https://sputnikarabic.ae/20240326/الصحة-العالمية-تعلن-مقتل-أحد-أفراد-طاقمها-في-سوريا-بغارة-جوية-1087405610.html
الصحة العالمية تعلن مقتل أحد أفراد طاقمها في سوريا بغارة جوية
الصحة العالمية تعلن مقتل أحد أفراد طاقمها في سوريا بغارة جوية
سبوتنيك عربي
أعلن مدير منظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، مقتل أحد أفراد طاقم المنظمة في سوريا بغارة جوية، اليوم الثلاثاء. 26.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-26T14:51+0000
2024-03-26T14:51+0000
2024-03-26T14:51+0000
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وقال غيبريسوس عبر منصة "إكس": "أنا وزملائي نشعر بالحزن الشديد إزاء الخسارة المأساوية لشخص آخر منا في غارة جوية في سوريا هذا الصباح، وهو المهندس عماد شهاب".وأضاف: "عماد كان مندوب المنظمة في مركز المياه والصرف الصحي في دير الزور".وتابع: "وفاته المفاجئة هي تذكير صارخ بالعنف والمعاناة المستمرة التي يتحملها الشعب السوري". وأتم، قائلا: "نتقدم بأحر التعازي لعائلته... وسوف نفتقده كثيرا".وصباح اليوم الثلاثاء، هزت انفجارات عنيفة متزامنة مدن الميادين والبوكمال وداخل مدينة دير الزور، شرقي سوريا، ناجمة عن غارات جوية يعتقد أنها أمريكية استهدفت مواقع ومراكز مدنية وعسكرية.وأفاد مراسل "سبوتنيك" أن الانفجار ناجم عن قصف جوي استهدف أحد الأبنية السكنية في شارع رئاسة جامعة الفرات ضمن حي القصور، وسط المدينة.وأضاف المراسل أن فرق الإطفاء والدفاع المدني هرعت إلى موقع الانفجار.وكانت الجبهة الشرقية من سوريا باردة، منذ أكثر من شهر، بعد توقف الفصائل المسلحة في العراق وسوريا عن استهداف القواعد الأمريكية إلا أنها عادت إلى الواجهة، الأحد الماضي، باستهداف القاعدة الأمريكية في خراب الجير في ريف الحسكة، إذ تتهم أمريكا قوات تابعة لإيران بالوقوف وراء هذه الاستهدافات.
https://sputnikarabic.ae/20240325/مراسل-سبوتنيك-غارات-جوية-مجهولة-تستهدف-مدن-دير-الزور-والبوكمال-والميادين-شرقي-سوريا-1087383318.html
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أخبار سوريا اليوم, منظمة الصحة العالمية, العالم, العالم العربي, الأخبار
أخبار سوريا اليوم, منظمة الصحة العالمية, العالم, العالم العربي, الأخبار
الصحة العالمية تعلن مقتل أحد أفراد طاقمها في سوريا بغارة جوية
أعلن مدير منظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، مقتل أحد أفراد طاقم المنظمة في سوريا بغارة جوية، اليوم الثلاثاء.
وقال غيبريسوس
عبر منصة "إكس": "أنا وزملائي نشعر بالحزن الشديد إزاء الخسارة المأساوية لشخص آخر منا في غارة جوية في سوريا هذا الصباح، وهو المهندس عماد شهاب".
وأضاف: "عماد كان مندوب المنظمة في مركز المياه والصرف الصحي في دير الزور".
وتابع: "وفاته المفاجئة هي تذكير صارخ بالعنف والمعاناة المستمرة التي يتحملها الشعب السوري".
وأتم، قائلا: "نتقدم بأحر التعازي لعائلته... وسوف نفتقده كثيرا".
وصباح اليوم الثلاثاء، هزت انفجارات عنيفة متزامنة مدن الميادين والبوكمال وداخل مدينة دير الزور، شرقي سوريا، ناجمة عن غارات جوية
يعتقد أنها أمريكية استهدفت مواقع ومراكز مدنية وعسكرية.
وأفاد مراسل "سبوتنيك
" أن الانفجار ناجم عن قصف جوي استهدف أحد الأبنية السكنية في شارع رئاسة جامعة الفرات ضمن حي القصور، وسط المدينة.
وأضاف المراسل أن فرق الإطفاء والدفاع المدني هرعت إلى موقع الانفجار.
وكانت الجبهة الشرقية من سوريا باردة، منذ أكثر من شهر، بعد توقف الفصائل المسلحة في العراق وسوريا عن استهداف القواعد الأمريكية إلا أنها عادت إلى الواجهة، الأحد الماضي، باستهداف القاعدة الأمريكية في خراب الجير في ريف الحسكة، إذ تتهم أمريكا قوات تابعة لإيران بالوقوف وراء هذه الاستهدافات.