إعلام: القوات الجوية الروسية تلقي مئات القنابل على المواقع العسكرية الأوكرانية كل يوم

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تغطية خاصة للعمل الارهابي في موسكو
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير الرؤى والأحلام على حياتنا
09:18 GMT
36 د
صدى الحياة
تجدد الانتقادات لـ"جرائم الشرف" بعد مقتل قاصر في سوريا
09:54 GMT
6 د
عرب بوينت بودكاست
جولة في العالم العربي... عادات وتقاليد الشعوب في رمضان
10:03 GMT
39 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
10:42 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل الحضارات والثقافات.. إلى أين؟
11:03 GMT
46 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
11:50 GMT
10 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
12:00 GMT
183 د
On air
13:39 GMT
6 د
بلا قيود
خبير: منفذ هجوم "كروكوس" هو المستفيد من ضرب الجبهة الداخلية الروسية
15:03 GMT
60 د
مساحة حرة
أبعاد اتفاق مصر وتركيا على إنشاء منطقة صناعية على ساحل المتوسط
16:03 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: استهداف "كروكوس سيتي" هو جزء من سلسلة عمليات لهز ثقة المجتمع الروسي بقيادته
16:33 GMT
29 د
مساحة حرة
هل تحل مشكلات الجفاف في العالم العربي؟
17:03 GMT
24 د
عرب بوينت بودكاست
الصوم عبر الأديان والثقافات
17:28 GMT
18 د
صدى الحياة
خبير نفسي: الانتحار سلوك ضد الفطرة والوسط الأسري هو من يحدد شخصية الطفل.
17:46 GMT
14 د
الإنسان والثقافة
الرحالة أرتيمي رافالوفيتش يتحدث عن رحلته لغزة ويعتبر طرابلس اللبنانية أجمل مدن المشرق
18:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
اكتشاف طور غريب وحقيقي للمادة كان سابقًا مجرد نظرية
18:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
21:00 GMT
28 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
الشخصية الشكاكة وكيفية التعامل معها؟
09:17 GMT
14 د
شؤون عسكرية
خبير: استهداف "كروكوس سيتي" هو جزء من سلسلة عمليات لهز ثقة المجتمع الروسي بقيادته
09:31 GMT
29 د
من الملعب
ما هي ملامح النظام الجديد لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم
10:03 GMT
27 د
مساحة حرة
أبعاد اتفاق مصر وتركيا على إنشاء منطقة صناعية على ساحل المتوسط
10:31 GMT
29 د
كواليس السينما
النقد الفني وتحليل المضمون السينمائي
11:32 GMT
28 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
12:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
علماؤنا العرب في الخارج، ماذا قدموا لبلدانهم؟
17:03 GMT
28 د
صدى الحياة
القوة الناعمة في الحروب والنزاعات... بين ازدواجية المعايير والتضليل الإعلامي
17:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مطلقة وصمة عار أو حق عندما تصبح الحياة لا تطاق
18:00 GMT
50 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
18:50 GMT
10 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
Военнослужащий группировки войск Центр ВС РФ совершенствует навыки стрельбы из противотанковых ракетных комплексов Корнет - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20240326/إعلام-القوات-الجوية-الروسية-تلقي-مئات-القنابل-على-المواقع-العسكرية-الأوكرانية-كل-يوم-1087392475.html
إعلام: القوات الجوية الروسية تلقي مئات القنابل على المواقع العسكرية الأوكرانية كل يوم
إعلام: القوات الجوية الروسية تلقي مئات القنابل على المواقع العسكرية الأوكرانية كل يوم
سبوتنيك عربي
كتبت مجلة أمريكية أن قوات الفضاء الروسية تنفذ يوميًا مئات الغارات الجوية بالقنابل على مواقع القوات المسلحة الأوكرانية. 26.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-26T10:07+0000
2024-03-26T10:07+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
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ويشير المنشور إلى أن القوات المسلحة الأوكرانية ليس لديها ما تصد به هذه الهجمات.وقالت "فوربس": "لفهم مدى خطورة الوضع بالنسبة للألوية الأوكرانية، دعونا نتذكر أن اللواء الميكانيكي رقم 110 التابع للجيش الأوكراني يحتاج فقط إلى 125 قنبلة "كاب" يوميًا لعدة أيام لوقف الدفاع عن أفدييفكا". وقال إيغور ساخار من اللواء الهجومي الثالث في القوات المسلحة الأوكرانية: "بطبيعة الحال، واجه اللواء مشاكل أخرى، على وجه الخصوص، نقص الذخيرة، لكن القنابل الجوية الروسية أصبحت النقطة الأخيرة، جميع المباني والهياكل تتحول ببساطة إلى حفرة بعد إصابة واحدة فقط بقنبلة "كاب"".تتمثل التكتيكات الروسية القياسية الآن في قصف الحامية الأوكرانية أولاً ثم شن هجوم. وكتبت "فوربس" أنه من غير الواضح ما الذي يمكن للقوات المسلحة الأوكرانية فعله حيال هذا التهديد.ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، عامها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
https://sputnikarabic.ae/20240326/مصادر-لـسبوتنيك-ضربات-روسية-تستهدف-مقرات-عسكرية-للقوات-الأوكرانية-في-خاركوف-1087391085.html
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رصد عسكري
رصد عسكري

