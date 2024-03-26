https://sputnikarabic.ae/20240326/إعلام-غربي-يوضح-سبب-اختراق-الجيش-الروسي-خطوط-الدفاع-الأمامية-لنظام-كييف--1087407458.html
إعلام غربي يوضح سبب اختراق الجيش الروسي خطوط الدفاع الأمامية لنظام كييف
إعلام غربي يوضح سبب اختراق الجيش الروسي خطوط الدفاع الأمامية لنظام كييف
سبوتنيك عربي
ذكرت صحيفة بريطانية، اليوم الثلاثاء، أن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي هو المسؤول عن عدم قدرة القوات المسلحة الأوكرانية على توفير الدفاع ضد هجوم الجيش... 26.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-26T15:33+0000
2024-03-26T15:33+0000
2024-03-26T15:33+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
رصد عسكري
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ووفقا لمجلة "الإيكونوميست" البريطانية، فإنه "ليس لدى زيلينسكي أي عذر خاص للتأخير في بناء التحصينات الدفاعية، خاصة بعد أن أظهر الروس القدرة على الهجوم والسيطرة على مواقع جديدة واختراق خطوط الدفاع الأوكرانية، ولم يعلن الرئيس الأوكراني سوى عن بدء البناء على نطاق واسع بمشاركة قوات الهندسة".وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير/شباط 2022، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس من بطش نظام كييف.وبعد انضمام جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين ومقاطعتي خيرسون وزابوروجيه إلى روسيا، صارت مهمة القوات الروسية تحرير كامل أراضي هذه المناطق من قبضة القوات الأوكرانية، بالإضافة إلى الأهداف الأخرى المتمثلة بنزع سلاح أوكرانيا وضمان حيادها والقضاء على النازية هناك وتقديم المسؤولين عن جرائم الحرب إلى العدالة.
https://sputnikarabic.ae/20240326/ضابط-أمريكي-سابق-روسيا-ستسيطر-على-الأراضي-الواقعة-على-طول-الضفة-اليسرى-لنهر-دنيبر-1087406506.html
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روسيا, رصد عسكري
إعلام غربي يوضح سبب اختراق الجيش الروسي خطوط الدفاع الأمامية لنظام كييف
ذكرت صحيفة بريطانية، اليوم الثلاثاء، أن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي هو المسؤول عن عدم قدرة القوات المسلحة الأوكرانية على توفير الدفاع ضد هجوم الجيش الروسي.
ووفقا لمجلة "الإيكونوميست" البريطانية، فإنه "ليس لدى زيلينسكي أي عذر خاص للتأخير في بناء التحصينات الدفاعية، خاصة بعد أن أظهر الروس القدرة على الهجوم والسيطرة على مواقع جديدة واختراق خطوط الدفاع الأوكرانية، ولم يعلن الرئيس الأوكراني سوى عن بدء البناء على نطاق واسع بمشاركة قوات الهندسة".
ويكتب المراقبون الغربيون أن الأوكرانيين ليس لديهم الحق في إلقاء اللوم على الغرب فقط لعدم قدرتهم على مقاومة الهجوم الروسي، لأنهم أنفسهم لم يكونوا مستعدين له.
وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير/شباط 2022، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس من بطش نظام كييف.
وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية؛ موضحا أن هدف العملية يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف.
وبعد انضمام جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين ومقاطعتي خيرسون وزابوروجيه إلى روسيا، صارت مهمة القوات الروسية تحرير كامل أراضي هذه المناطق من قبضة القوات الأوكرانية، بالإضافة إلى الأهداف الأخرى المتمثلة بنزع سلاح أوكرانيا وضمان حيادها والقضاء على النازية هناك وتقديم المسؤولين عن جرائم الحرب إلى العدالة.