https://sputnikarabic.ae/20240326/الكرملين-أوروبا-تدرك-أن-روسيا-ستطعن-في-قرار-نقل-أصولها-إلى-أوكرانيا-1087384282.html

الكرملين: أوروبا تدرك أن روسيا ستطعن في قرار نقل أصولها إلى أوكرانيا

الكرملين: أوروبا تدرك أن روسيا ستطعن في قرار نقل أصولها إلى أوكرانيا

سبوتنيك عربي

أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أن قرار نقل الأصول الروسية المجمدة إلى أوكرانيا سيضر بسمعة الأوروبيين، الذين يدركون بأن روسيا لن تترك الأمر... 26.03.2024, سبوتنيك عربي

2024-03-26T01:29+0000

2024-03-26T01:29+0000

2024-03-26T01:29+0000

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موسكو - سبوتنيك. وقال بيسكوف في مقابلة مع موقع "أرغومينتي إي فاكتي" الروسي ردا على سؤال حول كيف يجب أن ترد روسيا على حقيقة أن الأوروبيين يخططون لمنح عائدات أصولها المجمدة إلى أوكرانيا: "أعتقد أن الأوروبيين يدركون بأننا سنطعن بهذا القرار. ربما لن تكون هذه مسألة سنة واحدة، بل عقودا، لكننا لن نترك الأمر هكذا".وأضاف أنه في الوقت نفسه فإن الأوروبيين أنفسهم سيدمرون جاذبيتهم الاستثمارية وأسس القانون التجاري التي هي أسس اقتصادهم، "كون الملكية الخاصة أو حق الدولة في أصولها مقدس، فلا يجوز المساس به. وإذا انتهكوا ذلك مرة واحدة، فسوف يتلقون رد فعل فوري من المستثمرين ويضر بسمعتهم التي اكتسبوها على مدى عقود عديدة. ببساطة، سوف يقطعون الغصن الذي يجلسون عليه".وفي وقت سابق، حذر وزير المالية الروسي أنطون سيلوانوف دول الغرب من مصادرة الأصول الروسية المجمدة لديها، مؤكدا أن في حوزة روسيا كافة أدوات الرّد.وفي إطار العقوبات التي فرضت على موسكو في 2022، جمد الغرب أصولا روسية تقدر بنحو 300 مليار دولار، 200 مليار منها في الاتحاد الأوروبي.وبعد تجميد هذه الأصول بدأت الدول الغربية الحديث عن مصادرتها لصالح أوكرانيا، وشددت موسكو مرارا على أن مثل الخطوة تتعارض مع القانون الدولي، وأنها ستنطوي على رد مناسب من روسيا.

https://sputnikarabic.ae/20240319/إعلام-الاتحاد-الأوروبي-قد-يرسل-عائدات-الأصول-الروسية-المجمدة-إلى-أوكرانيا-في-يوليو-1087155750.html

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