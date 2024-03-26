https://sputnikarabic.ae/20240326/دمشق-الولايات-المتحدة-الأمريكية-يجب-أن-تنهي-وجودها-غير-المشروع-على-الأراضي-السورية-1087411254.html

دمشق: الولايات المتحدة الأمريكية يجب أن تنهي وجودها غير المشروع على الأراضي السورية

دمشق: الولايات المتحدة الأمريكية يجب أن تنهي وجودها غير المشروع على الأراضي السورية

سبوتنيك عربي

قالت وزارة الخارجية السورية، اليوم الثلاثاء، إن الولايات المتحدة لا بد أن تنهي وجودها غير المشروع على الأراضي السورية ودعمها المفتوح لتنظيم "داعش" الإرهابي... 26.03.2024, سبوتنيك عربي

2024-03-26T18:47+0000

2024-03-26T18:47+0000

2024-03-26T18:47+0000

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وقالت الخارجية السورية، في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني: "الولايات المتحدة الأميركية تنصب نفسها شرطياً للعالم تحت ذرائع يدينها القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي، وانطلاقاً من ذلك فإنه يتوجب عليها أن تنهي وجودها غير المشروع على الأراضي السورية، ودعمها المفتوح لداعش والتنظيمات الإرهابية الأخرى التي تقوم بتمويلها وتسليحها وتشجيعها على ارتكاب الأعمال الإرهابية مثلما حدث مؤخراً في أماكن معروفة".وتابعت الخارجية السورية أن "سوريا تطالب دول العالم التي تناضل من أجل الحفاظ على سيادتها وحريتها واستقلالها وإعلاء مبادئ حقوق الإنسان الراسخة بإدانة هذا العدوان، والتعبير عن رفضها له ومطالبة الولايات المتحدة الأميركية بإنهاء وجودها غير المشروع وعملياتها العسكرية الإرهابية في المنطقة".وقالت الدفاع السورية، في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني، إن "قوات الاحتلال الأميركي شنت فجر هذا اليوم عدواناً جوياً بالطيران الحربي والمسيّر، مستهدفةً عدداً من البلدات والقرى والمواقع العسكرية في محافظة دير الزور وريفها".وتابعت: "أسفر العدوان عن ارتقاء سبعة قتلى عسكريين ومدني واحد، وإصابة 19 عسكرياً و13 مدنياً بجروح ووقوع خسائر مادية كبيرة بالممتلكات العامة والخاصة".وكانت الجبهة الشرقية من سوريا باردة، منذ أكثر من شهر، بعد توقف الفصائل المسلحة في العراق وسوريا عن استهداف القواعد الأمريكية إلا أنها عادت إلى الواجهة،أول أمس الأحد، باستهداف القاعدة الأمريكية في خراب الجير بريف الحسكة، إذ تتهم أمريكا قوات تابعة لإيران بالوقوف وراء هذه الاستهدافات.

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