https://sputnikarabic.ae/20240326/العثور-على-تسرب-للديزل-حول-السفينة-التي-اصطدمت-بجسر-بالتيمور-1087389721.html
العثور على تسرب للديزل حول السفينة التي اصطدمت بجسر بالتيمور
العثور على تسرب للديزل حول السفينة التي اصطدمت بجسر بالتيمور
سبوتنيك عربي
تم اكتشاف تسرب كبير لوقود الديزل حول سفينة اصطدمت بجسر فرانسيس سكوت كي كي في بالتيمور، حسبما ذكرت قناة "سي بي إس" التلفزيونية الأمريكية نقلا عن بيان صادر عن... 26.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-26T08:34+0000
2024-03-26T08:34+0000
2024-03-26T08:56+0000
العالم
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وذكرت القناة التلفزيونية أن "الخدمة أفادت أنه تم العثور على كمية كبيرة من وقود الديزل في المياه المحيطة بالسفينة". وقال خفر السواحل لمحطة التلفزيون إن سفينة الشحن "دالي" التي ترفع علم سنغافورة، والتي كانت تبحر من بالتيمور إلى كولومبو في سريلانكا، اصطدمت بالجسر. وسبق أن ذكرت قناة "فوكس بالتيمور" أن جسر فرانسيس سكوت كي كي انهار في مدينة بالتيمور في ولاية ميريلاند الأمريكية بعد اصطدام سفينة به. وتم قطع حركة المرور في كلا الاتجاهين. وبحسب محطة WTOP الإذاعية، سقطت عدة سيارات في الماء. وذكرت شبكة "سي بي إس" أن سلطات بالتيمور أعلنت أن انهيار الجسر كان "حادثًا أدى إلى سقوط العديد من الضحايا".
https://sputnikarabic.ae/20240326/انهيار-جسر-في-ولاية-ميريلاند-الأمريكية-إثر-اصطدام-سفينة-به-1087387329.html
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العالم
العثور على تسرب للديزل حول السفينة التي اصطدمت بجسر بالتيمور
08:34 GMT 26.03.2024 (تم التحديث: 08:56 GMT 26.03.2024)
تم اكتشاف تسرب كبير لوقود الديزل حول سفينة اصطدمت بجسر فرانسيس سكوت كي كي في بالتيمور، حسبما ذكرت قناة "سي بي إس" التلفزيونية الأمريكية نقلا عن بيان صادر عن خدمة الإطفاء المحلية.
وذكرت القناة التلفزيونية أن "الخدمة أفادت أنه تم العثور على كمية كبيرة من وقود الديزل في المياه المحيطة بالسفينة".
وقال خفر السواحل لمحطة التلفزيون إن سفينة الشحن "دالي" التي ترفع علم سنغافورة، والتي كانت تبحر من بالتيمور إلى كولومبو في سريلانكا، اصطدمت بالجسر.
وسبق أن ذكرت قناة "فوكس بالتيمور" أن جسر فرانسيس سكوت كي كي انهار في مدينة بالتيمور في ولاية ميريلاند الأمريكية بعد اصطدام سفينة به.
وتم قطع حركة المرور في كلا الاتجاهين. وبحسب محطة WTOP الإذاعية، سقطت عدة سيارات في الماء. وذكرت شبكة "سي بي إس" أن سلطات بالتيمور أعلنت أن انهيار الجسر كان "حادثًا أدى إلى سقوط العديد من الضحايا".