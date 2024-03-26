https://sputnikarabic.ae/20240326/خبير-تركي-نقف-إلى-جانب-روسيا-وسنقدم-كل-المعلومات-حول-تجاوز-الإرهابيين-الحدود-1087404566.html

خبير تركي: نقف إلى جانب روسيا وسنقدم كل المعلومات حول تجاوز الإرهابيين الحدود

خبير تركي: نقف إلى جانب روسيا وسنقدم كل المعلومات حول تجاوز الإرهابيين الحدود

سبوتنيك عربي

أفادت مصادر أمنية أن السلطات الأمنية التركية تدرس بعناية دخول اثنين من منفذي هجوم مجمع "كروكوس" في موسكو إلى روسيا عبر تركيا. 26.03.2024, سبوتنيك عربي

2024-03-26T14:22+0000

2024-03-26T14:22+0000

2024-03-26T14:32+0000

العالم

الهجوم الإرهابي في موسكو

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حول هذا الموضوع، قال الخبير بالشأن التركي، الدكتور مهند حافظ أوغلو: "ضبط الحدود أمر يكاد أن يكون مستحيلاً في كل دول العالم مهما كانت استخبارات الدولة قوية فلن تضبط الحدود بالمطلق وبشكل كامل دون أن يحدث اختراق لتلك الحدود فإن هذا الأمرِ من حيث الواقع العملي غير ممكن أبدا".وتابع أوغلو: "نحن اليوم نعلم في تركيا بأن روسيا مستهدفة وبالتالي بعد مرورِ حوالي عامين على الفتنة والحرب التي أشعلها الغرب ضد روسيا وصمود روسيا وتحقيق انتصارات كثيرة سواء على المستوى العسكري أو السياسي بل المفاجأة كانت على المستوى الاقتصادي وبالتالي هم يريدون فعلاً كسر روسيا من خلال عمليات إرهابية".وأوضح أوغلو أن بعد فوز الرئيس بوتين في الانتخابات الروسية هناك أطرافا لا تريد لروسيا أن تستقر داخليا ولم يستطيعوا كسرها في الملفات الخارجية فيحاولون من الداخل ولكن الأمور لا تجري كما يردون.ورأى أوغلو أن "الأمر ليس مجرد إرهابيين أو تنظيم داعش فلنرجع إلى النشأة من أنشأه؟ من أوجده؟ أليست الولايات المتحدة الأمريكية بالتعاون مع بعض الدول الإقليمية التي تستخدمها واشنطن لتحقيق بعضِ الأهداف التي لا تسطيع عن طريق التحركات الرسمية سواء العسكرية أو السياسية تحقيق أهدفها؟ نحن ندرك تماما وعلى قناعة تامة بأن واشنطن هي من تقف وراء داعش وهي التي تحرك عناصره سواء كانت في العمليات الإرهابية الأخيرة في روسيا أو قبلها في العراق أو سوريا أو في الداخل التركي نحن لدينا بشكل شبه يومي عمليات واستخبارات تركية ضد هذا التنظيم الإرهابي الداعشي لأن هناك عناصر كما يسمون خلايا نائمة يحاولون بين الحين والآخرِ التجهيز لعمليات إرهابية والتخطيط لها ولكن الاستخباراتِ التركية تحبط هذه العمليات قبل أن تبدأ وإلا شهدنا كل يوم تقريبا أو كل أسبوع تفجيرا في تركيا إلا أن تركيا تعلم تماما بأن هذا التنظيم الإرهابي هو برعاية أمريكية بشكل أساسي وبشكلٍ أولي".وأشار أوغلو إلى أن واشنطن تريد إخفاء الأمر أو التبرؤ منه ولكن هذا الأمر يعود إليها وهو الواقع لأن ندرك تماما بأن هنالك أهدافا تريد تحقيقها ولكن لا تستطيع أن تحققها على مستوى الجيش النظامي أو التحركات أوْ القواعد الأمريكية تلجأ إلى عناصر وإلى تنظيمات عابرة للحدود تصدر الإرهاب لخارج الحدود لتحقيق تلك الأهداف إذا داعش هو عبارة عن إنتاج أمريكي يستخدم وينشط عندما تأتي الأوامر من واشنطن، نحن نعلم تماما بأن هناكَ مآرب أمريكية غير نظيفة تريد تحقيقه من خلال ذلك التنظيمِ الإرهابي وسواء كان هناك على المستوى الإعلامي بأنه يوجد تحالف دولي ضد داعش كما تتدعي الولايات المتحدة الأمريكية، ولكن على مستوى الواقع مع الأسف نعلم تماما بأنها هي من تحركه وهي من تقوم باستخدامه سواء كان داعشا أو كان إوهابيا في العراق أو كان قسدا في سوريا، هي عبارة عن أدوات تقوم بتحريكها لتحقيق أهداف خاصة بها لتضيق الأمن لتلك الدولة أو هذه الدولة".

https://sputnikarabic.ae/20240326/لوكاشينكو-يوعد-بإبلاغ-بوتين-بشكوكه-حول-القائمين-على-تنفيذ-الهجوم-الإرهابي-في-كروكوس-سيتي-1087403022.html

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العالم, الهجوم الإرهابي في موسكو