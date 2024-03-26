https://sputnikarabic.ae/20240326/انهيار-جسر-في-ولاية-ميريلاند-الأمريكية-إثر-اصطدام-سفينة-به-1087387329.html
انهيار جسر في ولاية ميريلاند الأمريكية إثر اصطدام سفينة به
انهيار جسر في ولاية ميريلاند الأمريكية إثر اصطدام سفينة به
سبوتنيك عربي
انهار جسر في مدينة بالتيمور في ولاية ميريلاند الأمريكية، إثر اصطدام سفينة به، والسلطات المحلية أعلنت أنها تعتبر "الحادث ضخما". 26.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-26T07:53+0000
2024-03-26T07:53+0000
2024-03-26T07:53+0000
العالم
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وقالت شبكة "فوكس بالتيمور" الأمريكية، اليوم الثلاثاء: "جسر فرانسيس سكوت كي، انهار في الماء بعد اصطدامه بسفينة شحن".وأكدت الشبكة أن حركة المرور متوقفة في الاتجاهين.وأضافت إذاعة "دابليو. توب" الأمريكية، أن "جزءا من الجسر انهار ثم اشتعلت فيه النيران ثم غرق، ما أدى إلى سقوط مركبات عدة في نهر باتابسكو".
https://sputnikarabic.ae/20240208/أطول-جسر-في-العالم-1085870955.html
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العالم
انهيار جسر في ولاية ميريلاند الأمريكية إثر اصطدام سفينة به
انهار جسر في مدينة بالتيمور في ولاية ميريلاند الأمريكية، إثر اصطدام سفينة به، والسلطات المحلية أعلنت أنها تعتبر "الحادث ضخما".
وقالت شبكة "فوكس بالتيمور" الأمريكية، اليوم الثلاثاء: "جسر فرانسيس سكوت كي، انهار في الماء بعد اصطدامه بسفينة شحن".
وأكدت الشبكة أن حركة المرور متوقفة في الاتجاهين.
وأضافت إذاعة "دابليو. توب" الأمريكية، أن "جزءا من الجسر انهار ثم اشتعلت فيه النيران ثم غرق، ما أدى إلى سقوط مركبات عدة في نهر باتابسكو".