إعلام غربي يوضح سبب اختراق الجيش الروسي خطوط الدفاع الأمامية لنظام كييف

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الأمن الفيدرالي الروسي: الاستخبارات الأوكرانية سهلت هجوم "كروكوس" والإرهابيون المتطرفون أعدوا له
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تأثير الرؤى والأحلام على حياتنا
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صدى الحياة
تجدد الانتقادات لـ"جرائم الشرف" بعد مقتل قاصر في سوريا
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عرب بوينت بودكاست
جولة في العالم العربي... عادات وتقاليد الشعوب في رمضان
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مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
10:42 GMT
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عرب بوينت بودكاست
مستقبل الحضارات والثقافات.. إلى أين؟
11:03 GMT
46 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
11:50 GMT
10 د
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البرنامج المسائي
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خبير: منفذ هجوم "كروكوس" هو المستفيد من ضرب الجبهة الداخلية الروسية
15:03 GMT
60 د
مساحة حرة
أبعاد اتفاق مصر وتركيا على إنشاء منطقة صناعية على ساحل المتوسط
16:03 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: استهداف "كروكوس سيتي" هو جزء من سلسلة عمليات لهز ثقة المجتمع الروسي بقيادته
16:33 GMT
29 د
مساحة حرة
هل تحل مشكلات الجفاف في العالم العربي؟
17:03 GMT
24 د
عرب بوينت بودكاست
الصوم عبر الأديان والثقافات
17:28 GMT
18 د
صدى الحياة
خبير نفسي: الانتحار سلوك ضد الفطرة والوسط الأسري هو من يحدد شخصية الطفل.
17:46 GMT
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الإنسان والثقافة
الرحالة أرتيمي رافالوفيتش يتحدث عن رحلته لغزة ويعتبر طرابلس اللبنانية أجمل مدن المشرق
18:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
اكتشاف طور غريب وحقيقي للمادة كان سابقًا مجرد نظرية
18:31 GMT
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البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
الشخصية الشكاكة وكيفية التعامل معها؟
09:17 GMT
14 د
شؤون عسكرية
خبير: استهداف "كروكوس سيتي" هو جزء من سلسلة عمليات لهز ثقة المجتمع الروسي بقيادته
09:31 GMT
29 د
من الملعب
ما هي ملامح النظام الجديد لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم
10:03 GMT
27 د
مساحة حرة
أبعاد اتفاق مصر وتركيا على إنشاء منطقة صناعية على ساحل المتوسط
10:31 GMT
29 د
كواليس السينما
النقد الفني وتحليل المضمون السينمائي
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البرنامج المسائي
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183 د
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خبير: هجوم "كروكوس " أوضح الفرق بين الإسلام المصنع ببريطانيا والمحمدي الأصيل
15:03 GMT
60 د
مساحة حرة
"بريكس باي" نظام دفع دولي غير مرتبط بالدولار .. ما مميزاته؟
16:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
لماذا تتحدى ميكانيكا الكم الفيزياء
16:33 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علماؤنا العرب في الخارج، ماذا قدموا لبلدانهم؟
17:03 GMT
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القوة الناعمة في الحروب والنزاعات... بين ازدواجية المعايير والتضليل الإعلامي
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عرب بوينت بودكاست
مطلقة وصمة عار أو حق عندما تصبح الحياة لا تطاق
18:00 GMT
50 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
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Военнослужащий группировки войск Центр ВС РФ совершенствует навыки стрельбы из противотанковых ракетных комплексов Корнет - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20240326/إعلام-غربي-يوضح-سبب-اختراق-الجيش-الروسي-خطوط-الدفاع-الأمامية-لنظام-كييف--1087407458.html
إعلام غربي يوضح سبب اختراق الجيش الروسي خطوط الدفاع الأمامية لنظام كييف
إعلام غربي يوضح سبب اختراق الجيش الروسي خطوط الدفاع الأمامية لنظام كييف
سبوتنيك عربي
ذكرت صحيفة بريطانية، اليوم الثلاثاء، أن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي هو المسؤول عن عدم قدرة القوات المسلحة الأوكرانية على توفير الدفاع ضد هجوم الجيش... 26.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-26T15:33+0000
2024-03-26T15:33+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
رصد عسكري
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ووفقا لمجلة "الإيكونوميست" البريطانية، فإنه "ليس لدى زيلينسكي أي عذر خاص للتأخير في بناء التحصينات الدفاعية، خاصة بعد أن أظهر الروس القدرة على الهجوم والسيطرة على مواقع جديدة واختراق خطوط الدفاع الأوكرانية، ولم يعلن الرئيس الأوكراني سوى عن بدء البناء على نطاق واسع بمشاركة قوات الهندسة".وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير/شباط 2022، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس من بطش نظام كييف.وبعد انضمام جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين ومقاطعتي خيرسون وزابوروجيه إلى روسيا، صارت مهمة القوات الروسية تحرير كامل أراضي هذه المناطق من قبضة القوات الأوكرانية، بالإضافة إلى الأهداف الأخرى المتمثلة بنزع سلاح أوكرانيا وضمان حيادها والقضاء على النازية هناك وتقديم المسؤولين عن جرائم الحرب إلى العدالة.
https://sputnikarabic.ae/20240326/ضابط-أمريكي-سابق-روسيا-ستسيطر-على-الأراضي-الواقعة-على-طول-الضفة-اليسرى-لنهر-دنيبر-1087406506.html
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روسيا, رصد عسكري
روسيا, رصد عسكري

