https://sputnikarabic.ae/20240326/مصادر-لـسبوتنيك-ضربات-روسية-تستهدف-مقرات-عسكرية-للقوات-الأوكرانية-في-خاركوف-1087391085.html
مصادر لـ"سبوتنيك": ضربات روسية تستهدف مقرات عسكرية للقوات الأوكرانية في خاركوف
مصادر لـ"سبوتنيك": ضربات روسية تستهدف مقرات عسكرية للقوات الأوكرانية في خاركوف
سبوتنيك عربي
كشفت مصادر عسكرية خاصة، اليوم الثلاثاء، أن القوات الروسية قامت باستهداف جامعة خاركوف الحكومية التابعة لوزارة الداخلية الأوكرانية، مضيفة أنها كانت تحتوي على... 26.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-26T09:34+0000
2024-03-26T09:34+0000
2024-03-26T09:34+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/04/0c/1075816741_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_05a42d8062ec108b04a621ee893a10ef.jpg
وذكرت المصادر العسكرية التابعة للتنسيقيات السرية في مدينة ميكولايف الأوكرانية لوكالة "سبوتنيك"، أن "القوات الجوية الروسية قامت، ليلا، بغارات جوية على مدرسة الدبابات الأوكرانية وجامعة خاركوف التابعة لوزارة الداخلية، حيث أدى ذلك إلى تدمير في البنية التحتية وتصاعد الدخان الأسود".وتابعت المصادر بالقول إنه "بعد الضربات الروسية، هرعت إلى المكان عشرات سيارات الإسعاف وتم تطويق المكان من قبل السلطات الأوكرانية".وفي سياق متصل، أعلنت وسائل إعلام أوكرانية، ليل أمس الاثنين، عن وقوع سبعة انفجارات في مدينة خاركوف مركز المقاطعة.ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، عامها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
https://sputnikarabic.ae/20240326/أوكرانيا-تنتقد-تصريحات-برلين-بشأن-صواريخ-توروس-1087386796.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/04/0c/1075816741_176:0:2907:2048_1920x0_80_0_0_1f5c92c4d5bb3e67c8c6c7c348ec4646.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا
مصادر لـ"سبوتنيك": ضربات روسية تستهدف مقرات عسكرية للقوات الأوكرانية في خاركوف
كشفت مصادر عسكرية خاصة، اليوم الثلاثاء، أن القوات الروسية قامت باستهداف جامعة خاركوف الحكومية التابعة لوزارة الداخلية الأوكرانية، مضيفة أنها كانت تحتوي على قوات أوكرانية تابعة للواء "ليوت" الهجومي.
وذكرت المصادر العسكرية التابعة للتنسيقيات السرية في مدينة ميكولايف الأوكرانية لوكالة "سبوتنيك"، أن "القوات الجوية الروسية قامت، ليلا، بغارات جوية على مدرسة الدبابات الأوكرانية وجامعة خاركوف التابعة لوزارة الداخلية، حيث أدى ذلك إلى تدمير في البنية التحتية وتصاعد الدخان الأسود".
وتابعت المصادر بالقول إنه "بعد الضربات الروسية، هرعت إلى المكان عشرات سيارات الإسعاف وتم تطويق المكان من قبل السلطات الأوكرانية".
وفي سياق متصل، أعلنت وسائل إعلام أوكرانية، ليل أمس الاثنين، عن وقوع سبعة انفجارات في مدينة خاركوف مركز المقاطعة.
ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، عامها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.