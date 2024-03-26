الكرملين: أوروبا تدرك أن روسيا ستطعن في قرار نقل أصولها إلى أوكرانيا

عربي
تغطية مباشرة للهجوم الإرهابي على "كروكوس سيتي"... محكمة روسية تصدر حكما أوليا على مرتكبي الهجوم
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إعادة للتغطية الخاصة للهجوم الإرهابي على كروكوس سيتي
البرنامج المسائي - اعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
سكنوا الشارع فأطلق عليهم لقب أطفال الشوارع
09:18 GMT
41 د
مساحة حرة
ما أسباب زيارة مسؤول حزب الله للإمارات؟
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير التنمر على تكوين شخصية الفرد وطرق مواجهته
10:33 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
مواقع التواصل الاجتماعي متهمة بالتأثير سلبا على الصحة العقلية
11:03 GMT
14 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
11:18 GMT
12 د
مرايا العلوم
أصداء كوكبنا المبكر مخبأة في أعماق المحيط الهادئ
11:31 GMT
29 د
حلقة خاصة
تغطية خاصة للعمل الارهابي في موسكو
12:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
الرحالة أرتيمي رافالوفيتش يتحدث عن رحلته لغزة ويعتبر طرابلس اللبنانية أجمل مدن المشرق
15:03 GMT
29 د
شؤون عسكرية
لواء "ههاريم" الإسرائيلي.. هل هو تطوير دفاعي أم تهيئة لعمليات هجومية مستقبلية؟
15:33 GMT
30 د
عالم سبوتنيك
بوتين يتوعد بمحاسبة جميع المسؤولين عن هجوم موسكو
16:03 GMT
59 د
صدى الحياة
خبير اقتصادي: مؤشر"هانكي" غير دقيق ولبنان ليس "الأكثر بؤسا" عربيا
17:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
نصف سكان العالم سيعانون من السمنة خلال 12 عاما
18:00 GMT
13 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
18:14 GMT
20 د
مساحة حرة
مستقبل اقتصاد العالم بعد استخدام المؤسسات المالية في النزاعات السياسية
18:34 GMT
26 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - اعادة
19:00 GMT
108 د
تغطية خاصة للعمل الارهابي في موسكو
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير الرؤى والأحلام على حياتنا
09:18 GMT
36 د
صدى الحياة
تجدد الانتقادات لـ"جرائم الشرف" بعد مقتل قاصر في سوريا
09:54 GMT
6 د
عرب بوينت بودكاست
جولة في العالم العربي... عادات وتقاليد الشعوب في رمضان
10:03 GMT
39 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
10:42 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل الحضارات والثقافات.. إلى أين؟
11:03 GMT
46 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
11:50 GMT
10 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
12:00 GMT
183 د
On air
13:39 GMT
6 د
بلا قيود
خبير: منفذ هجوم "كروكوس" هو المستفيد من ضرب الجبهة الداخلية الروسية
15:03 GMT
60 د
مساحة حرة
أبعاد اتفاق مصر وتركيا على إنشاء منطقة صناعية على ساحل المتوسط
16:03 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: استهداف "كروكوس سيتي" هو جزء من سلسلة عمليات لهز ثقة المجتمع الروسي بقيادته
16:33 GMT
29 د
مساحة حرة
هل تحل مشكلات الجفاف في العالم العربي؟
17:03 GMT
24 د
عرب بوينت بودكاست
الصوم عبر الأديان والثقافات
17:28 GMT
18 د
صدى الحياة
خبير نفسي: الانتحار سلوك ضد الفطرة والوسط الأسري هو من يحدد شخصية الطفل.
17:46 GMT
14 د
الإنسان والثقافة
الرحالة أرتيمي رافالوفيتش يتحدث عن رحلته لغزة ويعتبر طرابلس اللبنانية أجمل مدن المشرق
18:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
اكتشاف طور غريب وحقيقي للمادة كان سابقًا مجرد نظرية
18:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
21:00 GMT
28 د
أمساليوم
بث مباشر
Военнослужащий группировки войск Центр ВС РФ совершенствует навыки стрельбы из противотанковых ракетных комплексов Корнет - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20240326/الكرملين-أوروبا-تدرك-أن-روسيا-ستطعن-في-قرار-نقل-أصولها-إلى-أوكرانيا-1087384282.html
الكرملين: أوروبا تدرك أن روسيا ستطعن في قرار نقل أصولها إلى أوكرانيا
الكرملين: أوروبا تدرك أن روسيا ستطعن في قرار نقل أصولها إلى أوكرانيا
سبوتنيك عربي
أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أن قرار نقل الأصول الروسية المجمدة إلى أوكرانيا سيضر بسمعة الأوروبيين، الذين يدركون بأن روسيا لن تترك الأمر... 26.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-26T01:29+0000
2024-03-26T01:29+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار روسيا اليوم
العالم
أخبار الاتحاد الأوروبي
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موسكو - سبوتنيك. وقال بيسكوف في مقابلة مع موقع "أرغومينتي إي فاكتي" الروسي ردا على سؤال حول كيف يجب أن ترد روسيا على حقيقة أن الأوروبيين يخططون لمنح عائدات أصولها المجمدة إلى أوكرانيا: "أعتقد أن الأوروبيين يدركون بأننا سنطعن بهذا القرار. ربما لن تكون هذه مسألة سنة واحدة، بل عقودا، لكننا لن نترك الأمر هكذا".وأضاف أنه في الوقت نفسه فإن الأوروبيين أنفسهم سيدمرون جاذبيتهم الاستثمارية وأسس القانون التجاري التي هي أسس اقتصادهم، "كون الملكية الخاصة أو حق الدولة في أصولها مقدس، فلا يجوز المساس به. وإذا انتهكوا ذلك مرة واحدة، فسوف يتلقون رد فعل فوري من المستثمرين ويضر بسمعتهم التي اكتسبوها على مدى عقود عديدة. ببساطة، سوف يقطعون الغصن الذي يجلسون عليه".وفي وقت سابق، حذر وزير المالية الروسي أنطون سيلوانوف دول الغرب من مصادرة الأصول الروسية المجمدة لديها، مؤكدا أن في حوزة روسيا كافة أدوات الرّد.وفي إطار العقوبات التي فرضت على موسكو في 2022، جمد الغرب أصولا روسية تقدر بنحو 300 مليار دولار، 200 مليار منها في الاتحاد الأوروبي.وبعد تجميد هذه الأصول بدأت الدول الغربية الحديث عن مصادرتها لصالح أوكرانيا، وشددت موسكو مرارا على أن مثل الخطوة تتعارض مع القانون الدولي، وأنها ستنطوي على رد مناسب من روسيا.
https://sputnikarabic.ae/20240319/إعلام-الاتحاد-الأوروبي-قد-يرسل-عائدات-الأصول-الروسية-المجمدة-إلى-أوكرانيا-في-يوليو-1087155750.html
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روسيا, أخبار روسيا اليوم, العالم, أخبار الاتحاد الأوروبي
روسيا, أخبار روسيا اليوم, العالم, أخبار الاتحاد الأوروبي

