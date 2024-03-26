https://sputnikarabic.ae/20240326/العثور-على-تسرب-للديزل-حول-السفينة-التي-اصطدمت-بجسر-بالتيمور-1087389721.html

العثور على تسرب للديزل حول السفينة التي اصطدمت بجسر بالتيمور

العثور على تسرب للديزل حول السفينة التي اصطدمت بجسر بالتيمور

سبوتنيك عربي

تم اكتشاف تسرب كبير لوقود الديزل حول سفينة اصطدمت بجسر فرانسيس سكوت كي كي في بالتيمور، حسبما ذكرت قناة "سي بي إس" التلفزيونية الأمريكية نقلا عن بيان صادر عن... 26.03.2024, سبوتنيك عربي

2024-03-26T08:34+0000

2024-03-26T08:34+0000

2024-03-26T08:56+0000

العالم

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وذكرت القناة التلفزيونية أن "الخدمة أفادت أنه تم العثور على كمية كبيرة من وقود الديزل في المياه المحيطة بالسفينة". وقال خفر السواحل لمحطة التلفزيون إن سفينة الشحن "دالي" التي ترفع علم سنغافورة، والتي كانت تبحر من بالتيمور إلى كولومبو في سريلانكا، اصطدمت بالجسر. وسبق أن ذكرت قناة "فوكس بالتيمور" أن جسر فرانسيس سكوت كي كي انهار في مدينة بالتيمور في ولاية ميريلاند الأمريكية بعد اصطدام سفينة به. وتم قطع حركة المرور في كلا الاتجاهين. وبحسب محطة WTOP الإذاعية، سقطت عدة سيارات في الماء. وذكرت شبكة "سي بي إس" أن سلطات بالتيمور أعلنت أن انهيار الجسر كان "حادثًا أدى إلى سقوط العديد من الضحايا".

https://sputnikarabic.ae/20240326/انهيار-جسر-في-ولاية-ميريلاند-الأمريكية-إثر-اصطدام-سفينة-به-1087387329.html

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