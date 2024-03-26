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الأمن الفيدرالي الروسي: الاستخبارات الأوكرانية سهلت هجوم "كروكوس" والإرهابيون المتطرفون أعدوا له
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Военнослужащий группировки войск Центр ВС РФ совершенствует навыки стрельбы из противотанковых ракетных комплексов Корнет - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20240326/المدفعية-الروسية-تحقق-إصابات-مباشرة-في-مواقع-القوات-المسلحة-الأوكرانية--فيديو--1087410218.html
المدفعية الروسية تحقق إصابات مباشرة في مواقع القوات المسلحة الأوكرانية ... فيديو
المدفعية الروسية تحقق إصابات مباشرة في مواقع القوات المسلحة الأوكرانية ... فيديو
سبوتنيك عربي
نشرت وزارة الدفاع الروسية مقطع فيديو يظهر لقطات لقيام مدفعية القوات الجوية الروسية بإطلاق مجموعة من الصواريخ على مواقع القوات المسلحة الأوكرانية. 26.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-26T17:40+0000
2024-03-26T17:40+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
رصد عسكري
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وتوضح المشاهد لحظات سقوط القذائف بالضبط على موقع تجمع الأفراد العسكريين الأوكرانيين، وتحقيق إصابات مباشرة. وذكرت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء أن الجيش الروسي شنّ ضربة جماعية على مراكز صنع القرار في أوكرانيا، ومنشآت إدارة أمن الدولة، ومؤسسات المجمع الصناعي العسكري، وتم إصابة جميع الأهداف.وقالت الوزارة في بيان، اليوم: "تم تنفيذ ضربة جماعية بأسلحة بحرية وبرية عالية الدقة وبعيدة المدى وطائرات مسيرة ضد مراكز صنع القرار ومنشآت جهاز الأمن الأوكراني ومؤسسات المجمع الصناعي العسكري، بالإضافة إلى أماكن انتشار القوات الأوكرانية والمرتزقة الأجانب".وأضافت الوزارة أن الوحدات الروسية في اتجاه خيرسون قامت بتحسين مواقعها على طول خط المواجهة، كما ألحقت النيران أضرارًا بتراكمات القوى البشرية والمعدات التابعة للواء الميكانيكي 65 التابع للقوات المسلحة ولواء الدفاع الأرضي 108 في مناطق رابوتينو ومنطقة نوفوسيلوفكا في زابوروجيه.وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية في هذا الاتجاه، نحو 50 عسكريًا وثلاث مركبات بالإضافة إلى مدفع هاوتزر أمريكي الصنع من طراز "إم777".وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
https://sputnikarabic.ae/20240326/إعلام-غربي-يوضح-سبب-اختراق-الجيش-الروسي-خطوط-الدفاع-الأمامية-لنظام-كييف--1087407458.html
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روسيا, رصد عسكري
روسيا, رصد عسكري

المدفعية الروسية تحقق إصابات مباشرة في مواقع القوات المسلحة الأوكرانية ... فيديو

17:40 GMT 26.03.2024
© Sputnik . Alexey Maishev / الانتقال إلى بنك الصورمدفعية القوات المسلحة الروسية تطلق النار على مواقع القوات المسلحة الأوكرانية من مدفع هاوتزر "مستا-بي" في المنطقة الجنوبية من منطقة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا
مدفعية القوات المسلحة الروسية تطلق النار على مواقع القوات المسلحة الأوكرانية من مدفع هاوتزر مستا-بي في المنطقة الجنوبية من منطقة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 26.03.2024
© Sputnik . Alexey Maishev
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نشرت وزارة الدفاع الروسية مقطع فيديو يظهر لقطات لقيام مدفعية القوات الجوية الروسية بإطلاق مجموعة من الصواريخ على مواقع القوات المسلحة الأوكرانية.
وتوضح المشاهد لحظات سقوط القذائف بالضبط على موقع تجمع الأفراد العسكريين الأوكرانيين، وتحقيق إصابات مباشرة.
وذكرت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء أن الجيش الروسي شنّ ضربة جماعية على مراكز صنع القرار في أوكرانيا، ومنشآت إدارة أمن الدولة، ومؤسسات المجمع الصناعي العسكري، وتم إصابة جميع الأهداف.
وقالت الوزارة في بيان، اليوم: "تم تنفيذ ضربة جماعية بأسلحة بحرية وبرية عالية الدقة وبعيدة المدى وطائرات مسيرة ضد مراكز صنع القرار ومنشآت جهاز الأمن الأوكراني ومؤسسات المجمع الصناعي العسكري، بالإضافة إلى أماكن انتشار القوات الأوكرانية والمرتزقة الأجانب".
وأكدت وزارة الدفاع أن جميع أهداف الضربة قد تحققت.
وأضافت الوزارة أن الوحدات الروسية في اتجاه خيرسون قامت بتحسين مواقعها على طول خط المواجهة، كما ألحقت النيران أضرارًا بتراكمات القوى البشرية والمعدات التابعة للواء الميكانيكي 65 التابع للقوات المسلحة ولواء الدفاع الأرضي 108 في مناطق رابوتينو ومنطقة نوفوسيلوفكا في زابوروجيه.
القوات المسلحة الروسية تقصف مواقع القوات المسلحة الأوكرانية في اتجاه محور كراسني ليمان، العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 26.03.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
إعلام غربي يوضح سبب اختراق الجيش الروسي خطوط الدفاع الأمامية لنظام كييف
15:33 GMT
وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية في هذا الاتجاه، نحو 50 عسكريًا وثلاث مركبات بالإضافة إلى مدفع هاوتزر أمريكي الصنع من طراز "إم777".

وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.

وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
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