https://sputnikarabic.ae/20240326/انهيار-جسر-في-ولاية-ميريلاند-الأمريكية-إثر-اصطدام-سفينة-به-1087387329.html

انهيار جسر في ولاية ميريلاند الأمريكية إثر اصطدام سفينة به

انهيار جسر في ولاية ميريلاند الأمريكية إثر اصطدام سفينة به

سبوتنيك عربي

انهار جسر في مدينة بالتيمور في ولاية ميريلاند الأمريكية، إثر اصطدام سفينة به، والسلطات المحلية أعلنت أنها تعتبر "الحادث ضخما". 26.03.2024, سبوتنيك عربي

2024-03-26T07:53+0000

2024-03-26T07:53+0000

2024-03-26T07:53+0000

العالم

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وقالت شبكة "فوكس بالتيمور" الأمريكية، اليوم الثلاثاء: "جسر فرانسيس سكوت كي، انهار في الماء بعد اصطدامه بسفينة شحن".وأكدت الشبكة أن حركة المرور متوقفة في الاتجاهين.وأضافت إذاعة "دابليو. توب" الأمريكية، أن "جزءا من الجسر انهار ثم اشتعلت فيه النيران ثم غرق، ما أدى إلى سقوط مركبات عدة في نهر باتابسكو".

https://sputnikarabic.ae/20240208/أطول-جسر-في-العالم-1085870955.html

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العالم