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الأمن الفيدرالي الروسي: الاستخبارات الأوكرانية سهلت هجوم "كروكوس" والإرهابيون المتطرفون أعدوا له
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الأمن الفيدرالي الروسي: الاستخبارات الأوكرانية سهلت هجوم "كروكوس" والإرهابيون المتطرفون أعدوا له
الأمن الفيدرالي الروسي: الاستخبارات الأوكرانية سهلت هجوم "كروكوس" والإرهابيون المتطرفون أعدوا له
سبوتنيك عربي
صرح رئيس جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، ألكسندر بورتنيكوف، اليوم الثلاثاء، أن الاستخبارات الأوكرانية سهلت الهجوم الإرهابي على قاعة "كروكوس سيتي" في ضواحي موسكو،... 26.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-26T11:58+0000
2024-03-26T12:26+0000
الهجوم الإرهابي في موسكو
روسيا
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وأضاف بورتنيكوف، أن الاستخبارات الأوكرانية، سهلت الهجوم الإرهابي على قاعة "كروكوس سيتي"، وأوضح أن "الهجوم كان يعده إرهابيون متطرفون".وأكد بورتنيكوف على أن "أجهزة المخابرات الغربية وأوكرانيا، كانت بحاجة لتنفيذ الهجوم الإرهابي في "كروكوس سيتي" من أجل زعزعة الوضع وإثارة الذعر في المجتمع الروسي".وأكد سكرتير مجلس الأمن الروسي، نيكولاي باتروشيف، اليوم الثلاثاء، أن أوكرانيا تقف وراء الهجوم الإرهابي على مجمع "كروكوس سيتي هول" في مقاطعة موسكو.وأفاد مراسل وكالة "سبوتنيك"، الذي شهد الحادث بأن ثلاثة أشخاص على الأقل يرتدون ملابس مموهة ودون أقنعة اقتحموا قاعة "كروكوس سيتي هول" وأطلقوا النار على الناس من مسافة قريبة وألقوا قنابل حارقة.وحسب آخر البيانات الرسمية، قُتل 137 شخصا، بينهم أطفال، حيث لم تصدر بعد البيانات الرسمية النهائية لعدد الضحايا.وأفاد الكرملين بأن رئيس جهاز الأمن الفيدرالي الروسي ألكسندر بورتنيكوف، أبلغ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، باعتقال 11 شخصًا، من بينهم الإرهابيون الأربعة المتورطون بشكل مباشر في الهجوم الإرهابي بمقاطعة موسكو.كما أعلن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي أن المتورطين في هجوم "كروكوس" الإرهابي خططوا لعبور الحدود الروسية الأوكرانية، وكانوا على تواصل مع أشخاص على الجانب الأوكراني.وتوالت الإدانات الدولية والعربية للهجوم الإرهابي في موسكو، فقد دان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، "بأشد العبارات الهجوم الإرهابي"، كما أدان مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة الهجوم ووصفه بأنه "هجوم إرهابي شنيع وجبان".
https://sputnikarabic.ae/20240326/سكرتير-مجلس-الأمن-الروسي-أوكرانيا-تقف-وراء-الهجوم-الإرهابي-على-كروكوس-سيتي-هول-1087395669.html
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الهجوم الإرهابي في موسكو, روسيا
الهجوم الإرهابي في موسكو, روسيا

الأمن الفيدرالي الروسي: الاستخبارات الأوكرانية سهلت هجوم "كروكوس" والإرهابيون المتطرفون أعدوا له

11:58 GMT 26.03.2024 (تم التحديث: 12:26 GMT 26.03.2024)
© Photo / The Federal Security Service of the Russian Federation / الانتقال إلى بنك الصورالأمن الفيدرالي الروسي يمنع هجوما إرهابيا في القرم، روسيا 23 فبراير 2022
الأمن الفيدرالي الروسي يمنع هجوما إرهابيا في القرم، روسيا 23 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 26.03.2024
© Photo / The Federal Security Service of the Russian Federation
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صرح رئيس جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، ألكسندر بورتنيكوف، اليوم الثلاثاء، أن الاستخبارات الأوكرانية سهلت الهجوم الإرهابي على قاعة "كروكوس سيتي" في ضواحي موسكو، وأن الإرهابيين المتطرفين كانوا يعدون له.
وأضاف بورتنيكوف، أن الاستخبارات الأوكرانية، سهلت الهجوم الإرهابي على قاعة "كروكوس سيتي"، وأوضح أن "الهجوم كان يعده إرهابيون متطرفون".
وأكد بورتنيكوف على أن "أجهزة المخابرات الغربية وأوكرانيا، كانت بحاجة لتنفيذ الهجوم الإرهابي في "كروكوس سيتي" من أجل زعزعة الوضع وإثارة الذعر في المجتمع الروسي".

وأشار إلى أن "الإرهابيين خططوا للهروب إلى أوكرانيا، وجهازنا الأمني بذل ما بوسعه لمنع حدوث ذلك".

وأكد سكرتير مجلس الأمن الروسي، نيكولاي باتروشيف، اليوم الثلاثاء، أن أوكرانيا تقف وراء الهجوم الإرهابي على مجمع "كروكوس سيتي هول" في مقاطعة موسكو.
وقال باتروشيف للصحفيين ردًا على سؤال عما إذا كانت أوكرانيا تقف وراء الهجوم، أم أن تنظيم "داعش" (المحظور في روسيا): "بالطبع أوكرانيا".
مجلس الأمن الروسي، موسكو، روسيا 21 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 26.03.2024
سكرتير مجلس الأمن الروسي: أوكرانيا تقف وراء الهجوم الإرهابي على "كروكوس سيتي هول"
11:33 GMT

واقتحم 4 مسلحين قاعة مجمع "كروكوس سيتي هول" في العاصمة الروسية موسكو، مساء يوم الجمعة 22 مارس/آذار الجاري، وأطلقوا النار على الناس من مسافة قريبة وألقوا قنابل حارقة.

وأفاد مراسل وكالة "سبوتنيك"، الذي شهد الحادث بأن ثلاثة أشخاص على الأقل يرتدون ملابس مموهة ودون أقنعة اقتحموا قاعة "كروكوس سيتي هول" وأطلقوا النار على الناس من مسافة قريبة وألقوا قنابل حارقة.
وحسب آخر البيانات الرسمية، قُتل 137 شخصا، بينهم أطفال، حيث لم تصدر بعد البيانات الرسمية النهائية لعدد الضحايا.

ووصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، هجوم "كروكوس" بالدموي والهمجي، وأعلن الحداد الوطني في البلاد.

وأفاد الكرملين بأن رئيس جهاز الأمن الفيدرالي الروسي ألكسندر بورتنيكوف، أبلغ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، باعتقال 11 شخصًا، من بينهم الإرهابيون الأربعة المتورطون بشكل مباشر في الهجوم الإرهابي بمقاطعة موسكو.
كما أعلن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي أن المتورطين في هجوم "كروكوس" الإرهابي خططوا لعبور الحدود الروسية الأوكرانية، وكانوا على تواصل مع أشخاص على الجانب الأوكراني.
وتوالت الإدانات الدولية والعربية للهجوم الإرهابي في موسكو، فقد دان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، "بأشد العبارات الهجوم الإرهابي"، كما أدان مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة الهجوم ووصفه بأنه "هجوم إرهابي شنيع وجبان".
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