https://sputnikarabic.ae/20240326/إعلام-القوات-الجوية-الروسية-تلقي-مئات-القنابل-على-المواقع-العسكرية-الأوكرانية-كل-يوم-1087392475.html

إعلام: القوات الجوية الروسية تلقي مئات القنابل على المواقع العسكرية الأوكرانية كل يوم

إعلام: القوات الجوية الروسية تلقي مئات القنابل على المواقع العسكرية الأوكرانية كل يوم

سبوتنيك عربي

كتبت مجلة أمريكية أن قوات الفضاء الروسية تنفذ يوميًا مئات الغارات الجوية بالقنابل على مواقع القوات المسلحة الأوكرانية. 26.03.2024, سبوتنيك عربي

2024-03-26T10:07+0000

2024-03-26T10:07+0000

2024-03-26T10:07+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

رصد عسكري

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ويشير المنشور إلى أن القوات المسلحة الأوكرانية ليس لديها ما تصد به هذه الهجمات.وقالت "فوربس": "لفهم مدى خطورة الوضع بالنسبة للألوية الأوكرانية، دعونا نتذكر أن اللواء الميكانيكي رقم 110 التابع للجيش الأوكراني يحتاج فقط إلى 125 قنبلة "كاب" يوميًا لعدة أيام لوقف الدفاع عن أفدييفكا". وقال إيغور ساخار من اللواء الهجومي الثالث في القوات المسلحة الأوكرانية: "بطبيعة الحال، واجه اللواء مشاكل أخرى، على وجه الخصوص، نقص الذخيرة، لكن القنابل الجوية الروسية أصبحت النقطة الأخيرة، جميع المباني والهياكل تتحول ببساطة إلى حفرة بعد إصابة واحدة فقط بقنبلة "كاب"".تتمثل التكتيكات الروسية القياسية الآن في قصف الحامية الأوكرانية أولاً ثم شن هجوم. وكتبت "فوربس" أنه من غير الواضح ما الذي يمكن للقوات المسلحة الأوكرانية فعله حيال هذا التهديد.ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، عامها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.

https://sputnikarabic.ae/20240326/مصادر-لـسبوتنيك-ضربات-روسية-تستهدف-مقرات-عسكرية-للقوات-الأوكرانية-في-خاركوف-1087391085.html

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رصد عسكري