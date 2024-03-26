الدفاعات الجوية تسقط 18 هدفا جويا قرب مدينة بيلغورود الروسية

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الأمن الفيدرالي الروسي: الاستخبارات الأوكرانية سهلت هجوم "كروكوس" والإرهابيون المتطرفون أعدوا له
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عرب بوينت بودكاست
جولة في العالم العربي... عادات وتقاليد الشعوب في رمضان
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مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
10:42 GMT
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عرب بوينت بودكاست
مستقبل الحضارات والثقافات.. إلى أين؟
11:03 GMT
46 د
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10 د
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15:03 GMT
60 د
مساحة حرة
أبعاد اتفاق مصر وتركيا على إنشاء منطقة صناعية على ساحل المتوسط
16:03 GMT
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شؤون عسكرية
خبير: استهداف "كروكوس سيتي" هو جزء من سلسلة عمليات لهز ثقة المجتمع الروسي بقيادته
16:33 GMT
29 د
مساحة حرة
هل تحل مشكلات الجفاف في العالم العربي؟
17:03 GMT
24 د
عرب بوينت بودكاست
الصوم عبر الأديان والثقافات
17:28 GMT
18 د
صدى الحياة
خبير نفسي: الانتحار سلوك ضد الفطرة والوسط الأسري هو من يحدد شخصية الطفل.
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الإنسان والثقافة
الرحالة أرتيمي رافالوفيتش يتحدث عن رحلته لغزة ويعتبر طرابلس اللبنانية أجمل مدن المشرق
18:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
اكتشاف طور غريب وحقيقي للمادة كان سابقًا مجرد نظرية
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06:00 GMT
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الشخصية الشكاكة وكيفية التعامل معها؟
09:17 GMT
14 د
شؤون عسكرية
خبير: استهداف "كروكوس سيتي" هو جزء من سلسلة عمليات لهز ثقة المجتمع الروسي بقيادته
09:31 GMT
29 د
من الملعب
ما هي ملامح النظام الجديد لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم
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مساحة حرة
أبعاد اتفاق مصر وتركيا على إنشاء منطقة صناعية على ساحل المتوسط
10:31 GMT
29 د
كواليس السينما
النقد الفني وتحليل المضمون السينمائي
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28 د
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183 د
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خبير: هجوم "كروكوس " أوضح الفرق بين الإسلام المصنع ببريطانيا والمحمدي الأصيل
15:03 GMT
60 د
مساحة حرة
"بريكس باي" نظام دفع دولي غير مرتبط بالدولار .. ما مميزاته؟
16:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
لماذا تتحدى ميكانيكا الكم الفيزياء
16:33 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علماؤنا العرب في الخارج، ماذا قدموا لبلدانهم؟
17:03 GMT
28 د
صدى الحياة
وسائل الإعلام بين ازدواجية المعايير والتضليل الإعلامي
17:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مطلقة وصمة عار أو حق عندما تصبح الحياة لا تطاق
18:00 GMT
50 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
18:50 GMT
10 د
مدار الليل والنهار
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Военнослужащий группировки войск Центр ВС РФ совершенствует навыки стрельбы из противотанковых ракетных комплексов Корнет - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20240326/الدفاعات-الجوية-تسقط-18-هدفا-جويا-قرب-مدينة-بيلغورود-الروسية-1087414207.html
الدفاعات الجوية تسقط 18 هدفا جويا قرب مدينة بيلغورود الروسية
الدفاعات الجوية تسقط 18 هدفا جويا قرب مدينة بيلغورود الروسية
سبوتنيك عربي
أعلن حاكم بيلغورود، فياتشيسلاف غلادكوف، صباح اليوم الأربعاء، أن أنظمة الدفاع الجوي الروسي أسقطت 18 هدفاً جوياً فوق مدينة بيلغورود ومنطقة بيلغورود أثناء... 26.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-26T22:35+0000
2024-03-26T22:35+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
سلاح روسيا
أخبار روسيا اليوم
أخبار أوكرانيا
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وقال غلادكوف على تلغرام: "تم تفعيل نظام الدفاع الجوي فوق بيلغورود ومنطقة بيلغورود - وقد تم إسقاط 18 هدفاً جوياً أثناء اقترابها من المدينة. وفقاً لطب الكوارث، هناك ضحية واحدة - أصيب رجل بجروح بسبب شظايا. قام فريق الإسعاف بنقله إلى مستشفى المدينة، حيث يتم تقديم جميع العلاجات الطبية الضرورية".وأضاف الحاكم أنه في منطقة بيلغورود، بعد أن صدت الدفاعات الجوية هجوما جويا من قوات الجيش الأوكرانية، تعرضت عدة منازل ومركبات لأضرار مختلفة في قرى دوبوفويه، تافروفو، ونيكولسكويه.وتستهدف القوات المسلحة الأوكرانية، بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية في مقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج وروستوف وجمهورية القرم، بالطائرات المسيرة والصواريخ.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.ودمرت القوات الروسية، خلال العملية، الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف الناتو، التي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
https://sputnikarabic.ae/20240326/الدفاع-الجوي-الروسي-يعترض-13-هدفا-جويا-عند-اقترابها-من-بيلغورود-1087384655.html
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روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا
روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا

الدفاعات الجوية تسقط 18 هدفا جويا قرب مدينة بيلغورود الروسية

22:35 GMT 26.03.2024
© RIA Novosti . Sergei Beznosov"إس-400" و"إس-500" حاضر الدفاع الجوي الروسي ومستقبله
إس-400 وإس-500 حاضر الدفاع الجوي الروسي ومستقبله - سبوتنيك عربي, 1920, 26.03.2024
© RIA Novosti . Sergei Beznosov
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أعلن حاكم بيلغورود، فياتشيسلاف غلادكوف، صباح اليوم الأربعاء، أن أنظمة الدفاع الجوي الروسي أسقطت 18 هدفاً جوياً فوق مدينة بيلغورود ومنطقة بيلغورود أثناء اقترابها من المدينة، مشيراً إلى أن شخصاً واحداً أصيب بجروح ناتجة عن شظايا.
وقال غلادكوف على تلغرام: "تم تفعيل نظام الدفاع الجوي فوق بيلغورود ومنطقة بيلغورود - وقد تم إسقاط 18 هدفاً جوياً أثناء اقترابها من المدينة. وفقاً لطب الكوارث، هناك ضحية واحدة - أصيب رجل بجروح بسبب شظايا. قام فريق الإسعاف بنقله إلى مستشفى المدينة، حيث يتم تقديم جميع العلاجات الطبية الضرورية".
إس-400 وإس-500 حاضر الدفاع الجوي الروسي ومستقبله - سبوتنيك عربي, 1920, 26.03.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الدفاع الجوي الروسي يعترض 13 هدفا جويا عند اقترابها من مقاطعة بيلغورود
02:37 GMT
وأضاف الحاكم أنه في منطقة بيلغورود، بعد أن صدت الدفاعات الجوية هجوما جويا من قوات الجيش الأوكرانية، تعرضت عدة منازل ومركبات لأضرار مختلفة في قرى دوبوفويه، تافروفو، ونيكولسكويه.
وتستهدف القوات المسلحة الأوكرانية، بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية في مقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج وروستوف وجمهورية القرم، بالطائرات المسيرة والصواريخ.
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية، خلال العملية، الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف الناتو، التي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
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