https://sputnikarabic.ae/20240324/الدفاعات-الجوية-الروسية-تدمر-22-صاروخا-أوكرانيا-فوق-مقاطعة-بيلغورود-1087340776.html

الدفاعات الجوية الروسية تدمر 22 صاروخا أوكرانيا فوق مقاطعة بيلغورود

الدفاعات الجوية الروسية تدمر 22 صاروخا أوكرانيا فوق مقاطعة بيلغورود

سبوتنيك عربي

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، أن أنظمة الدفاع الجوي دمرت 22 صاروخا لراجمات "فامباير" فوق أراضي مقاطعة بيلغورود. 24.03.2024, سبوتنيك عربي

2024-03-24T15:58+0000

2024-03-24T15:58+0000

2024-03-24T16:05+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

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وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "حوالي الساعة 17.50 بتوقيت موسكو، تم إحباط محاولة من قبل نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي على أهداف على أراضي روسيا باستخدام نظام الصواريخ المتعددة الإطلاق فامباير أر أم 70".وأوضحت أنه "دمرت أنظمة الدفاع الجوي 22 صاروخا في الجو فوق مقاطعة بيلغورود".وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن المدفعية والطيران الروسي، دمرا مستودعات تخزين الذخيرة وطائرات مسيرة، وأربع محطات رادار ومحطة حرب إلكترونية واحدة تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية.وتستهدف القوات الأوكرانية، بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية في مقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج وروستوف، وشبه جزيرة القرم، بالطائرات المسيرة والصواريخ.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.ودمرت القوات الروسية، خلال العملية، الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف الناتو، التي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.

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