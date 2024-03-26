الصحة العالمية تعلن مقتل أحد أفراد طاقمها في سوريا بغارة جوية

عربي
الأمن الفيدرالي الروسي: الاستخبارات الأوكرانية سهلت هجوم "كروكوس" والإرهابيون المتطرفون أعدوا له
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
تغطية خاصة للعمل الارهابي في موسكو
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير الرؤى والأحلام على حياتنا
09:18 GMT
36 د
صدى الحياة
تجدد الانتقادات لـ"جرائم الشرف" بعد مقتل قاصر في سوريا
09:54 GMT
6 د
عرب بوينت بودكاست
جولة في العالم العربي... عادات وتقاليد الشعوب في رمضان
10:03 GMT
39 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
10:42 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل الحضارات والثقافات.. إلى أين؟
11:03 GMT
46 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
11:50 GMT
10 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
12:00 GMT
183 د
On air
13:39 GMT
6 د
بلا قيود
خبير: منفذ هجوم "كروكوس" هو المستفيد من ضرب الجبهة الداخلية الروسية
15:03 GMT
60 د
مساحة حرة
أبعاد اتفاق مصر وتركيا على إنشاء منطقة صناعية على ساحل المتوسط
16:03 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: استهداف "كروكوس سيتي" هو جزء من سلسلة عمليات لهز ثقة المجتمع الروسي بقيادته
16:33 GMT
29 د
مساحة حرة
هل تحل مشكلات الجفاف في العالم العربي؟
17:03 GMT
24 د
عرب بوينت بودكاست
الصوم عبر الأديان والثقافات
17:28 GMT
18 د
صدى الحياة
خبير نفسي: الانتحار سلوك ضد الفطرة والوسط الأسري هو من يحدد شخصية الطفل.
17:46 GMT
14 د
الإنسان والثقافة
الرحالة أرتيمي رافالوفيتش يتحدث عن رحلته لغزة ويعتبر طرابلس اللبنانية أجمل مدن المشرق
18:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
اكتشاف طور غريب وحقيقي للمادة كان سابقًا مجرد نظرية
18:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
21:00 GMT
28 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
الشخصية الشكاكة وكيفية التعامل معها؟
09:17 GMT
14 د
شؤون عسكرية
خبير: استهداف "كروكوس سيتي" هو جزء من سلسلة عمليات لهز ثقة المجتمع الروسي بقيادته
09:31 GMT
29 د
من الملعب
ما هي ملامح النظام الجديد لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم
10:03 GMT
27 د
مساحة حرة
أبعاد اتفاق مصر وتركيا على إنشاء منطقة صناعية على ساحل المتوسط
10:31 GMT
29 د
كواليس السينما
النقد الفني وتحليل المضمون السينمائي
11:32 GMT
28 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
12:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: هجوم "كروكوس " أوضح الفرق بين الإسلام المصنع ببريطانيا والمحمدي الأصيل
15:03 GMT
60 د
مساحة حرة
"بريكس باي" نظام دفع دولي غير مرتبط بالدولار .. ما مميزاته؟
16:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
لماذا تتحدى ميكانيكا الكم الفيزياء
16:33 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علماؤنا العرب في الخارج، ماذا قدموا لبلدانهم؟
17:03 GMT
28 د
صدى الحياة
القوة الناعمة في الحروب والنزاعات... بين ازدواجية المعايير والتضليل الإعلامي
17:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مطلقة وصمة عار أو حق عندما تصبح الحياة لا تطاق
18:00 GMT
50 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
18:50 GMT
10 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sputnikarabic.ae/20240326/الصحة-العالمية-تعلن-مقتل-أحد-أفراد-طاقمها-في-سوريا-بغارة-جوية-1087405610.html
الصحة العالمية تعلن مقتل أحد أفراد طاقمها في سوريا بغارة جوية
الصحة العالمية تعلن مقتل أحد أفراد طاقمها في سوريا بغارة جوية
سبوتنيك عربي
أعلن مدير منظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، مقتل أحد أفراد طاقم المنظمة في سوريا بغارة جوية، اليوم الثلاثاء. 26.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-26T14:51+0000
2024-03-26T14:51+0000
أخبار سوريا اليوم
منظمة الصحة العالمية
العالم
العالم العربي
الأخبار
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/104592/77/1045927737_0:101:1080:709_1920x0_80_0_0_243e691dbbe229724fb640acb4511099.jpg
وقال غيبريسوس عبر منصة "إكس": "أنا وزملائي نشعر بالحزن الشديد إزاء الخسارة المأساوية لشخص آخر منا في غارة جوية في سوريا هذا الصباح، وهو المهندس عماد شهاب".وأضاف: "عماد كان مندوب المنظمة في مركز المياه والصرف الصحي في دير الزور".وتابع: "وفاته المفاجئة هي تذكير صارخ بالعنف والمعاناة المستمرة التي يتحملها الشعب السوري". وأتم، قائلا: "نتقدم بأحر التعازي لعائلته... وسوف نفتقده كثيرا".وصباح اليوم الثلاثاء، هزت انفجارات عنيفة متزامنة مدن الميادين والبوكمال وداخل مدينة دير الزور، شرقي سوريا، ناجمة عن غارات جوية يعتقد أنها أمريكية استهدفت مواقع ومراكز مدنية وعسكرية.وأفاد مراسل "سبوتنيك" أن الانفجار ناجم عن قصف جوي استهدف أحد الأبنية السكنية في شارع رئاسة جامعة الفرات ضمن حي القصور، وسط المدينة.وأضاف المراسل أن فرق الإطفاء والدفاع المدني هرعت إلى موقع الانفجار.وكانت الجبهة الشرقية من سوريا باردة، منذ أكثر من شهر، بعد توقف الفصائل المسلحة في العراق وسوريا عن استهداف القواعد الأمريكية إلا أنها عادت إلى الواجهة، الأحد الماضي، باستهداف القاعدة الأمريكية في خراب الجير في ريف الحسكة، إذ تتهم أمريكا قوات تابعة لإيران بالوقوف وراء هذه الاستهدافات.
https://sputnikarabic.ae/20240325/مراسل-سبوتنيك-غارات-جوية-مجهولة-تستهدف-مدن-دير-الزور-والبوكمال-والميادين-شرقي-سوريا-1087383318.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/104592/77/1045927737_0:0:1080:810_1920x0_80_0_0_c352cf84b491819e5d508c6d01ca79b2.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار سوريا اليوم, منظمة الصحة العالمية, العالم, العالم العربي, الأخبار
أخبار سوريا اليوم, منظمة الصحة العالمية, العالم, العالم العربي, الأخبار

