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شؤون عسكرية
خبير: استهداف "كروكوس سيتي" هو جزء من سلسلة عمليات لهز ثقة المجتمع الروسي بقيادته
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الصوم عبر الأديان والثقافات
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صدى الحياة
خبير نفسي: الانتحار سلوك ضد الفطرة والوسط الأسري هو من يحدد شخصية الطفل.
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الإنسان والثقافة
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العثور على تسرب للديزل حول السفينة التي اصطدمت بجسر بالتيمور
العثور على تسرب للديزل حول السفينة التي اصطدمت بجسر بالتيمور
سبوتنيك عربي
تم اكتشاف تسرب كبير لوقود الديزل حول سفينة اصطدمت بجسر فرانسيس سكوت كي كي في بالتيمور، حسبما ذكرت قناة "سي بي إس" التلفزيونية الأمريكية نقلا عن بيان صادر عن... 26.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-26T08:34+0000
2024-03-26T08:56+0000
العالم
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وذكرت القناة التلفزيونية أن "الخدمة أفادت أنه تم العثور على كمية كبيرة من وقود الديزل في المياه المحيطة بالسفينة". وقال خفر السواحل لمحطة التلفزيون إن سفينة الشحن "دالي" التي ترفع علم سنغافورة، والتي كانت تبحر من بالتيمور إلى كولومبو في سريلانكا، اصطدمت بالجسر. وسبق أن ذكرت قناة "فوكس بالتيمور" أن جسر فرانسيس سكوت كي كي انهار في مدينة بالتيمور في ولاية ميريلاند الأمريكية بعد اصطدام سفينة به. وتم قطع حركة المرور في كلا الاتجاهين. وبحسب محطة WTOP الإذاعية، سقطت عدة سيارات في الماء. وذكرت شبكة "سي بي إس" أن سلطات بالتيمور أعلنت أن انهيار الجسر كان "حادثًا أدى إلى سقوط العديد من الضحايا".
https://sputnikarabic.ae/20240326/انهيار-جسر-في-ولاية-ميريلاند-الأمريكية-إثر-اصطدام-سفينة-به-1087387329.html
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العثور على تسرب للديزل حول السفينة التي اصطدمت بجسر بالتيمور

08:34 GMT 26.03.2024 (تم التحديث: 08:56 GMT 26.03.2024)
© AFP 2023 / Robert Gonzagaسفينة شحن
سفينة شحن - سبوتنيك عربي, 1920, 26.03.2024
© AFP 2023 / Robert Gonzaga
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تم اكتشاف تسرب كبير لوقود الديزل حول سفينة اصطدمت بجسر فرانسيس سكوت كي كي في بالتيمور، حسبما ذكرت قناة "سي بي إس" التلفزيونية الأمريكية نقلا عن بيان صادر عن خدمة الإطفاء المحلية.
وذكرت القناة التلفزيونية أن "الخدمة أفادت أنه تم العثور على كمية كبيرة من وقود الديزل في المياه المحيطة بالسفينة".
وقال خفر السواحل لمحطة التلفزيون إن سفينة الشحن "دالي" التي ترفع علم سنغافورة، والتي كانت تبحر من بالتيمور إلى كولومبو في سريلانكا، اصطدمت بالجسر.
صحفي (يسار) يمر بجوار جسر كاوليا المنهار في مقاطعة هوالين بشرق تايوان في 19 سبتمبر 2022، بعد زلزال قوته 6.9 درجة في 18 سبتمبر. - سبوتنيك عربي, 1920, 26.03.2024
مجتمع
انهيار جسر في ولاية ميريلاند الأمريكية إثر اصطدام سفينة به... فيديو
07:53 GMT
وسبق أن ذكرت قناة "فوكس بالتيمور" أن جسر فرانسيس سكوت كي كي انهار في مدينة بالتيمور في ولاية ميريلاند الأمريكية بعد اصطدام سفينة به.
وتم قطع حركة المرور في كلا الاتجاهين. وبحسب محطة WTOP الإذاعية، سقطت عدة سيارات في الماء. وذكرت شبكة "سي بي إس" أن سلطات بالتيمور أعلنت أن انهيار الجسر كان "حادثًا أدى إلى سقوط العديد من الضحايا".
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