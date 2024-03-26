https://sputnikarabic.ae/20240326/الخارجية-الروسية-لا-أحد-سيثق-بكلام-واشنطن-بشأن-عدم-تورط-كييف-بهجوم-كروكوس-الإرهابي-1087404990.html

الخارجية الروسية: لا أحد يثق بكلام واشنطن بشأن عدم تورط كييف بهجوم "كروكوس" الإرهابي

الخارجية الروسية: لا أحد يثق بكلام واشنطن بشأن عدم تورط كييف بهجوم "كروكوس" الإرهابي

سبوتنيك عربي

صرحت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الثلاثاء، بأنه لا أحد سيثق بتصريحات الولايات المتحدة بشأن عدم تورط كييف في هجوم "كروكوس" الإرهابي،... 26.03.2024, سبوتنيك عربي

2024-03-26T14:35+0000

2024-03-26T14:35+0000

2024-03-26T14:42+0000

الهجوم الإرهابي في موسكو

روسيا

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وأضافت زاخاروفا للصحفيين: "الآن تقول واشنطن إن أوكرانيا المزعومة لا علاقة لها بالأمر، ومن سيصدقهم، عندما كانت واشنطن في 2013-2014، وكانت بريطانيا وألمانيا، وبروكسل، وباريس، ووارسو، وجميع دول البلطيق، تصفق وتوزع المال قدر المستطاع لأولئك الذين ألقوا قنابل المولوتوف على نفس المباني المدنية والبنية التحتية في وسط كييف".وأكد بورتنيكوف أن "أجهزة المخابرات الغربية وأوكرانيا، كانت بحاجة لتنفيذ الهجوم الإرهابي في "كروكوس سيتي" من أجل زعزعة الوضع وإثارة الذعر في المجتمع الروسي".واقتحم 4 مسلحين قاعة مجمع "كروكوس سيتي هول" في العاصمة الروسية موسكو، مساء يوم الجمعة 22 مارس/آذار الجاري، وأطلقوا النار على الناس من مسافة قريبة وألقوا قنابل حارقة.وأفاد مراسل وكالة "سبوتنيك"، الذي شهد الحادث بأن ثلاثة أشخاص على الأقل يرتدون ملابس مموهة ودون أقنعة اقتحموا قاعة "كروكوس سيتي هول" وأطلقوا النار على الناس من مسافة قريبة وألقوا قنابل حارقة.وحسب آخر البيانات الرسمية، قُتل 139 شخصا، بينهم أطفال، حيث لم تصدر بعد البيانات الرسمية النهائية لعدد الضحايا.وأفاد الكرملين بأن رئيس جهاز الأمن الفيدرالي الروسي ألكسندر بورتنيكوف، أبلغ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، باعتقال 11 شخصًا، من بينهم الإرهابيون الأربعة المتورطون بشكل مباشر في الهجوم الإرهابي بمقاطعة موسكو.وتوالت الإدانات الدولية والعربية للهجوم الإرهابي في موسكو، فقد دان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، "بأشد العبارات الهجوم الإرهابي"، كما أدان مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة الهجوم ووصفه بأنه "هجوم إرهابي شنيع وجبان".

https://sputnikarabic.ae/20240326/سكرتير-مجلس-الأمن-الروسي-أوكرانيا-تقف-وراء-الهجوم-الإرهابي-على-كروكوس-سيتي-هول-1087395669.html

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الهجوم الإرهابي في موسكو, روسيا