https://sputnikarabic.ae/20240326/الدفاعات-الجوية-تسقط-18-هدفا-جويا-قرب-مدينة-بيلغورود-الروسية-1087414207.html

الدفاعات الجوية تسقط 18 هدفا جويا قرب مدينة بيلغورود الروسية

الدفاعات الجوية تسقط 18 هدفا جويا قرب مدينة بيلغورود الروسية

سبوتنيك عربي

أعلن حاكم بيلغورود، فياتشيسلاف غلادكوف، صباح اليوم الأربعاء، أن أنظمة الدفاع الجوي الروسي أسقطت 18 هدفاً جوياً فوق مدينة بيلغورود ومنطقة بيلغورود أثناء... 26.03.2024, سبوتنيك عربي

2024-03-26T22:35+0000

2024-03-26T22:35+0000

2024-03-26T22:35+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

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وقال غلادكوف على تلغرام: "تم تفعيل نظام الدفاع الجوي فوق بيلغورود ومنطقة بيلغورود - وقد تم إسقاط 18 هدفاً جوياً أثناء اقترابها من المدينة. وفقاً لطب الكوارث، هناك ضحية واحدة - أصيب رجل بجروح بسبب شظايا. قام فريق الإسعاف بنقله إلى مستشفى المدينة، حيث يتم تقديم جميع العلاجات الطبية الضرورية".وأضاف الحاكم أنه في منطقة بيلغورود، بعد أن صدت الدفاعات الجوية هجوما جويا من قوات الجيش الأوكرانية، تعرضت عدة منازل ومركبات لأضرار مختلفة في قرى دوبوفويه، تافروفو، ونيكولسكويه.وتستهدف القوات المسلحة الأوكرانية، بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية في مقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج وروستوف وجمهورية القرم، بالطائرات المسيرة والصواريخ.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.ودمرت القوات الروسية، خلال العملية، الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف الناتو، التي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.

https://sputnikarabic.ae/20240326/الدفاع-الجوي-الروسي-يعترض-13-هدفا-جويا-عند-اقترابها-من-بيلغورود-1087384655.html

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