إعلام غربي يوضح سبب اختراق الجيش الروسي خطوط الدفاع الأمامية لنظام كييف

15:33 GMT 26.03.2024
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov / الانتقال إلى بنك الصورالقوات المسلحة الروسية تقصف مواقع القوات المسلحة الأوكرانية في اتجاه محور كراسني ليمان، العملية العسكرية الخاصة
القوات المسلحة الروسية تقصف مواقع القوات المسلحة الأوكرانية في اتجاه محور كراسني ليمان، العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 26.03.2024
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov
/
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تابعنا عبر
ذكرت صحيفة بريطانية، اليوم الثلاثاء، أن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي هو المسؤول عن عدم قدرة القوات المسلحة الأوكرانية على توفير الدفاع ضد هجوم الجيش الروسي.
ووفقا لمجلة "الإيكونوميست" البريطانية، فإنه "ليس لدى زيلينسكي أي عذر خاص للتأخير في بناء التحصينات الدفاعية، خاصة بعد أن أظهر الروس القدرة على الهجوم والسيطرة على مواقع جديدة واختراق خطوط الدفاع الأوكرانية، ولم يعلن الرئيس الأوكراني سوى عن بدء البناء على نطاق واسع بمشاركة قوات الهندسة".
ويكتب المراقبون الغربيون أن الأوكرانيين ليس لديهم الحق في إلقاء اللوم على الغرب فقط لعدم قدرتهم على مقاومة الهجوم الروسي، لأنهم أنفسهم لم يكونوا مستعدين له.
طاقم نظام الصواريخ المتعددة الإطلاق أوراغان التابع للمنطقة العسكرية المركزية في اتجاه أفدييفكا، منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 26.03.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
ضابط أمريكي سابق: روسيا ستسيطر على الأراضي الواقعة على طول الضفة اليسرى لنهر دنيبر
15:14 GMT
وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير/شباط 2022، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس من بطش نظام كييف.
وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية؛ موضحا أن هدف العملية يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف.
وبعد انضمام جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين ومقاطعتي خيرسون وزابوروجيه إلى روسيا، صارت مهمة القوات الروسية تحرير كامل أراضي هذه المناطق من قبضة القوات الأوكرانية، بالإضافة إلى الأهداف الأخرى المتمثلة بنزع سلاح أوكرانيا وضمان حيادها والقضاء على النازية هناك وتقديم المسؤولين عن جرائم الحرب إلى العدالة.
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