الصحة العالمية تعلن مقتل أحد أفراد طاقمها في سوريا بغارة جوية

14:51 GMT 26.03.2024
© Sputnik . Karim Tibiمنظمة الصحة العالمية توصل 85 طنا من المستلزمات الطبية إلى محافظة الحسكة السورية
منظمة الصحة العالمية توصل 85 طنا من المستلزمات الطبية إلى محافظة الحسكة السورية - سبوتنيك عربي, 1920, 26.03.2024
© Sputnik . Karim Tibi
تابعنا عبر
أعلن مدير منظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، مقتل أحد أفراد طاقم المنظمة في سوريا بغارة جوية، اليوم الثلاثاء.
وقال غيبريسوس عبر منصة "إكس": "أنا وزملائي نشعر بالحزن الشديد إزاء الخسارة المأساوية لشخص آخر منا في غارة جوية في سوريا هذا الصباح، وهو المهندس عماد شهاب".
وأضاف: "عماد كان مندوب المنظمة في مركز المياه والصرف الصحي في دير الزور".
وتابع: "وفاته المفاجئة هي تذكير صارخ بالعنف والمعاناة المستمرة التي يتحملها الشعب السوري".
وأتم، قائلا: "نتقدم بأحر التعازي لعائلته... وسوف نفتقده كثيرا".
وصباح اليوم الثلاثاء، هزت انفجارات عنيفة متزامنة مدن الميادين والبوكمال وداخل مدينة دير الزور، شرقي سوريا، ناجمة عن غارات جوية يعتقد أنها أمريكية استهدفت مواقع ومراكز مدنية وعسكرية.
ركام مباني دمرت جراء قصف في بلدة أريحا،على خلفية السماء المرصعة بالنجوم ومجرة درب الدبانة في محافظة إدلب السورية، سوريا 27 يونيو 2020. - سبوتنيك عربي, 1920, 25.03.2024
مراسل "سبوتنيك": غارات جوية مجهولة تستهدف مدن دير الزور والبوكمال والميادين شرقي سوريا‎
أمس, 23:16 GMT
وأفاد مراسل "سبوتنيك" أن الانفجار ناجم عن قصف جوي استهدف أحد الأبنية السكنية في شارع رئاسة جامعة الفرات ضمن حي القصور، وسط المدينة.
وأضاف المراسل أن فرق الإطفاء والدفاع المدني هرعت إلى موقع الانفجار.
وكانت الجبهة الشرقية من سوريا باردة، منذ أكثر من شهر، بعد توقف الفصائل المسلحة في العراق وسوريا عن استهداف القواعد الأمريكية إلا أنها عادت إلى الواجهة، الأحد الماضي، باستهداف القاعدة الأمريكية في خراب الجير في ريف الحسكة، إذ تتهم أمريكا قوات تابعة لإيران بالوقوف وراء هذه الاستهدافات.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Новоприбывшее на Запорожское направление пополнение ВС РФ проходит обучение на полигоне в зоне СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة14:44 GMTСотрудники МЧС РФ разбирают завалы в здании концертного зала Крокус Сити Холл - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة للهجوم الإرهابي على "كروكوس سيتي"... اعتقال الشخص الثامن المتهم في القضية14:30 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى"... ترحيب واسع بقرار مجلس الأمن بشأن غزة وغضب إسرائيلي من موقف واشنطن13:56 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала