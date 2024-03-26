https://sputnikarabic.ae/20240326/الأمن-الفيدرالي-الروسي-البيانات-الأولية-تؤكد-الأثر-الأوكراني-في-هجوم-كروكوس-الإرهابي-1087408116.html

الأمن الفيدرالي الروسي: البيانات الأولية تؤكد الأثر الأوكراني في هجوم "كروكوس" الإرهابي

الأمن الفيدرالي الروسي: البيانات الأولية تؤكد الأثر الأوكراني في هجوم "كروكوس" الإرهابي

سبوتنيك عربي

صرح رئيس جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، ألكسندر بورتنيكوف، أن المعلومات الأولية الواردة من المعتقلين في قضية الهجوم الإرهابي على "كروكوس سيتي" تؤكد وجود الأثر... 26.03.2024, سبوتنيك عربي

2024-03-26T15:51+0000

2024-03-26T15:51+0000

2024-03-26T15:51+0000

الهجوم الإرهابي في موسكو

روسيا

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وأضاف بورتنيكوف أن "البيانات الأولية التي تلقيناها من المعتقلين تؤكد ذلك، لذلك، سنعمل على تحسين المعلومات التي يجب أن توضح لنا ما إذا كان وجود ومشاركة الجانب الأوكراني حقيقيًا أم لا".وشدد على أن الإرهابيين وحدهم لم يكن بوسعهم الاستعداد هجوم إرهابي كهذا، "بالطبع، لقد تمت مساعدتهم".ووفقا له، فإن الهجوم الإرهابي كان مفيدا لأجهزة المخابرات الغربية وأوكرانيا من أجل زعزعة الوضع في روسيا وبث الذعر في المجتمع.واقتحم 4 مسلحين قاعة مجمع "كروكوس سيتي هول" في العاصمة الروسية موسكو، مساء يوم الجمعة 22 مارس/آذار الجاري، وأطلقوا النار على الناس من مسافة قريبة وألقوا قنابل حارقة.وحسب آخر البيانات الرسمية، قُتل 139 شخصا، بينهم أطفال، حيث لم تصدر بعد البيانات الرسمية النهائية لعدد الضحايا.وأفاد الكرملين بأن رئيس جهاز الأمن الفيدرالي الروسي ألكسندر بورتنيكوف، أبلغ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، باعتقال 11 شخصًا، من بينهم الإرهابيون الأربعة المتورطون بشكل مباشر في الهجوم الإرهابي بمقاطعة موسكو.وتوالت الإدانات الدولية والعربية للهجوم الإرهابي في موسكو، فقد دان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، "بأشد العبارات الهجوم الإرهابي"، كما أدان مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة الهجوم ووصفه بأنه "هجوم إرهابي شنيع وجبان".

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الهجوم الإرهابي في موسكو, روسيا