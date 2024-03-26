https://sputnikarabic.ae/20240326/لوكاشينكو-يوعد-بإبلاغ-بوتين-بشكوكه-حول-القائمين-على-تنفيذ-الهجوم-الإرهابي-في-كروكوس-سيتي-1087403022.html
لوكاشينكو يعد بإبلاغ بوتين بشكوكه حول القائمين على تنفيذ الهجوم الإرهابي في "كروكوس سيتي"
لوكاشينكو يعد بإبلاغ بوتين بشكوكه حول القائمين على تنفيذ الهجوم الإرهابي في "كروكوس سيتي"
سبوتنيك عربي
أعلن الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، اليوم الثلاثاء، أنه سيتصل بنظيره الروسي، فلاديمير بوتين، وينقل له شكوكه بخصوص القائمين على الهجوم الإرهابي الذي وقع... 26.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-26T13:14+0000
2024-03-26T13:14+0000
2024-03-26T13:17+0000
الهجوم الإرهابي في موسكو
روسيا
أخبار بيلاروسيا اليوم
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ونقلت وكالة "بيلتا" الحكومية عن لوكاشينكو، قوله: "لم يتمكنوا من الذهاب إلى بيلاروسيا، والقيمون عليهم (لدينا شكوك حول بعضهم، سأتصل ببوتين وأخبره بشكوكي) فهموا أنهم لا يستطيعون الذهاب إلى بيلاروسيا لأنه في الدقائق الأولى، كما هو الحال في روسيا، تحول جزء من المنطقة إلى نظام أمني معزز، وكذلك نحن".وتابع: "لذلك، لم يتمكنوا بأي شكل من الأشكال من دخول بيلاروس. لقد رأوا ذلك. لذلك ابتعدوا وتوجهوا نحو الحدود الأوكرانية الروسية".وصرح رئيس جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، ألكسندر بورتنيكوف، اليوم الثلاثاء، أن الاستخبارات الأوكرانية سهلت الهجوم الإرهابي على قاعة "كروكوس سيتي" في ضواحي موسكو، وأن الإرهابيين المتطرفين كانوا يعدون له.وأكد بورتنيكوف أن "أجهزة المخابرات الغربية وأوكرانيا، كانت بحاجة لتنفيذ الهجوم الإرهابي في "كروكوس سيتي" من أجل زعزعة الوضع وإثارة الذعر في المجتمع الروسي".وتابع بورتنيكوف في مقابلة مع الصحفي بافيل زاروبين، بأن الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وأوكرانيا كانوا وراء الهجوم الإرهابي في "كروكوس سيتي".وأوضح بورتنيكوف أنه لم يتم التعرف على هوية العميل بعد، وأضاف أن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي سيبذل قصارى جهده لتحديد هوية منظمي الهجوم الإرهابي.واقتحم 4 مسلحين قاعة مجمع "كروكوس سيتي هول" في العاصمة الروسية موسكو، مساء يوم الجمعة 22 مارس/آذار الجاري، وأطلقوا النار على الناس من مسافة قريبة وألقوا قنابل حارقة.وأفاد مراسل وكالة "سبوتنيك"، الذي شهد الحادث بأن ثلاثة أشخاص على الأقل يرتدون ملابس مموهة ودون أقنعة اقتحموا قاعة "كروكوس سيتي هول" وأطلقوا النار على الناس من مسافة قريبة وألقوا قنابل حارقة.وحسب آخر البيانات الرسمية، قُتل 137 شخصا، بينهم أطفال، حيث لم تصدر بعد البيانات الرسمية النهائية لعدد الضحايا.وأفاد الكرملين بأن رئيس جهاز الأمن الفيدرالي الروسي ألكسندر بورتنيكوف، أبلغ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، باعتقال 11 شخصًا، من بينهم الإرهابيون الأربعة المتورطون بشكل مباشر في الهجوم الإرهابي بمقاطعة موسكو.وتوالت الإدانات الدولية والعربية للهجوم الإرهابي في موسكو، فقد دان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، "بأشد العبارات الهجوم الإرهابي"، كما أدان مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة الهجوم ووصفه بأنه "هجوم إرهابي شنيع وجبان".
https://sputnikarabic.ae/20240326/الأمن-الفيدرالي-الروسي-الخدمات-الخاصة-الأوكرانية-سهلت-هجوم-كروكوس-والإسلاميون-المتطرفون-أعدوا-له-1087398864.html
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الهجوم الإرهابي في موسكو, روسيا, أخبار بيلاروسيا اليوم
الهجوم الإرهابي في موسكو, روسيا, أخبار بيلاروسيا اليوم
لوكاشينكو يعد بإبلاغ بوتين بشكوكه حول القائمين على تنفيذ الهجوم الإرهابي في "كروكوس سيتي"
13:14 GMT 26.03.2024 (تم التحديث: 13:17 GMT 26.03.2024)
أعلن الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، اليوم الثلاثاء، أنه سيتصل بنظيره الروسي، فلاديمير بوتين، وينقل له شكوكه بخصوص القائمين على الهجوم الإرهابي الذي وقع في مجمع "كروكوس سيتي هول".
