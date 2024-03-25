https://sputnikarabic.ae/20240325/وصول-مركبة-سويوز-إم-إس-25-الروسية-إلى-محطة-الفضاء-الدولية-1087378515.html
وصول مركبة "سويوز إم إس-25" الروسية إلى محطة الفضاء الدولية
وصول مركبة "سويوز إم إس-25" الروسية إلى محطة الفضاء الدولية
سبوتنيك عربي
أفاد المدير التنفيذي لوكالة "روسكوسموس" سيرغي كريكاليف، اليوم الاثنين، بأن الالتحام للمركبة الفضائية "سويوز إم إس-25" بمحطة الفضاء الدولية تم تلقائيا، وفقا... 25.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-25T17:37+0000
2024-03-25T17:37+0000
2024-03-25T17:37+0000
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وقال كريكاليف بعد الالتحام بين مركبة الفضاء "سويوز" ومحطة الفضاء الدولية: "تم الالتحام بشكل طبيعي، كان الطاقم يتحكم في العملية. وسار كل شيء بشكل طبيعي".والتحمت المركبة الفضائية "سويوز إم إس-25" التي تقل أول رائدة فضاء من بيلاروسيا، اليوم الاثنين، بمحطة الفضاء الدولية، والتحمت المركبة الفضائية بالوحدة الروسية لمحطة الفضاء الدولية "بريتشال" في الساعة 18:03 بتوقيت موسكو.وتم إطلاق الصاروخ الذي يحمل المركبة الفضائية "سويوز إم إس-25"، في 23 آذار/ مارس الجاري، من منصة الإطلاق الـ31 لقاعدة بايكونور الفضائية. ويضم طاقم المركبة، الروسي أوليغ نوفيتسكي، والبيلاروسية مارينا فاسيليفسكايا والأمريكية تريسي دايسون.وتعتبر فاسيليفسكايا أول امرأة في تاريخ بيلاروسيا تقوم برحلة إلى الفضاء.يشار إلى أنه كان من المقرر في البداية إطلاق المركبة في الساعة 16.21 بتوقيت موسكو يوم 21 آذار، مارس من قاعدة بايكونور. لكن طاقم أجهزة التحكم الإلكترونية ألغى الرحلة قبل 20 ثانية من انطلاقها وخلال وجود الطاقم فيها، بسبب انخفاض الضغط في مصدر التيار الكيميائي، ليتم تأجيل الإطلاق إلى السبت 23 مارس.
https://sputnikarabic.ae/20240223/مركبة-أوديسيوس-الفضائية-تهبط-على-سطح-القمر-بنجاح-1086334950.html
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روسيا, أخبار بيلاروسيا اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية
روسيا, أخبار بيلاروسيا اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية
وصول مركبة "سويوز إم إس-25" الروسية إلى محطة الفضاء الدولية
أفاد المدير التنفيذي لوكالة "روسكوسموس" سيرغي كريكاليف، اليوم الاثنين، بأن الالتحام للمركبة الفضائية "سويوز إم إس-25" بمحطة الفضاء الدولية تم تلقائيا، وفقا للبرنامج بالضبط.
وقال كريكاليف بعد الالتحام بين مركبة الفضاء "سويوز" ومحطة الفضاء الدولية: "تم الالتحام بشكل طبيعي، كان الطاقم يتحكم في العملية. وسار كل شيء بشكل طبيعي".
والتحمت المركبة الفضائية "سويوز إم إس-25" التي تقل أول رائدة فضاء من بيلاروسيا، اليوم الاثنين، بمحطة الفضاء الدولية، والتحمت المركبة الفضائية بالوحدة الروسية لمحطة الفضاء الدولية "بريتشال" في الساعة 18:03 بتوقيت موسكو.
وتم إطلاق الصاروخ الذي يحمل المركبة الفضائية "سويوز إم إس-25"، في 23 آذار/ مارس الجاري، من منصة الإطلاق الـ31 لقاعدة بايكونور الفضائية. ويضم طاقم المركبة، الروسي أوليغ نوفيتسكي، والبيلاروسية مارينا فاسيليفسكايا والأمريكية تريسي دايسون.
وتعتبر فاسيليفسكايا أول امرأة في تاريخ بيلاروسيا تقوم برحلة إلى الفضاء.
يشار إلى أنه كان من المقرر في البداية إطلاق المركبة في الساعة 16.21 بتوقيت موسكو يوم 21 آذار، مارس من قاعدة بايكونور. لكن طاقم أجهزة التحكم الإلكترونية ألغى الرحلة قبل 20 ثانية من انطلاقها وخلال وجود الطاقم فيها، بسبب انخفاض الضغط في مصدر التيار الكيميائي، ليتم تأجيل الإطلاق إلى السبت 23 مارس.