إعلام: القوات الجوية الروسية تلقي مئات القنابل على المواقع العسكرية الأوكرانية كل يوم

10:07 GMT 26.03.2024
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov / الانتقال إلى بنك الصورجنود من قوات مجموعة "تسنتر" (المركز) التابعة للقوات المسلحة الروسية أثناء تدريب أطقم أنظمة الصواريخ المضادة للدبابات "كورنيت" في اتجاه محور أفدييفكا بمنطقة العملية العسكرية الخاصة
جنود من قوات مجموعة تسنتر (المركز) التابعة للقوات المسلحة الروسية أثناء تدريب أطقم أنظمة الصواريخ المضادة للدبابات كورنيت في اتجاه محور أفدييفكا بمنطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 26.03.2024
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
كتبت مجلة أمريكية أن قوات الفضاء الروسية تنفذ يوميًا مئات الغارات الجوية بالقنابل على مواقع القوات المسلحة الأوكرانية.
ويشير المنشور إلى أن القوات المسلحة الأوكرانية ليس لديها ما تصد به هذه الهجمات.
وقالت "فوربس": "لفهم مدى خطورة الوضع بالنسبة للألوية الأوكرانية، دعونا نتذكر أن اللواء الميكانيكي رقم 110 التابع للجيش الأوكراني يحتاج فقط إلى 125 قنبلة "كاب" يوميًا لعدة أيام لوقف الدفاع عن أفدييفكا".
قرية زايتسيفو، ضواحي أرتيوموفسك، منطقة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 26.03.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
مصادر لـ"سبوتنيك": ضربات روسية تستهدف مقرات عسكرية للقوات الأوكرانية في خاركوف
09:34 GMT
وقال إيغور ساخار من اللواء الهجومي الثالث في القوات المسلحة الأوكرانية: "بطبيعة الحال، واجه اللواء مشاكل أخرى، على وجه الخصوص، نقص الذخيرة، لكن القنابل الجوية الروسية أصبحت النقطة الأخيرة، جميع المباني والهياكل تتحول ببساطة إلى حفرة بعد إصابة واحدة فقط بقنبلة "كاب"".
تتمثل التكتيكات الروسية القياسية الآن في قصف الحامية الأوكرانية أولاً ثم شن هجوم. وكتبت "فوربس" أنه من غير الواضح ما الذي يمكن للقوات المسلحة الأوكرانية فعله حيال هذا التهديد.
ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، عامها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
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