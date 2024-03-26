https://sputnikarabic.ae/20240326/مصادر-لـسبوتنيك-ضربات-روسية-تستهدف-مقرات-عسكرية-للقوات-الأوكرانية-في-خاركوف-1087391085.html

مصادر لـ"سبوتنيك": ضربات روسية تستهدف مقرات عسكرية للقوات الأوكرانية في خاركوف

مصادر لـ"سبوتنيك": ضربات روسية تستهدف مقرات عسكرية للقوات الأوكرانية في خاركوف

سبوتنيك عربي

كشفت مصادر عسكرية خاصة، اليوم الثلاثاء، أن القوات الروسية قامت باستهداف جامعة خاركوف الحكومية التابعة لوزارة الداخلية الأوكرانية، مضيفة أنها كانت تحتوي على... 26.03.2024, سبوتنيك عربي

2024-03-26T09:34+0000

2024-03-26T09:34+0000

2024-03-26T09:34+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/04/0c/1075816741_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_05a42d8062ec108b04a621ee893a10ef.jpg

وذكرت المصادر العسكرية التابعة للتنسيقيات السرية في مدينة ميكولايف الأوكرانية لوكالة "سبوتنيك"، أن "القوات الجوية الروسية قامت، ليلا، بغارات جوية على مدرسة الدبابات الأوكرانية وجامعة خاركوف التابعة لوزارة الداخلية، حيث أدى ذلك إلى تدمير في البنية التحتية وتصاعد الدخان الأسود".وتابعت المصادر بالقول إنه "بعد الضربات الروسية، هرعت إلى المكان عشرات سيارات الإسعاف وتم تطويق المكان من قبل السلطات الأوكرانية".وفي سياق متصل، أعلنت وسائل إعلام أوكرانية، ليل أمس الاثنين، عن وقوع سبعة انفجارات في مدينة خاركوف مركز المقاطعة.ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، عامها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.

https://sputnikarabic.ae/20240326/أوكرانيا-تنتقد-تصريحات-برلين-بشأن-صواريخ-توروس-1087386796.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

روسيا