عربي
تغطية مباشرة للهجوم الإرهابي على "كروكوس سيتي"... بوتين يتوعد المتورطين في الهجوم بالعقاب
Военнослужащий реактивного дивизиона артиллерийской бригады группировки войск Центр - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20240324/الدفاعات-الجوية-الروسية-تدمر-22-صاروخا-أوكرانيا-فوق-مقاطعة-بيلغورود-1087340776.html
الدفاعات الجوية الروسية تدمر 22 صاروخا أوكرانيا فوق مقاطعة بيلغورود
الدفاعات الجوية الروسية تدمر 22 صاروخا أوكرانيا فوق مقاطعة بيلغورود
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، أن أنظمة الدفاع الجوي دمرت 22 صاروخا لراجمات "فامباير" فوق أراضي مقاطعة بيلغورود. 24.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-24T15:58+0000
2024-03-24T16:05+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/03/1b/1075184835_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_aa084b37444a7e7d93f8c6c97dba2de5.jpg
وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "حوالي الساعة 17.50 بتوقيت موسكو، تم إحباط محاولة من قبل نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي على أهداف على أراضي روسيا باستخدام نظام الصواريخ المتعددة الإطلاق فامباير أر أم 70".وأوضحت أنه "دمرت أنظمة الدفاع الجوي 22 صاروخا في الجو فوق مقاطعة بيلغورود".وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن المدفعية والطيران الروسي، دمرا مستودعات تخزين الذخيرة وطائرات مسيرة، وأربع محطات رادار ومحطة حرب إلكترونية واحدة تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية.وتستهدف القوات الأوكرانية، بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية في مقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج وروستوف، وشبه جزيرة القرم، بالطائرات المسيرة والصواريخ.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.ودمرت القوات الروسية، خلال العملية، الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف الناتو، التي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
https://sputnikarabic.ae/20240324/الدفاع-الروسية-تعلن-استهداف-منشآت-أوكرانية-لتوليد-الطاقة-ولإنتاج-الغاز-1087327479.html
https://sputnikarabic.ae/20240324/ضابط-أمريكي-هزيمة-أوكرانيا-ستؤدي-إلى-انهيار-الناتو-والاتحاد-الأوروبي-1087335430.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/03/1b/1075184835_91:0:2822:2048_1920x0_80_0_0_8a56a3c85f2eb186713221c6c88c7798.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا
روسيا

الدفاعات الجوية الروسية تدمر 22 صاروخا أوكرانيا فوق مقاطعة بيلغورود

15:58 GMT 24.03.2024 (تم التحديث: 16:05 GMT 24.03.2024)
© Sputnik . Viktor Tolochko / الانتقال إلى بنك الصورنشر أنظمة الدفاع الجوي في منطقة لينين في مقاطعة بريست، على الحدود بين بيلاروسيا وأوكرانيا
نشر أنظمة الدفاع الجوي في منطقة لينين في مقاطعة بريست، على الحدود بين بيلاروسيا وأوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 24.03.2024
© Sputnik . Viktor Tolochko
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، أن أنظمة الدفاع الجوي دمرت 22 صاروخا لراجمات "فامباير" فوق أراضي مقاطعة بيلغورود.
وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "حوالي الساعة 17.50 بتوقيت موسكو، تم إحباط محاولة من قبل نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي على أهداف على أراضي روسيا باستخدام نظام الصواريخ المتعددة الإطلاق فامباير أر أم 70".
وأوضحت أنه "دمرت أنظمة الدفاع الجوي 22 صاروخا في الجو فوق مقاطعة بيلغورود".
فريق إزلة الألغام المضادة للدبابات في اتجاه كراسني ليمان في جمهورية لوغانسك الشعبية - سبوتنيك عربي, 1920, 24.03.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الدفاع الروسية تعلن استهداف منشآت حيوية في أوكرانيا الليلة الماضية
11:07 GMT
وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن المدفعية والطيران الروسي، دمرا مستودعات تخزين الذخيرة وطائرات مسيرة، وأربع محطات رادار ومحطة حرب إلكترونية واحدة تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية.
وتستهدف القوات الأوكرانية، بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية في مقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج وروستوف، وشبه جزيرة القرم، بالطائرات المسيرة والصواريخ.
خبراء المتفجرات في المركز الدولي للأعمال المتعلقة بإزالة الألغام التابع لوزارة الدفاع الروسية خلال أعمال إزالة الألغام لأغراض إنسانية في جمهورية لوغانسك الشعبية - سبوتنيك عربي, 1920, 24.03.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
ضابط أمريكي: هزيمة أوكرانيا ستؤدي إلى انهيار الناتو والاتحاد الأوروبي
14:44 GMT
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية، خلال العملية، الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف الناتو، التي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Концертный зал Крокус Сити Холл, где произошла стрельба в Москве - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة للهجوم الإرهابي على "كروكوس سيتي"... بوتين يتوعد المتورطين في الهجوم بالعقاب14:48 GMTВоеннослужащие группировки войск Центр ВС РФ на тренировке расчетов противотанковых ракетных комплексов Корнет - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة13:48 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала