول مركبة "سويوز إم إس-25" الروسية إلى محطة الفضاء الدولية

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تغطية مباشرة للهجوم الإرهابي على "كروكوس سيتي"... محكمة روسية تصدر حكما أوليا على مرتكبي الهجوم
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إعادة للتغطية الخاصة للهجوم الإرهابي على كروكوس سيتي
البرنامج المسائي - اعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
سكنوا الشارع فأطلق عليهم لقب أطفال الشوارع
09:18 GMT
41 د
مساحة حرة
ما أسباب زيارة مسؤول حزب الله للإمارات؟
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير التنمر على تكوين شخصية الفرد وطرق مواجهته
10:33 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
مواقع التواصل الاجتماعي متهمة بالتأثير سلبا على الصحة العقلية
11:03 GMT
14 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
11:18 GMT
12 د
مرايا العلوم
أصداء كوكبنا المبكر مخبأة في أعماق المحيط الهادئ
11:31 GMT
29 د
حلقة خاصة
تغطية خاصة للعمل الارهابي في موسكو
12:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
الرحالة أرتيمي رافالوفيتش يتحدث عن رحلته لغزة ويعتبر طرابلس اللبنانية أجمل مدن المشرق
15:03 GMT
29 د
شؤون عسكرية
لواء "ههاريم" الإسرائيلي.. هل هو تطوير دفاعي أم تهيئة لعمليات هجومية مستقبلية؟
15:33 GMT
30 د
عالم سبوتنيك
بوتين يتوعد بمحاسبة جميع المسؤولين عن هجوم موسكو
16:03 GMT
59 د
صدى الحياة
خبير اقتصادي: مؤشر"هانكي" غير دقيق ولبنان ليس "الأكثر بؤسا" عربيا
17:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
نصف سكان العالم سيعانون من السمنة خلال 12 عاما
18:00 GMT
13 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
18:14 GMT
20 د
مساحة حرة
مستقبل اقتصاد العالم بعد استخدام المؤسسات المالية في النزاعات السياسية
18:34 GMT
26 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - اعادة
19:00 GMT
108 د
تغطية خاصة للعمل الارهابي في موسكو
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير الرؤى والأحلام على حياتنا
09:18 GMT
36 د
صدى الحياة
تجدد الانتقادات لـ"جرائم الشرف" بعد مقتل قاصر في سوريا
09:54 GMT
6 د
عرب بوينت بودكاست
جولة في العالم العربي... عادات وتقاليد الشعوب في رمضان
10:03 GMT
39 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
10:42 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل الحضارات والثقافات.. إلى أين؟
11:03 GMT
46 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
11:50 GMT
10 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
12:00 GMT
183 د
On air
13:39 GMT
6 د
بلا قيود
خبير: منفذ هجوم "كروكوس" هو المستفيد من ضرب الجبهة الداخلية الروسية
15:03 GMT
60 د
مساحة حرة
أبعاد اتفاق مصر وتركيا على إنشاء منطقة صناعية على ساحل المتوسط
16:03 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: استهداف "كروكوس سيتي" هو جزء من سلسلة عمليات لهز ثقة المجتمع الروسي بقيادته
16:33 GMT
29 د
مساحة حرة
هل تحل مشكلات الجفاف في العالم العربي؟
17:03 GMT
24 د
عرب بوينت بودكاست
الصوم عبر الأديان والثقافات
17:28 GMT
18 د
صدى الحياة
خبير نفسي: الانتحار سلوك ضد الفطرة والوسط الأسري هو من يحدد شخصية الطفل.
17:46 GMT
14 د
الإنسان والثقافة
الرحالة أرتيمي رافالوفيتش يتحدث عن رحلته لغزة ويعتبر طرابلس اللبنانية أجمل مدن المشرق
18:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
اكتشاف طور غريب وحقيقي للمادة كان سابقًا مجرد نظرية
18:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:00 GMT
120 د
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https://sputnikarabic.ae/20240325/وصول-مركبة-سويوز-إم-إس-25-الروسية-إلى-محطة-الفضاء-الدولية-1087378515.html
وصول مركبة "سويوز إم إس-25" الروسية إلى محطة الفضاء الدولية
وصول مركبة "سويوز إم إس-25" الروسية إلى محطة الفضاء الدولية
سبوتنيك عربي
أفاد المدير التنفيذي لوكالة "روسكوسموس" سيرغي كريكاليف، اليوم الاثنين، بأن الالتحام للمركبة الفضائية "سويوز إم إس-25" بمحطة الفضاء الدولية تم تلقائيا، وفقا... 25.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-25T17:37+0000
2024-03-25T17:37+0000
مجتمع
روسيا
أخبار بيلاروسيا اليوم
الولايات المتحدة الأمريكية
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وقال كريكاليف بعد الالتحام بين مركبة الفضاء "سويوز" ومحطة الفضاء الدولية: "تم الالتحام بشكل طبيعي، كان الطاقم يتحكم في العملية. وسار كل شيء بشكل طبيعي".والتحمت المركبة الفضائية "سويوز إم إس-25" التي تقل أول رائدة فضاء من بيلاروسيا، اليوم الاثنين، بمحطة الفضاء الدولية، والتحمت المركبة الفضائية بالوحدة الروسية لمحطة الفضاء الدولية "بريتشال" في الساعة 18:03 بتوقيت موسكو.وتم إطلاق الصاروخ الذي يحمل المركبة الفضائية "سويوز إم إس-25"، في 23 آذار/ مارس الجاري، من منصة الإطلاق الـ31 لقاعدة بايكونور الفضائية. ويضم طاقم المركبة، الروسي أوليغ نوفيتسكي، والبيلاروسية مارينا فاسيليفسكايا والأمريكية تريسي دايسون.وتعتبر فاسيليفسكايا أول امرأة في تاريخ بيلاروسيا تقوم برحلة إلى الفضاء.يشار إلى أنه كان من المقرر في البداية إطلاق المركبة في الساعة 16.21 بتوقيت موسكو يوم 21 آذار، مارس من قاعدة بايكونور. لكن طاقم أجهزة التحكم الإلكترونية ألغى الرحلة قبل 20 ثانية من انطلاقها وخلال وجود الطاقم فيها، بسبب انخفاض الضغط في مصدر التيار الكيميائي، ليتم تأجيل الإطلاق إلى السبت 23 مارس.
https://sputnikarabic.ae/20240223/مركبة-أوديسيوس-الفضائية-تهبط-على-سطح-القمر-بنجاح-1086334950.html
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روسيا, أخبار بيلاروسيا اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية
روسيا, أخبار بيلاروسيا اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية

