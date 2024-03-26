https://sputnikarabic.ae/20240326/ضابط-أمريكي-سابق-روسيا-ستسيطر-على-الأراضي-الواقعة-على-طول-الضفة-اليسرى-لنهر-دنيبر-1087406506.html
ضابط أمريكي سابق: روسيا ستسيطر على الأراضي الواقعة على طول الضفة اليسرى لنهر دنيبر
ضابط أمريكي سابق: روسيا ستسيطر على الأراضي الواقعة على طول الضفة اليسرى لنهر دنيبر
سبوتنيك عربي
صرح ضابط المخابرات الأمريكية السابق، سكوت ريتر، بأن روسيا ستسيطر على الأراضي الواقعة على طول الضفة اليسرى لنهر الدنيبر، التي ستصبح الحدود الفعلية لأوكرانيا. 26.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-26T15:14+0000
2024-03-26T15:14+0000
2024-03-26T15:14+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
رصد عسكري
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e8/03/04/1086649243_0:0:3123:1757_1920x0_80_0_0_eed0172b91a299c592a1932600ec2fcf.jpg
وأضاف ريتر على قناة اليوتيوب "ثرو ذا آيز أوف": "أعتقد أن روسيا ستسيطر على نهر دنيبر، وستصبح هذه حدودًا جديدة سيحرسها أسطول دنيبر"، مشيرا إلى أن:وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير/شباط 2022، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس من بطش نظام كييف.وبعد انضمام جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين ومقاطعتي خيرسون وزابوروجيه إلى روسيا، صارت مهمة القوات الروسية تحرير كامل أراضي هذه المناطق من قبضة القوات الأوكرانية، بالإضافة إلى الأهداف الأخرى المتمثلة بنزع سلاح أوكرانيا وضمان حيادها والقضاء على النازية هناك وتقديم المسؤولين عن جرائم الحرب إلى العدالة.
https://sputnikarabic.ae/20240326/ميغ-31-الروسية-تعترض-قاذفات-قنابل-أمريكية-فوق-بحر-بارنتس-1087403251.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e8/03/04/1086649243_44:0:2773:2047_1920x0_80_0_0_cda169b6e3de8740dee3fd89fcac247c.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, رصد عسكري
ضابط أمريكي سابق: روسيا ستسيطر على الأراضي الواقعة على طول الضفة اليسرى لنهر دنيبر
صرح ضابط المخابرات الأمريكية السابق، سكوت ريتر، بأن روسيا ستسيطر على الأراضي الواقعة على طول الضفة اليسرى لنهر الدنيبر، التي ستصبح الحدود الفعلية لأوكرانيا.
وأضاف ريتر على قناة اليوتيوب "ثرو ذا آيز أوف": "أعتقد أن روسيا ستسيطر على نهر دنيبر، وستصبح هذه حدودًا جديدة سيحرسها أسطول دنيبر"، مشيرا إلى أن:
"السيطرة على الضفة اليسرى لأوكرانيا تعني أن المدن الكبرى، بما في ذلك خاركوف وسومي، ستخضع لسيطرة موسكو".
وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير/شباط 2022، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس من بطش نظام كييف.
وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية؛ موضحا أن هدف العملية يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف.
وبعد انضمام جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين ومقاطعتي خيرسون وزابوروجيه إلى روسيا، صارت مهمة القوات الروسية تحرير كامل أراضي هذه المناطق من قبضة القوات الأوكرانية، بالإضافة إلى الأهداف الأخرى المتمثلة بنزع سلاح أوكرانيا وضمان حيادها والقضاء على النازية هناك وتقديم المسؤولين عن جرائم الحرب إلى العدالة.