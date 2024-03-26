https://sputnikarabic.ae/20240326/الاستخبارات-الأوكرانية-تخشى-استخدام-مروحيات-بلاك-هوك-في-مهام-حقيقية-1087402713.html
الاستخبارات الأوكرانية تخشى استخدام مروحيات "بلاك هوك" في مهام حقيقية
الاستخبارات الأوكرانية تخشى استخدام مروحيات "بلاك هوك" في مهام حقيقية
سبوتنيك عربي
أفادت مديرية الاستخبارات الرئيسية بوزارة الدفاع الأوكرانية، في فبراير/شباط من العام الماضي، بأنها حصلت على مروحية من طراز "UH-60" (بلاك هوك). 26.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-26T12:59+0000
2024-03-26T12:59+0000
2024-03-26T12:59+0000
رصد عسكري
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/01/13/1072457392_0:123:3423:2048_1920x0_80_0_0_3c820a1ccab8d06b911dd2ee973bb4ca.jpg
ووفقا لبعض التقارير، قبل تسليمها إلى النقطة الساخنة، كانت المروحيات تشغل من قبل إحدى الشركات الأجنبية الخاصة.وقبل عام تقريبًا، كانت يتم تُستخدم حصريًا لأغراض الدعاية، لإنشاء مقاطع فيديو وتقارير مصورة من مختلف الفئات والتدريبات. وعلى الرغم من أن المروحية مزودة بأسلحة رشاشة، إلا أن المديرية تخشى إرسالها في مهمات حقيقية لأن هذه النسخة لا تحتوي على أنظمة حماية. يمكن إسقاطه بسهولة حتى باستخدام نظام صاروخي مضاد للطائرات غير حديث، وفقا لصحيفة "روسكويه أوروجيه".كما أفادت التقارير أن الاستخبارات الأوكرانية حصلت على مروحية ثانية من هذا الطراز، وكانت تستخدم أيضا لأغراض الدعاية.
https://sputnikarabic.ae/20240326/راجمات-أوراغان-تضرب-مواقع-أوكرانية-فيديو-1087397637.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري
الاستخبارات الأوكرانية تخشى استخدام مروحيات "بلاك هوك" في مهام حقيقية
أفادت مديرية الاستخبارات الرئيسية بوزارة الدفاع الأوكرانية، في فبراير/شباط من العام الماضي، بأنها حصلت على مروحية من طراز "UH-60" (بلاك هوك).
ووفقا لبعض التقارير، قبل تسليمها إلى النقطة الساخنة، كانت المروحيات تشغل من قبل إحدى الشركات الأجنبية الخاصة.
وقبل عام تقريبًا، كانت يتم تُستخدم حصريًا لأغراض الدعاية، لإنشاء مقاطع فيديو وتقارير مصورة من مختلف الفئات والتدريبات.
وعلى الرغم من أن المروحية مزودة بأسلحة رشاشة، إلا أن المديرية تخشى إرسالها في مهمات حقيقية لأن هذه النسخة لا تحتوي على أنظمة حماية. يمكن إسقاطه بسهولة حتى باستخدام نظام صاروخي مضاد للطائرات غير حديث، وفقا لصحيفة "روسكويه أوروجيه"
.
كما أفادت التقارير أن الاستخبارات الأوكرانية حصلت على مروحية ثانية من هذا الطراز، وكانت تستخدم أيضا لأغراض الدعاية.