الكرملين: أوروبا تدرك أن روسيا ستطعن في قرار نقل أصولها إلى أوكرانيا

01:29 GMT 26.03.2024
© Sputnik . Мария Девахинаكاتدرائية باسيل والقديس بافيل
كاتدرائية باسيل والقديس بافيل - سبوتنيك عربي, 1920, 26.03.2024
© Sputnik . Мария Девахина
تابعنا عبر
أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أن قرار نقل الأصول الروسية المجمدة إلى أوكرانيا سيضر بسمعة الأوروبيين، الذين يدركون بأن روسيا لن تترك الأمر وستطعن بهذا القرار، حتى لو استغرق الأمر عقود.
موسكو - سبوتنيك. وقال بيسكوف في مقابلة مع موقع "أرغومينتي إي فاكتي" الروسي ردا على سؤال حول كيف يجب أن ترد روسيا على حقيقة أن الأوروبيين يخططون لمنح عائدات أصولها المجمدة إلى أوكرانيا: "أعتقد أن الأوروبيين يدركون بأننا سنطعن بهذا القرار. ربما لن تكون هذه مسألة سنة واحدة، بل عقودا، لكننا لن نترك الأمر هكذا".
أعلام الاتحاد الأوروبي خارج مقر البرلمان الأوروبي في بروكسل. - سبوتنيك عربي, 1920, 19.03.2024
إعلام: الاتحاد الأوروبي قد يرسل عائدات الأصول الروسية المجمدة إلى أوكرانيا في يوليو
19 مارس, 08:55 GMT
وأضاف أنه في الوقت نفسه فإن الأوروبيين أنفسهم سيدمرون جاذبيتهم الاستثمارية وأسس القانون التجاري التي هي أسس اقتصادهم، "كون الملكية الخاصة أو حق الدولة في أصولها مقدس، فلا يجوز المساس به. وإذا انتهكوا ذلك مرة واحدة، فسوف يتلقون رد فعل فوري من المستثمرين ويضر بسمعتهم التي اكتسبوها على مدى عقود عديدة. ببساطة، سوف يقطعون الغصن الذي يجلسون عليه".
وفي وقت سابق، حذر وزير المالية الروسي أنطون سيلوانوف دول الغرب من مصادرة الأصول الروسية المجمدة لديها، مؤكدا أن في حوزة روسيا كافة أدوات الرّد.
وفي إطار العقوبات التي فرضت على موسكو في 2022، جمد الغرب أصولا روسية تقدر بنحو 300 مليار دولار، 200 مليار منها في الاتحاد الأوروبي.
وبعد تجميد هذه الأصول بدأت الدول الغربية الحديث عن مصادرتها لصالح أوكرانيا، وشددت موسكو مرارا على أن مثل الخطوة تتعارض مع القانون الدولي، وأنها ستنطوي على رد مناسب من روسيا.
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