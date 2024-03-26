https://sputnikarabic.ae/20240326/راجمات-أوراغان-تضرب-مواقع-أوكرانية-فيديو-1087397637.html
راجمات "أوراغان" تضرب مواقع أوكرانية... فيديو
راجمات "أوراغان" تضرب مواقع أوكرانية... فيديو
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الدفاع الروسية أنه تم ضرب نقطة الانتشار المؤقتة الأوكرانية على الضفة اليمنى لنهر دنيبر بنيران راجمات "أوراغان". 26.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-26T11:41+0000
2024-03-26T11:41+0000
2024-03-26T11:41+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e8/03/0f/1087021111_0:277:3150:2048_1920x0_80_0_0_9a8891dc2d76a17ad3b24cb918dbb551.jpg
وأكدت الوزارة أنه تم تحديد الهدف بمساعدة الاستطلاع الجوي الذي كشف تحركات مشاة العدو ومعداته الثقيلة. وتم إطلاق عدة ضربات صاروخية على نقطة الانتشار المؤقتة. وتمكنت القوات الروسية من تدمير المباني والتحصينات وتدمير أفراد ومعدات العدو. ولفت قائد الطاقم، واصفًا "أوراغان" ذا الثماني عجلات، بأن المركبة قادرة على التغلب على أي عقبات.ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، عامها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
https://sputnikarabic.ae/20240326/الدفاع-الروسية-تؤكد-تحييد-مئات-العسكريين-الأوكرانيين-على-محاور-عدة-خلال-الساعات-الـ24-الماضية-1087394145.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري
راجمات "أوراغان" تضرب مواقع أوكرانية... فيديو
أعلنت وزارة الدفاع الروسية أنه تم ضرب نقطة الانتشار المؤقتة الأوكرانية على الضفة اليمنى لنهر دنيبر بنيران راجمات "أوراغان".
وأكدت الوزارة أنه تم تحديد الهدف بمساعدة الاستطلاع الجوي الذي كشف تحركات مشاة العدو ومعداته الثقيلة.
وتم إطلاق عدة ضربات صاروخية على نقطة الانتشار المؤقتة. وتمكنت القوات الروسية من تدمير المباني والتحصينات وتدمير أفراد ومعدات العدو.
ولفت قائد الطاقم، واصفًا "أوراغان" ذا الثماني عجلات، بأن المركبة قادرة على التغلب على أي عقبات.
ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، عامها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.