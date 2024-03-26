https://sputnikarabic.ae/20240326/الدفاع-الجوي-الروسي-يعترض-13-هدفا-جويا-عند-اقترابها-من-بيلغورود-1087384655.html
الدفاع الجوي الروسي يعترض 13 هدفا جويا عند اقترابها من بيلغورود
الدفاع الجوي الروسي يعترض 13 هدفا جويا عند اقترابها من بيلغورود
سبوتنيك عربي
أفاد حاكم مقاطعة بيلغورود الروسية، فياتشيسلاف غلادكوف، صباح اليوم الثلاثاء، بأن وسائط الدفاع الجوي التابعة للجيش الروسي، اعترضت 13 هدفا جويا عند اقترابها من... 26.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-26T02:37+0000
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موسكو - سبوتنيك. وكتب غلادكوف عبر قناته على "تلغرام": "عملت وسائط نظام الدفاع الجوي الروسية، فوق مدينة بيلغورود ومقاطعة بيلغورود، وتم اعتراض 13 هدفا جويا عند الاقتراب من المدينة".وأضاف "وفقا للبيانات الأولية، أصيب شخصان في قرية دوبوفو"، موضحا أن 20 منزلاً سكنياً خاصاً ومبنى خارجي واحد تضررت.وسبق أن أعلنت مديرية حالات الطوارئ الروسية بمقاطعة بيلغورود عن تهديد صاروخي في مدينة بيلغورود ومقاطعة بيلغورود.. استمر نحو 40 دقيقة.وتستهدف القوات الأوكرانية، بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية في مقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج وروستوف، وشبه جزيرة القرم، بالطائرات المسيرة والصواريخ.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.ودمرت القوات الروسية، خلال العملية، الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف الناتو، التي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
https://sputnikarabic.ae/20240324/الدفاعات-الجوية-الروسية-تدمر-22-صاروخا-أوكرانيا-فوق-مقاطعة-بيلغورود-1087340776.html
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الدفاع الجوي الروسي يعترض 13 هدفا جويا عند اقترابها من بيلغورود
02:37 GMT 26.03.2024 (تم التحديث: 02:47 GMT 26.03.2024)
أفاد حاكم مقاطعة بيلغورود الروسية، فياتشيسلاف غلادكوف، صباح اليوم الثلاثاء، بأن وسائط الدفاع الجوي التابعة للجيش الروسي، اعترضت 13 هدفا جويا عند اقترابها من مدينة بيلغورود ومقاطعة بيلغورود.
موسكو - سبوتنيك
. وكتب غلادكوف عبر قناته على "تلغرام": "عملت وسائط نظام الدفاع الجوي الروسية، فوق مدينة بيلغورود ومقاطعة بيلغورود، وتم اعتراض 13 هدفا جويا عند الاقتراب من المدينة".
وأضاف "وفقا للبيانات الأولية، أصيب شخصان في قرية دوبوفو"، موضحا أن 20 منزلاً سكنياً خاصاً ومبنى خارجي واحد تضررت.
وسبق أن أعلنت مديرية حالات الطوارئ الروسية بمقاطعة بيلغورود عن تهديد صاروخي في مدينة بيلغورود ومقاطعة بيلغورود.. استمر نحو 40 دقيقة.
وتستهدف القوات الأوكرانية، بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية في مقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج وروستوف، وشبه جزيرة القرم، بالطائرات المسيرة والصواريخ.
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف
، لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية، خلال العملية
، الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف الناتو، التي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.