https://sputnikarabic.ae/20240326/سلطات-دونيتسك-تتحدث-عن-استعادة-الحياة-في-مدينة-أفدييفكا-المحررة-1087412019.html
سلطات دونيتسك تتحدث عن استعادة الحياة في مدينة أفدييفكا المحررة
سلطات دونيتسك تتحدث عن استعادة الحياة في مدينة أفدييفكا المحررة
سبوتنيك عربي
قام القائم بأعمال رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية، دينيس بوشيلين، بزيارة أفدييفكا مرة أخرى، وأشار إلى أنه منذ زيارته الأخيرة تم بالفعل القيام بالكثير لاستعادة... 26.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-26T19:08+0000
2024-03-26T19:08+0000
2024-03-26T19:08+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وكتب بوشيلين في قناته الرسمية على "تلغرام": "لقد زرت أفدييفكا، حيث تتحسن الحياة السلمية بشكل نشط، ولاحظت أنه تم إنجاز الكثير منذ زيارتي الأخيرة".وأضاف: "هناك بالفعل 10 نقاط في المدينة حيث يتم تقديم المساعدة للسكان، وقد تم تحديد 19 مبنى سكنيا لأعمال الإصلاح المرافق الاجتماعية الباقية، وسنقوم بترميم الكنائس وإقامتها".وأضاف دينيس بوشيلين أنه "تم جلب مواد ومعدات البناء إلى المدينة، ويشارك 50 شخصا من السكان المحليين في تنظيف الشوارع والمناطق المحلية في أفدييفكا".وأشار بوشيلين إلى أن السكان المحليين يشاركون في تنظيف شوارع أفديفكا "بسرور، مشيرين إلى مدى حبهم لمدينتهم".وجاء في بيان لوزارة الدفاع الروسية، يوم السبت الماضي، أن "اليوم (السبت) في الكرملين، أبلغ وزير دفاع روسيا، سيرغي شويغو، القائد الأعلى للقوات الروسية الرئيس فلاديمير بوتين، بسيطرة قوات مجموعة "المركز" بقيادة الفريق أندريه موردفيتشيف، الكاملة على مدينة أفدييفكا بجمهورية دونيتسك الشعبية، والتي كانت معقلًا حصينًا للقوات المسلحة الأوكرانية".مشاهد توثق فرار القوات الأوكرانية من أرتيموفسكي بعد سيطرة القوات الروسية عليها... فيديووتقع قرية أرتيموفسكي غرب مدينة أرتيوموفسك، وتعتبر ممرا وطريقا للإمداد بالنسبة للقوات المسلحة الأوكرانية للوصول إلى أرتيوموفسك.
https://sputnikarabic.ae/20240326/المدفعية-الروسية-تحقق-إصابات-مباشرة-في-مواقع-القوات-المسلحة-الأوكرانية--فيديو--1087410218.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا
سلطات دونيتسك تتحدث عن استعادة الحياة في مدينة أفدييفكا المحررة
قام القائم بأعمال رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية، دينيس بوشيلين، بزيارة أفدييفكا مرة أخرى، وأشار إلى أنه منذ زيارته الأخيرة تم بالفعل القيام بالكثير لاستعادة الحياة في المدينة ومساعدة السكان المحليين.
وكتب بوشيلين في قناته الرسمية على "تلغرام": "لقد زرت أفدييفكا، حيث تتحسن الحياة السلمية بشكل نشط، ولاحظت أنه تم إنجاز الكثير منذ زيارتي الأخيرة".
وأضاف: "هناك بالفعل 10 نقاط في المدينة حيث يتم تقديم المساعدة للسكان، وقد تم تحديد 19 مبنى سكنيا لأعمال الإصلاح المرافق الاجتماعية الباقية، وسنقوم بترميم الكنائس وإقامتها".
وأضاف دينيس بوشيلين أنه "تم جلب مواد ومعدات البناء إلى المدينة، ويشارك 50 شخصا من السكان المحليين في تنظيف الشوارع والمناطق المحلية في أفدييفكا".
وأشار بوشيلين إلى أن السكان المحليين يشاركون في تنظيف شوارع أفديفكا "بسرور، مشيرين إلى مدى حبهم لمدينتهم".
وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، في مساء يوم 17 فبراير/ شباط الفائت، أن وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، أبلغ الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بسيطرة قوات مجموعة "المركز" الروسية بالكامل على مدينة أفدييفكا، بعد معارك انسحبت على أثرها القوات المسلحة الأوكرانية من المدينة.
وجاء في بيان لوزارة الدفاع الروسية، يوم السبت الماضي، أن "اليوم (السبت) في الكرملين، أبلغ وزير دفاع روسيا، سيرغي شويغو، القائد الأعلى للقوات الروسية الرئيس فلاديمير بوتين، بسيطرة قوات مجموعة "المركز"
بقيادة الفريق أندريه موردفيتشيف، الكاملة على مدينة أفدييفكا بجمهورية دونيتسك الشعبية، والتي كانت معقلًا حصينًا للقوات المسلحة الأوكرانية".
وأعلنت وزراة الدفاع الروسية، تحرير قرية أرتيموفسكي، في 29 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.
وتقع قرية أرتيموفسكي غرب مدينة أرتيوموفسك، وتعتبر ممرا وطريقا للإمداد بالنسبة للقوات المسلحة الأوكرانية للوصول إلى أرتيوموفسك.