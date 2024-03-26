https://sputnikarabic.ae/20240326/لوكاشينكو-يوعد-بإبلاغ-بوتين-بشكوكه-حول-القائمين-على-تنفيذ-الهجوم-الإرهابي-في-كروكوس-سيتي-1087403022.html

لوكاشينكو يعد بإبلاغ بوتين بشكوكه حول القائمين على تنفيذ الهجوم الإرهابي في "كروكوس سيتي"

لوكاشينكو يعد بإبلاغ بوتين بشكوكه حول القائمين على تنفيذ الهجوم الإرهابي في "كروكوس سيتي"

سبوتنيك عربي

أعلن الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، اليوم الثلاثاء، أنه سيتصل بنظيره الروسي، فلاديمير بوتين، وينقل له شكوكه بخصوص القائمين على الهجوم الإرهابي الذي وقع... 26.03.2024, سبوتنيك عربي

2024-03-26T13:14+0000

2024-03-26T13:14+0000

2024-03-26T13:17+0000

الهجوم الإرهابي في موسكو

روسيا

أخبار بيلاروسيا اليوم

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ونقلت وكالة "بيلتا" الحكومية عن لوكاشينكو، قوله: "لم يتمكنوا من الذهاب إلى بيلاروسيا، والقيمون عليهم (لدينا شكوك حول بعضهم، سأتصل ببوتين وأخبره بشكوكي) فهموا أنهم لا يستطيعون الذهاب إلى بيلاروسيا لأنه في الدقائق الأولى، كما هو الحال في روسيا، تحول جزء من المنطقة إلى نظام أمني معزز، وكذلك نحن".وتابع: "لذلك، لم يتمكنوا بأي شكل من الأشكال من دخول بيلاروس. لقد رأوا ذلك. لذلك ابتعدوا وتوجهوا نحو الحدود الأوكرانية الروسية".وصرح رئيس جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، ألكسندر بورتنيكوف، اليوم الثلاثاء، أن الاستخبارات الأوكرانية سهلت الهجوم الإرهابي على قاعة "كروكوس سيتي" في ضواحي موسكو، وأن الإرهابيين المتطرفين كانوا يعدون له.وأكد بورتنيكوف أن "أجهزة المخابرات الغربية وأوكرانيا، كانت بحاجة لتنفيذ الهجوم الإرهابي في "كروكوس سيتي" من أجل زعزعة الوضع وإثارة الذعر في المجتمع الروسي".وتابع بورتنيكوف في مقابلة مع الصحفي بافيل زاروبين، بأن الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وأوكرانيا كانوا وراء الهجوم الإرهابي في "كروكوس سيتي".وأوضح بورتنيكوف أنه لم يتم التعرف على هوية العميل بعد، وأضاف أن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي سيبذل قصارى جهده لتحديد هوية منظمي الهجوم الإرهابي.واقتحم 4 مسلحين قاعة مجمع "كروكوس سيتي هول" في العاصمة الروسية موسكو، مساء يوم الجمعة 22 مارس/آذار الجاري، وأطلقوا النار على الناس من مسافة قريبة وألقوا قنابل حارقة.وأفاد مراسل وكالة "سبوتنيك"، الذي شهد الحادث بأن ثلاثة أشخاص على الأقل يرتدون ملابس مموهة ودون أقنعة اقتحموا قاعة "كروكوس سيتي هول" وأطلقوا النار على الناس من مسافة قريبة وألقوا قنابل حارقة.وحسب آخر البيانات الرسمية، قُتل 137 شخصا، بينهم أطفال، حيث لم تصدر بعد البيانات الرسمية النهائية لعدد الضحايا.وأفاد الكرملين بأن رئيس جهاز الأمن الفيدرالي الروسي ألكسندر بورتنيكوف، أبلغ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، باعتقال 11 شخصًا، من بينهم الإرهابيون الأربعة المتورطون بشكل مباشر في الهجوم الإرهابي بمقاطعة موسكو.وتوالت الإدانات الدولية والعربية للهجوم الإرهابي في موسكو، فقد دان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، "بأشد العبارات الهجوم الإرهابي"، كما أدان مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة الهجوم ووصفه بأنه "هجوم إرهابي شنيع وجبان".

https://sputnikarabic.ae/20240326/الأمن-الفيدرالي-الروسي-الخدمات-الخاصة-الأوكرانية-سهلت-هجوم-كروكوس-والإسلاميون-المتطرفون-أعدوا-له-1087398864.html

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الهجوم الإرهابي في موسكو, روسيا, أخبار بيلاروسيا اليوم