الاستخبارات الأوكرانية تخشى استخدام مروحيات "بلاك هوك" في مهام حقيقية

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الأمن الفيدرالي الروسي: الاستخبارات الأوكرانية سهلت هجوم "كروكوس" والإرهابيون المتطرفون أعدوا له
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جولة في العالم العربي... عادات وتقاليد الشعوب في رمضان
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مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
10:42 GMT
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عرب بوينت بودكاست
مستقبل الحضارات والثقافات.. إلى أين؟
11:03 GMT
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15:03 GMT
60 د
مساحة حرة
أبعاد اتفاق مصر وتركيا على إنشاء منطقة صناعية على ساحل المتوسط
16:03 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: استهداف "كروكوس سيتي" هو جزء من سلسلة عمليات لهز ثقة المجتمع الروسي بقيادته
16:33 GMT
29 د
مساحة حرة
هل تحل مشكلات الجفاف في العالم العربي؟
17:03 GMT
24 د
عرب بوينت بودكاست
الصوم عبر الأديان والثقافات
17:28 GMT
18 د
صدى الحياة
خبير نفسي: الانتحار سلوك ضد الفطرة والوسط الأسري هو من يحدد شخصية الطفل.
17:46 GMT
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الإنسان والثقافة
الرحالة أرتيمي رافالوفيتش يتحدث عن رحلته لغزة ويعتبر طرابلس اللبنانية أجمل مدن المشرق
18:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
اكتشاف طور غريب وحقيقي للمادة كان سابقًا مجرد نظرية
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عرب بوينت بودكاست
الشخصية الشكاكة وكيفية التعامل معها؟
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خبير: استهداف "كروكوس سيتي" هو جزء من سلسلة عمليات لهز ثقة المجتمع الروسي بقيادته
09:31 GMT
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كواليس السينما
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البرنامج المسائي
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عرب بوينت بودكاست
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صدى الحياة
القوة الناعمة في الحروب والنزاعات... بين ازدواجية المعايير والتضليل الإعلامي
17:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مطلقة وصمة عار أو حق عندما تصبح الحياة لا تطاق
18:00 GMT
50 د
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https://sputnikarabic.ae/20240326/الاستخبارات-الأوكرانية-تخشى-استخدام-مروحيات-بلاك-هوك-في-مهام-حقيقية-1087402713.html
الاستخبارات الأوكرانية تخشى استخدام مروحيات "بلاك هوك" في مهام حقيقية
الاستخبارات الأوكرانية تخشى استخدام مروحيات "بلاك هوك" في مهام حقيقية
سبوتنيك عربي
أفادت مديرية الاستخبارات الرئيسية بوزارة الدفاع الأوكرانية، في فبراير/شباط من العام الماضي، بأنها حصلت على مروحية من طراز "UH-60" (بلاك هوك). 26.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-26T12:59+0000
2024-03-26T12:59+0000
رصد عسكري
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ووفقا لبعض التقارير، قبل تسليمها إلى النقطة الساخنة، كانت المروحيات تشغل من قبل إحدى الشركات الأجنبية الخاصة.وقبل عام تقريبًا، كانت يتم تُستخدم حصريًا لأغراض الدعاية، لإنشاء مقاطع فيديو وتقارير مصورة من مختلف الفئات والتدريبات. وعلى الرغم من أن المروحية مزودة بأسلحة رشاشة، إلا أن المديرية تخشى إرسالها في مهمات حقيقية لأن هذه النسخة لا تحتوي على أنظمة حماية. يمكن إسقاطه بسهولة حتى باستخدام نظام صاروخي مضاد للطائرات غير حديث، وفقا لصحيفة "روسكويه أوروجيه".كما أفادت التقارير أن الاستخبارات الأوكرانية حصلت على مروحية ثانية من هذا الطراز، وكانت تستخدم أيضا لأغراض الدعاية.
https://sputnikarabic.ae/20240326/راجمات-أوراغان-تضرب-مواقع-أوكرانية-فيديو-1087397637.html
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رصد عسكري
رصد عسكري

الاستخبارات الأوكرانية تخشى استخدام مروحيات "بلاك هوك" في مهام حقيقية

12:59 GMT 26.03.2024
© AP Photo / Boris Grdanoskiمروحية بلاك هوك الأمريكية
مروحية بلاك هوك الأمريكية - سبوتنيك عربي, 1920, 26.03.2024
© AP Photo / Boris Grdanoski
تابعنا عبر
أفادت مديرية الاستخبارات الرئيسية بوزارة الدفاع الأوكرانية، في فبراير/شباط من العام الماضي، بأنها حصلت على مروحية من طراز "UH-60" (بلاك هوك).
ووفقا لبعض التقارير، قبل تسليمها إلى النقطة الساخنة، كانت المروحيات تشغل من قبل إحدى الشركات الأجنبية الخاصة.
وقبل عام تقريبًا، كانت يتم تُستخدم حصريًا لأغراض الدعاية، لإنشاء مقاطع فيديو وتقارير مصورة من مختلف الفئات والتدريبات.
صواريخ يتم إطلاقها من نظام أوراغان الروسي من قبل لواء المدفعية التابع للقوات المسلحة الروسية. - سبوتنيك عربي, 1920, 26.03.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
راجمات "أوراغان" تضرب مواقع أوكرانية... فيديو
11:41 GMT
وعلى الرغم من أن المروحية مزودة بأسلحة رشاشة، إلا أن المديرية تخشى إرسالها في مهمات حقيقية لأن هذه النسخة لا تحتوي على أنظمة حماية. يمكن إسقاطه بسهولة حتى باستخدام نظام صاروخي مضاد للطائرات غير حديث، وفقا لصحيفة "روسكويه أوروجيه".
كما أفادت التقارير أن الاستخبارات الأوكرانية حصلت على مروحية ثانية من هذا الطراز، وكانت تستخدم أيضا لأغراض الدعاية.
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