ونقلت وكالة "بيلتا" الحكومية عن لوكاشينكو، قوله: "لم يتمكنوا من الذهاب إلى بيلاروسيا، والقيمون عليهم (لدينا شكوك حول بعضهم، سأتصل ببوتين وأخبره بشكوكي) فهموا أنهم لا يستطيعون الذهاب إلى بيلاروسيا لأنه في الدقائق الأولى، كما هو الحال في روسيا، تحول جزء من المنطقة إلى نظام أمني معزز، وكذلك نحن".
وتابع: "لذلك، لم يتمكنوا بأي شكل من الأشكال من دخول بيلاروس. لقد رأوا ذلك. لذلك ابتعدوا وتوجهوا نحو الحدود الأوكرانية الروسية".
وحسب قوله، فإن عملية الاعتقال سارت بشكل جيد للغاية.
وصرح رئيس جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، ألكسندر بورتنيكوف، اليوم الثلاثاء، أن الاستخبارات الأوكرانية سهلت الهجوم الإرهابي على قاعة "كروكوس سيتي" في ضواحي موسكو، وأن الإرهابيين المتطرفين كانوا يعدون له.
وأضاف بورتنيكوف، أن الاستخبارات الأوكرانية سهلت الهجوم الإرهابي على قاعة "كروكوس سيتي"، وأوضح أن "الهجوم كان يعده إرهابيون متطرفون".
وأكد بورتنيكوف أن "أجهزة المخابرات الغربية وأوكرانيا، كانت بحاجة لتنفيذ الهجوم الإرهابي في "كروكوس سيتي" من أجل زعزعة الوضع وإثارة الذعر في المجتمع الروسي".
وتابع بورتنيكوف في مقابلة مع الصحفي بافيل زاروبين، بأن الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وأوكرانيا كانوا وراء الهجوم الإرهابي في "كروكوس سيتي".
وأوضح بورتنيكوف أنه لم يتم التعرف على هوية العميل بعد، وأضاف أن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي سيبذل قصارى جهده لتحديد هوية منظمي الهجوم الإرهابي.
وأشار إلى أن "الإرهابيين خططوا للهروب إلى أوكرانيا، وجهازنا الأمني بذل ما بوسعه لمنع حدوث ذلك".
واقتحم 4 مسلحين قاعة مجمع "كروكوس سيتي هول" في العاصمة الروسية موسكو، مساء يوم الجمعة 22 مارس/آذار الجاري، وأطلقوا النار على الناس من مسافة قريبة وألقوا قنابل حارقة.
وأفاد مراسل وكالة "سبوتنيك"، الذي شهد الحادث بأن ثلاثة أشخاص على الأقل يرتدون ملابس مموهة ودون أقنعة اقتحموا قاعة "كروكوس سيتي هول" وأطلقوا النار على الناس من مسافة قريبة وألقوا قنابل حارقة.
وحسب آخر البيانات الرسمية، قُتل 137 شخصا، بينهم أطفال، حيث لم تصدر بعد البيانات الرسمية النهائية لعدد الضحايا.
ووصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، هجوم "كروكوس" بالدموي والهمجي، وأعلن الحداد الوطني في البلاد.
وأفاد الكرملين بأن رئيس جهاز الأمن الفيدرالي الروسي ألكسندر بورتنيكوف، أبلغ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، باعتقال 11 شخصًا، من بينهم الإرهابيون الأربعة المتورطون بشكل مباشر في الهجوم الإرهابي بمقاطعة موسكو.
كما أعلن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي أن المتورطين في هجوم "كروكوس" الإرهابي خططوا لعبور الحدود الروسية الأوكرانية، وكانوا على تواصل مع أشخاص على الجانب الأوكراني.
وتوالت الإدانات الدولية والعربية للهجوم الإرهابي في موسكو، فقد دان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، "بأشد العبارات الهجوم الإرهابي"، كما أدان مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة الهجوم ووصفه بأنه "هجوم إرهابي شنيع وجبان".