وصول مركبة "سويوز إم إس-25" الروسية إلى محطة الفضاء الدولية

17:37 GMT 25.03.2024
© Photo / Sergey Volkov/ Roscosmosاليوم العالمي للسياحة - مركبة فضائية "سويوز"
اليوم العالمي للسياحة - مركبة فضائية سويوز - سبوتنيك عربي, 1920, 25.03.2024
© Photo / Sergey Volkov/ Roscosmos
تابعنا عبر
أفاد المدير التنفيذي لوكالة "روسكوسموس" سيرغي كريكاليف، اليوم الاثنين، بأن الالتحام للمركبة الفضائية "سويوز إم إس-25" بمحطة الفضاء الدولية تم تلقائيا، وفقا للبرنامج بالضبط.
وقال كريكاليف بعد الالتحام بين مركبة الفضاء "سويوز" ومحطة الفضاء الدولية: "تم الالتحام بشكل طبيعي، كان الطاقم يتحكم في العملية. وسار كل شيء بشكل طبيعي".
والتحمت المركبة الفضائية "سويوز إم إس-25" التي تقل أول رائدة فضاء من بيلاروسيا، اليوم الاثنين، بمحطة الفضاء الدولية، والتحمت المركبة الفضائية بالوحدة الروسية لمحطة الفضاء الدولية "بريتشال" في الساعة 18:03 بتوقيت موسكو.
اكتشلف سبب حدوث حفرتين في نفس الوقت على سطح القمر - سبوتنيك عربي, 1920, 23.02.2024
مجتمع
مركبة "أوديسيوس" الفضائية تهبط على سطح القمر بنجاح
23 فبراير, 10:52 GMT
وتم إطلاق الصاروخ الذي يحمل المركبة الفضائية "سويوز إم إس-25"، في 23 آذار/ مارس الجاري، من منصة الإطلاق الـ31 لقاعدة بايكونور الفضائية. ويضم طاقم المركبة، الروسي أوليغ نوفيتسكي، والبيلاروسية مارينا فاسيليفسكايا والأمريكية تريسي دايسون.
وتعتبر فاسيليفسكايا أول امرأة في تاريخ بيلاروسيا تقوم برحلة إلى الفضاء.
يشار إلى أنه كان من المقرر في البداية إطلاق المركبة في الساعة 16.21 بتوقيت موسكو يوم 21 آذار، مارس من قاعدة بايكونور. لكن طاقم أجهزة التحكم الإلكترونية ألغى الرحلة قبل 20 ثانية من انطلاقها وخلال وجود الطاقم فيها، بسبب انخفاض الضغط في مصدر التيار الكيميائي، ليتم تأجيل الإطلاق إلى السبت 23 مارس.
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